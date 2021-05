200 let od Napoleonova úmrtí

Nejenom Francie, ale celá Evropa si připomíná výročí úmrtí slavného francouzského vojevůdce a císaře. Zatímco sílí politický tlak odsuzovat jeho některá rozhodnutí, pro historiky umění zůstává výjimečným příkladem lidských schopností a nadání.

Napoleona nemůžeme soudit pohledem dnešních dní. Je příliš laciné vyčítat mu otroctví. Svědčí to o neznalosti tehdejší doby a neschopnosti vcítit se do situace Francie, Anglie, Ruska, Itálie, Turecka, Afriky i Ameriky.

Napoleon Bonaparte (1769–1821) nás fascinuje pro svou schopnost kultivovat sebe i své okolí. Styl Napoleona I. je empír. On jej stvořil v letech své svrchované vlády (1804–1814), kdy poroučel papežům, králům a slavně vítězil v bitvách. Byl to on, který vedl ruku malířům, řezbářům, zlatníkům, vyšívačům… hledajícím inspiraci ve starém Řecku, Římě a Egyptě. S ním se empírový styl rozvíjel, a co je velice zajímavé, tento císařský styl přijaly všechny země, se kterými válčil.

Jinými slovy, kde jsou nejkrásnější empírové stavby a interiéry? Nejenom v samotné Paříži (jako je oblouk připomínající vítězství u Slavkova nebo chrám Madeleine zasvěcený Velké armádě), ale také ve Versailles, Malmaison nebo Fontainebleau. Stejně tak v rezidencích v Petrohradě a po velikém požáru i v Moskvě. Dále v Římě, Mnichově, Coburgu (Ehrenburg), Vídni, Kačině aj.

Napoleon dal příležitost tehdejším lidem dotknout se maxima schopností nejenom ve válečnictví, ale především v právu, diplomacii, politice a co mě zajímá nejvíce – v kultuře a ve vědě (včetně botaniky). Stačí připomenout zákoník, reformy, akademie nebo egyptologii. Umění jeho doby je vytříbené, krásné a harmonické. Je jedno, zda se díváme na průčelí budovy, obraz, sochu nebo posloucháme hudební skladbu. Elegantní soulad prostoupil vším – uměním i řemeslem.

Nepochybuji o tom, že současné odsudky Napoleona jsou pomýlené. Ti, kteří jej kritizují, mu nesahají ani po kotníky. Byl to člověk, který opravdu žil a miloval. Je to nejvýznamnější osobnost francouzské historie a jeden z nejzajímavějších lidí v dějinách lidstva. Jako člověk zářil. A kdo září, ten i spaluje…

PhDr. Jaroslav SOJKA, Ph.D., historik umění a ředitel Uměleckých sbírek Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou