ČT nás chce sjednotit – v nenávisti k Rusku

Premiér Andrej Babiš má blízko k prezidentu Miloši Zemanovi. Oba se po léta snažili udržovat rozumné, rovnoprávné vztahy i s Ruskem a Čínou. Prvně jmenovaný však přece jen občas »utrousil« něco protiruského nebo protičínského. Patrně chtěl před vládní opozicí ukázat svoji svébytnost. V sobotní podvečer 17. dubna to však značně extrémně přehnal.

Otevřel Pandořinu skříňku v podobě téměř sedm let starých výbuchů nedbale až trestuhodně zabezpečených skladů munice ve Vrběticích. Rozpoutal přímo mistrovskou propagandistickou manipulaci hlavního aktéra myšlenek, které musíme za každou cenu dostat do našich hlav. Tím vzorně iniciativním manipulátorem je samozřejmě naše »objektivní, vyvážená«, všehoschopná, národem placená a sebejistá Česká televize. Opět se ukázalo, že je takřka neomezená ve vytváření zlovolných konstrukcí hned s několika průhlednými cíli. »Důvodným podezřením« vrbětických výbuchů bylo potřeba zabránit Rosatomu v dostavbě Dukovan, zabránit dovozu vakcín Sputnik V a především podnítit šílenou bezbřehou rusofobii, dlouhodobě narušit diplomatické i jiné vztahy s Ruskem na straně jedné, a také až nedůstojně servilním způsobem se zalíbit »četníku světa«, válkychtivým silám Západu i patolízalským politikům bývalých socialistických zemí na straně druhé.

Pravice, současná opozice spolu s médii v čele s ČT, předsedu vlády setrvale znevažují, »okopávají mu kotníky« a on jim poskytne takové sousto. Proč asi? Domnívá se, že po říjnových volbách se s nimi spojí? Bude jimi pochválen nebo ctěn? Přidává se k politickým lokajům, ba šaškům, kteří jednou větou tvrdí, že jsme hrdý a sebevědomý stát a druhou větou škemrají o solidaritu ve věci, která zatím není plně prokázána! Náš premiér tak učinil v sobotu 8. května na summitu premiérů EU v Portugalsku. Pobaltští, Rusko nenávidící trpaslíci, momentálně pravicové Slovensko a Rumunsko našim výzvám o solidaritu v podobě vyhoštění ruských diplomatů vyhovělo. Proč tak nečiní ti velcí?

Ztratili profesionalitu

Asi před rokem mi byl v Haló novinách zveřejněn článek o praktikách České televize »30 let manipulací ČT«. Mimo jiné jsem v něm uvedl odstrašující příklady pěti moderátorů–extremistů. Při jejich projevech si někdy vzpomenu na Josefa Goebbelse. A právě onu sobotu 17. dubna dva z nich, paní Zuzana a pan Jakub, dostali šanci projevit své přesvědčení, ačkoliv by v »objektivní, vyvážené, veřejnoprávní« televizi nemělo být znát, za koho tito žurnalisté kopou. Jejich dokonalá jistota, že důvodné podezření je již skutečnost, byla evidentní. Za výběr těch »správných« politiků, debatérů zřejmě nemohou, ale jistě jsou odpovědni za způsob vedení diskusí, zvláště pak za návodné otázky.

Jakub Železný ztratil profesionalitu i v pondělí 19. dubna po 22. hodině v Událostech, komentářích, kdy se opakovaně snažil přimět ministra Karla Havlíčka k tomu, aby potvrdil, že případ Vrbětice je státním terorismem Ruska. Uvážlivý pan ministr mu marně sděloval, že podpoří jen to, co ví z jisté zprávy. Načež bylo zjevné, jak pan Železný nezvládl své emoce.

Za pozornost stojí rovněž nevyváženost výběru hostů a diskutérů ČT k dané problematice. Vidím v tom snahu ukázat, jak jsme proti tomu zlému Rusku jednotní. Nabourávají nám to vlastně jen KSČM, SPD, Miloš Zeman a Václav Klaus. A tak ČT poskytuje široký prostor hlavně protiruským politikům, včetně těch z ČSSD. Dokonce vytáhla i silný kalibr špičkových rusobijců, jakými jsou Petr Kolář a generál Pavel, kupodivu zapomněli na Jaromíra Štětinu. ČT u nás dokáže najít i odpadlíky ruské národnosti, kteří jsou ochotni poplivat zemi svého původu. Ze dvou, kterým byl dán prostor na obrazovce, si pamatuji jistého Kirilla.

Paní Jílková kritiku nepřipouští

Do očí bijící nevyváženost je zřejmá i v diskusních čtvrtečních pořadech paní Jílkové Máte slovo. Tato dáma zarputile hají svůj pořad jako veskrze objektivní. Opak je však pravdou. Krásně je to uvedeno ve sloupku Haló novin ze 6. května »Diskutuje se na sítích«. Kritiku paní Jílková zásadně nepřipouští. Jakmile ji pan Kratochvíl při diskusi o Vrběticích a Rusku upozornil na to, proč si nezve určité oponenty, jako například analytika Jana Schneidera, byl ihned »uťat«.

Pokud se z České televize linou na nás převážně negativní, lživé, manipulativní informace, pak rád konstatuji, že mi to vyrovnávají výborné zprávy a krásné myšlenky z jiných zdrojů. Konkrétně z Haló novin si velmi cením v souvislosti s vrbětickým případem mnoha článků, z nichž uvádím tyto příklady: K aféře Vrbětice – Stanislav Grospič, Agenti – Jaroslav Kojzar, Ruská stopa – Zdeněk Milata, Deep State jako vyšitý – Filip Zachariaš, Provedení za čtyři. Celkově za jedna! – Miroslav Kavij, Neofašismus se stává stále reálnější hrozbou – Stanislav Grospič, Vrběti psem – Tomáš Cinka, Náš nepřítel – Jaroslav Kojzar, Pomůže protiruská kampaň odborových bossů našim pracujícím? – Stanislav Grospič, Velká »Ham-ba« – Monika Hoření, Nepovedená dramaturgie Lubomíra Zaorálka – Stanislav Grospič, Lidé, bděme! – Miroslav Opálka, Paradox dneška: boj proti někdejším osvoboditelům – Petr Martan, Rusko jako darebák? – Monika Hoření, Na skutečné osvoboditele, Rudou armádu, český lid nikdy nezapomene! – Miroslav Kavij. Děkuji za ně.

Miroslav ŠTĚPAŇUK