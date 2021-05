Ilustrační FOTO - Haló noviny

Hamáček vrací úder, neodstoupí

Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) v pátek podal trestní oznámení na autory reportáže serveru Seznam Zprávy k jeho cestě do Moskvy Janka Kroupu a Kristinu Cirokovou.

Řekl to v Partii Terezie Tománkové televize CNN Prima News. Vyloučil, že by kvůli kauze rezignoval. Naopak podle lídra ODS Petra Fialy by měl skončit, protože buď lhal veřejnosti, nebo se dopustil špatného úsudku. Šéfredaktor serveru Seznam Zprávy Jiří Kubík minulý týden uvedl, že web je připraven pravdivost svých zjištění u soudu prokázat.

Hamáček trestní oznámení avizoval minulý týden. Na server plánuje podat i civilní žalobu, kterou chce po vydavateli požadovat deset milionů korun. Podle webu Seznam Zprávy hovořil Hamáček na interní schůzce o úmyslu »vyměnit mezinárodní skandál« kolem explozí ve Vrběticích na Zlínsku za dodávky vakcíny proti COVID-19 Sputnik V. Hamáček to ostře odmítá.

Bramboračka a červený svetr

Podle Hamáčka se mohli autoři reportáže dopustit trestných činů pomluvy či šíření poplašné zprávy. »V pátek jsem trestní oznámení podal,« řekl v Partii s tím, že česká diplomatická reakce na zjištění o ruském zapojení do explozí ve Vrběticích v roce 2014 byla jednoznačným úspěchem, nicméně reportáž Seznamu z kauzy udělala »bramboračku«. Zopakoval, že cesta do Moskvy měla svůj účel, stejně tak jako načasování jejího zrušení. »Na vnitru jsme mohli těžko plánovat, že v době, kdy budeme vyhošťovat ruské diplomaty, budu sedět v Moskvě,« prohlásil.

Podle opozičních lídrů naopak z kauzy dělá bramboračku Hamáček. »Podstatné je to, že lhal veřejnosti, že nechtěl jet do Moskvy. Ukazuje se, že cesta byla naplánovaná,« podotkl Fiala. V případu se podle něj možná Hamáček dopustil jen neskutečné naivity a měl špatný úsudek, ale i to by bylo důvodem pro rezignaci. Také podle lídra Pirátů Ivana Bartoše jsou Hamáčkovy argumenty nedůvěryhodné. »Vyjádření ukazují, že ten původní příběh není pravdivý,« uvedl s tím, že první část operace se povedla, bylo vyhoštěno 18 ruských špionů diplomatů. Jenže si i tak myslí, že měl Hamáček v plánu dovézt Sputnik a pasovat se do role toho zachránce, znovu si obléct ten červený svetr.

Kdo odejde po Zemanovi?

Další přestřelku přineslo téma nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Hamáček prozradil, že ho odchod Zemana nepřekvapil, protože on už nějaký čas dával najevo, že chce jít někam dál.

Fiala prohlašoval, že se mu zdá nebezpečné vybírat nového státního zástupce právě teď. »Mně připadá nebezpečně, že by jeho nástupce měla vybírat vláda, kde je několik jejích členů ve střetu zájmů,« upozornil předseda ODS.

Bartoš ho chtěl trumfnout a upozornil, že vládě věří už jen 19 procent lidí. »Je tu kauza Vrbětice, je tu kauza zdravotnictví za hnutí ANO Petra Arenbergera a teď je tu ještě odchod nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, u něhož ministryně spravedlnosti za hnutí ANO Marie Benešová opakovaně hrozila, že podá kárnou žalobu. Jestli je něco mafiánský způsob jednání, když se tady tohle vzkazuje přes média,« konstatoval Bartoš.

Právě ministr zdravotnictví byl tématem i v první hodině Otázek Václava Moravce ve studiu České televize, kde diskutovali vicepremiér za ANO Karel Havlíček a místopředseda SPD Radim Fiala.

Moderátor začal pořad netradičně – pustil videovtip bývalého »teleteletisty« a »partičkáře« Michala Suchánka, ve kterém vysvětluje rozdíl mezi AirBnb a Arenbergrem… »Skandál střídá skandál. Situace, ve které se stále častěji ocitá kabinet Andreje Babiše. U hnutí ANO stačí skandály vysedět či se jimi protweetovat. Opakované skandály členů Babišovy vlády jsou terčem vtipů občanů na sociálních sítích,« spustil Moravec s tím, že tradičním stranám, kterým se Babiš tak často vysmívá, by toto neprošlo.

»Vy jste to vzal dneska zostra. Já bych se k tomu nevracel, protože když si vezmu, jak se tady stavěly dálnice, tak tady se kradlo za dne bílého,« bránil se Havlíček. »Ministerstvo zdravotnictví a toky, které v něm byly, to byl ten největší tunel tady před 12 či 13 lety. My ty lidi nemůžeme zlikvidovat, než se to prošetří,« zastával se Arenbergera Havlíček. Až na to přijde, bude se prý řídit heslem »padni, komu padni«, ale teprve poté, až se prokáže, že Arenberger vlastní 65 nemovitostí a zneužíval svého postavení při pronajímání těchto nemovitostí.

»Já jsem byl v Poslanecké sněmovně už v době, kdy exministr kultury Jiří Besser (TOP 09 a STAN) rezignoval jen proto, že nepřiznal jen polovinu domu,« připomněl Fiala, který byl v té době poslancem za ODS. »Arenberger se chová podle mě absolutně nemorálně, měl by odejít už proto, aby zůstala zachována alespoň nějaká důvěra občanů v politiku, protože v tuto chvíli škodí jeho skandál všem politikům,« nešetřil Arenbergera Fiala.

(zmk)