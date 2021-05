Ilustrační FOTO - Pixabay

Finální tečka za Pinochetovou diktaturou

Chilané o víkendu zřejmě udělali definitivní tečku za krvavou pravicovou diktaturou Augusto Pinocheta, která sice skončila před více než 30 lety, v zemi ale stále platí ústava přijatá za »vlády« tohoto masového vraha.

Ve dvoudenních volbách nyní Chilané vybrali členy shromáždění, které sepíše novou ústavu. Zástupci vládní pravice v něm podle dosavadních výsledků, o nichž po sečtení dvou třetin hlasů informovala agentura EFE, obsadí necelou třetinu křesel, většinu získali zastánci změn. Ty se mají týkat zejména větší role státu v sociální oblasti, práv žen či uznání domorodých národů. Podle agentur zvítězili kandidáti levice a nezávislí. Levicová opozice nicméně byla roztříštěna na 69 ze 70 kandidátek. Snad ji po volbách spojí snaha navrhnout zemi nový model právě se zaručenými sociálními právy ohledně vzdělání, zdravotní péče či bydlení.

Rovným dílem ženy i muži

Chilské Ústavodárné shromáždění bude podle deníku El País také prvním svého druhu na světě, v němž budou zastoupeny rovným dílem ženy a muži. Několik míst je v něm vyčleněno i pro domorodé národy. Kromě odbojných Araukánců budou o nové ústavě rozhodovat například i Kečuové či Rapanujci (obyvatelé Velikonočního ostrova).

Augusto Pinochet. FOTO - Wikimedia commons

»Pro Araukánce i další domorodé národy je to ‚historická conquista‘. Je důležité dostat do nové ústavy mezikulturní element, protože tento stát několik století nepřiznával oficiálně svůj multinárodní charakter,« řekla agentuře AFP historička Cristina Moyanová z univerzity v Santiagu. Nová ústava by měla explicitně zmínit, že v zemi žijí i domorodé národy. To by mohlo zmírnit protesty Araukánců (též nazýváni Mapučové), kteří na jihu země často demonstrují za navrácení půdy po svých dávných předcích.

Někteří místní komentátoři očekávají »feministickou« ústavu. Shromáždění bude mít 155 členů, z toho 17 míst pro domorodé obyvatelstvo a 138 obsadí z poloviny muži a z poloviny ženy. Do nové ústavy by tak mohla být zakotvena rovnost mužů a žen v různých oblastech, například co se týče platů či účasti v politice.

Změna ústavy v Chile může ovlivnit i některé další jihoamerické země, které chilský model převzaly, například Kolumbie, Peru či Ekvádor. »V těchto zemích by se tak mohla rovněž rozpoutat diskuse o změnách,« řekla BBC Mundo peruánská socioložka Lucía Dammertová. Proto bude i pro ostatní země důležité, kolik ze současného chilského modelu po změně ústavy přežije.

Současná chilská ústava je z roku 1980, tedy ještě z doby Pinochetovy vražedné diktatury (1973-90). Od té doby doznala na 50 úprav, krvavý základ ale přežívá.

O víkendu volili Chilané i radní, starosty a guvernéry. V sobotu se k hlasovacím urnám vydaly jen tři miliony Chilanů, tedy přibližně pětina z 14,9 milionu oprávněných voličů. Na řadě míst se přesto tvořily fronty… Úřady se rozhodly uspořádat hlasování po dva víkendové dny kvůli pandemii COVID-19. Volby se původně plánovaly na 11. dubna.

»V sázce bylo nové Chile,« zdůraznil politolog Claudio Fuentes. Podle něj se nyní konalo »určitě« nejdůležitější hlasování za 31 let demokracie, protože tyto volby určí ústavu, kterou se země bude řídit příštích 40 či 50 let. »Je to jako bychom se začali opravdu zbavovat Pinocheta a jeho stínu, jeho dědictví,« prohlásila 62letá úřednice Carmela Urquizaová z hlavního města.

Analytici podle ČTK považovali hlasování také za lakmusový papírek před listopadovými prezidentskými volbami.

(rj)