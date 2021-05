Ilustrační FOTO - Haló noviny

Kdo a kdy nahradí Zemana?

Mezi nynějšími státními zástupci si chce ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) vybrat nástupce Pavla Zemana. Nynější nejvyšší státní zástupce v pátek oznámil, že ke konci června ve funkci skončí. Benešová nevyloučila, že by jej mohl nahradit dosavadní Zemanův první náměstek Igor Stříž nebo pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová.

Někteří vysoce postavení státní zástupci již oznámili, že o post nemají zájem. Benešová počítá s tím, že jméno Zemanova nástupce navrhne vládě sama. Výzvu opozice, aby nechala místo volné až do voleb, odmítla

Pokud vláda do 30. června neurčí nového šéfa žalobců, povede Nejvyšší státní zastupitelství Zemanův první náměstek Igor Stříž. Novým nejvyšším státním zástupcem by měl být podle Zemana nejlépe nějaký současný žalobce, nikoliv člověk zvenčí. Nikoho konkrétního nechtěl jmenovat, aby mu nedal takzvaně polibek smrti.

Zatím posledním ministrem spravedlnosti, který vybíral nejvyššího státního zástupce, byl v roce 2011 Jiří Pospíšil. Nyní tak učiní Marie Benešová. Chce rozhodnout do konce června, takže by nový nejvyšší státní zástupce přímo navázal na práci Pavla Zemana. Avizovala, že nový nejvyšší státní zástupce »bude člověk ze soustavy« státních zastupitelství.

Žádné jméno říct nechtěla, ale některá nevyloučila. »S ostatními si ráda pohovořím – včetně Lenky Bradáčové. Potřebuji zkušeného, který má praxi, má bezpečnostní prověrku a dělal ve vrcholovém postu,« řekla Benešová.

Někteří významní státní zástupci již dali najevo, že o post nemají zájem, například náměstek olomouckého vrchního státního zástupce Pavel Komár: »Nemám domluvenou schůzku a rozhodně nemám v úmyslu stát se nejvyšším státním zástupcem.«

Zatím se spekuluje hlavně o nynějším náměstkovi Střížovi, ten ostatně připustil, že s Benešovou hovořil, šlo však podle něj o jiná témata. »Hovořili jsme o obecných otázkách státního zastupitelství, ale obsah schůzky dále komentovat nebudu. Stejně tak nebudu potvrzovat ani vyvracet spekulace kolem případné nabídky,« řekl.

Až po hlasování o důvěře

»Pokud by měl být jmenován nový, tak si myslím, že bude dobré vydržet, jak dopadne vyslovování nedůvěry vládě,« řekl předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip s tím, že není situace kolem odchodu Pavla Zemana důvodem pro konec Marie Benešové ve funkci.

Vojtěch Filip, první místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM.

Místopředseda ÚV KSČM Stanislav Grospič upozornil na to, že na Zemanovi svého času postavil kritiku vlády a prezidenta Miloše Zemana spolek Milion chvilek. »Potom, co byl stavěn do role praktického rozhodování, přestal plnit jejich očekávání,« uvedl. Zeman se tak podle Grospiče dostal pod dvojí tlak. Vzhledem k tomu, že Zeman chtěl odejít z čela nejvyššího státního zastupitelství, se podle něho dalo očekávat, že skončí. »Je to jeho rozhodnutí a jenom věřím, že vláda bude vybírat moudře a spravedlivě,« podotkl Grospič.

Zemanova odchodu lituje předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský, jeho práce si velmi vážil. Zemanovu práci ocenil také předseda Nejvyššího soudu (NS) Petr Angyalossy. O pozadí odchodu nechtěl šéf NS spekulovat, neví, nakolik byl tlak silný, ani čeho se případně týkal. Sám tlaky nepociťuje. Šéf Unie státních zástupců Jan Lata uvedl, že načasování rezignace nepovažuje za šťastné s ohledem na nestabilní společenskou a politickou situaci.

Osmačtyřicetiletý Zeman funkci zastává od začátku roku 2011, kdy nahradil Renatu Veseckou. Předtím působil na okresním i krajském státním zastupitelství v Plzni a následně na mezinárodním odboru Nejvyššího státního zastupitelství. V roce 2004 se stal prvním zástupcem ČR u Eurojustu, kde byl nejmladším zástupcem ze všech členských zemí. Po 30. červnu zůstane jako řadový žalobce na Nejvyšším státním zastupitelství, další kroky zváží později.

