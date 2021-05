Rozhovor Haló novin s předsedou Sdružení pro rozvoj kolejové dopravy Antonínem Minaříkem

Je nutné převést co nejvíce dopravy na koleje

Od našeho posledního rozhovoru v září 2018 uplynul již nějaký čas. Zlepšila se od té doby nějak situace v řešení dopravy, v preferenci železnice?

Bohužel. Sice došlo ke zvýšení přepravy osob, počtu spojů, ale spíš je to v důsledku tlaku některých krajů, obcí, odborníků apod., než aby šlo o koncepční řešení. Koncepce dopravy v ČR se nemění, stále je spíš založena na silniční dopravě a její preferenci, i když slova jsou jiná. Neustále převládá snaha železnici omezovat jen na hlavní tratě, na dálkovou dopravu nákladní i osobní, zatímco regiony, města, krajina trpí rostoucí silniční dopravou.

A to letošní rok by měl být v Evropě zaměřen na rozvoj železnice. U nás to však asi není známo. To, co se vydává za rozvoj, případně za preferenci železnice, řeší sotva nejnutnější požadavky na údržbu tratí. Ale rozvoj, stavba nových tratí, rekonstrukce regionálních, o tom se nám může jenom zdát.

Prostě slova a činy se rozcházejí. A nebudeme si namlouvat, že oficiální koncepce moc velkou roli železnici nedává. A absurdní je, když se za investice pro železniční dopravu vydávají např. železniční přejezdy. A to v řádu miliard korun ročně. Kolik by se za to opravilo ročně km regionálních tratí…

Velkým problémem v ČR je ale podle mnohých silniční doprava. Nedostatek dálnic, silnic, okruhů, parkovišť, atd. Pro ně možná je to to nejdůležitější. O co opravdu jde?

Ano. Tak to skutečně je. Tito lidé ale moc nemluví o dopadech této dopravy, jako je rozvrat krajiny, zdraví obyvatel. Nelogicky se prosazují další investice do této dopravy, které situaci zhoršují. Např. likvidace zemědělské půdy, další zástavba krajiny, a tím přispívání k jejímu ohřevu, rostou problémy s vodou v krajině a samozřejmě se tím zvyšují dopady do zdraví obyvatel.

Leckde už pochopili, že je potřebná změna v koncepcích dopravy a že nejvhodnější cestou je převod co největšího množství dopravy na koleje. Nákladní i osobní. Svou roli začínají hrát stále více i ty menší, tzv. regionální tratě. Bohužel, ne však v naší republice.

Jak je tomu tedy u nás?

Nové uvažování a fakta se nenosí. Investice do silnic a silniční dopravy rostou, stejně jako devastace krajiny, prostředí. I ta zemědělská půda je zřejmě pro někoho k ničemu. Vždyť všechno dovezeme, i když třeba nebude odkud a za co. Nové sklady, haly pohlcují volnou krajinu, jak jinak, napojené na silnice a dálnice. Že vznikají enormní škody, nikoho nezajímá. Tedy, zajímá to pár znalých lidiček, ale těm se vůbec nenaslouchá.

Problémy se projevily i za současné pandemie. Kamiony a silná silniční doprava není schopna bezpečně, rychle a spolehlivě dopravit zboží, působí problémy na hranicích, ale i ve vnitrozemí. Kvalifikovaných řidičů je nedostatek, problémy vznikají se zajištěním nepřenášení viru mezi státy.

Přitom i tuto dopravu lze provádět nákladními vlaky a postupně rozvážet po kolejích na místo určení po celé republice. Reálné to je, protože naštěstí máme dosud relativně hustou síť tratí, takže železnice může zboží dostat skoro všude. Ne však tam, kde byla vytvořena závislost pouze na silniční dopravě. Nelze se pak divit, že mnozí tvrdí, že pro nákladní dopravu nelze železnici použít. S tím souvisí i zanedbání údržby a modernizace železniční sítě, na rozdíl od sítě silnic a dálnic.

A tak zůstávají jen slova o větším zapojení železnice a pokřivená ekonomika, díky níž se stále mluví o jakési levné silniční dopravě a drahé železnici. Fakta se, bohužel, nenosí.

A do toho přišel návrh na novelizaci zákona o drahách…

Ano, jak se zdá, nevybočuje z toho ani návrh poslance Kolovratníka, ministerstva dopravy a Správy železnic na novelizaci zákona o drahách, zavedením tzv. konzervace tratí.

Čili po nějaké době zase další pokus o likvidaci regionálních tratí?

I když je snaha to popřít, zcela logicky tomu tak je. Ta konzervace je v podstatě likvidace tratí, protože opětovné uvedení takové tratě do provozu by bylo tak drahé, že by to nikdo neschválil.

A kolik nás tedy vlastně tyto tratě stojí? Vyplatí se vůbec?

Tyto tratě nás přece stojí na údržbě miliardy korun ročně… Aspoň o tom nás přesvědčuje dlouhodobě Správa železnic spolu s ministerstvem dopravy. Že je to nesmysl? Proč se pravda a fakta nenosí?

Stačí uvést jeden příklad z mnoha. Kolik asi stála za dobu její existence údržba tratě z Kralovic do Mladotic, když v době jejího uzavření, tedy po více než 90 letech, zde byl ještě svršek z roku 1903? Uzavírala se právě pro havarijní stav tratě, ne pro nezájem o přepravu! Přitom oficiálně se uváděly milionové částky na její údržbu a provoz ročně.

Jak je tomu asi na dalších podobných tratích? Kolik asi skutečně stojí na nich údržba, když opět rekonstrukce či modernizace se nekonala po řadu desítek let? Do čeho pak jsou skutečně dávány vykazované částky? A i přes naprosto nedostatečnou údržbu a neexistující modernizace se přitom po ty desítky let existence tratí po nich jezdí! Jak by asi vypadaly po takové údržbě silnice? Co je tedy efektivnější?

Takže dá se říci, že údržba regionálních tratí je nedostatečná?

To je slabé slovo. Spíš naprosto zanedbaná či prakticky nekonaná. Je nutné se ptát, kolik se skutečně objektivně vydává na údržbu lokálních tratí. Kdo to zjišťuje a objektivně ví? A třeba i na to, kdo se zabývá i vysokými cenami stavebních prací na železnici obecně? A to i ve srovnání s obdobnými pracemi u staveb silničních! I na to se dlouhodobě upozorňuje.

Řádově jde ročně při údržbě místních tratí o miliony korun ročně, což jistě každý uzná, je opravdu nehorázné oproti té levné silniční dopravě, která nás všechny stojí ročně desítky miliard, navíc s nevratnými škodami.

Neměla by tedy novela, nejen tohoto zákona, vypadat úplně jinak?

Nejde jen o novelu. Je nutné změnit celkové pojetí dopravy. Konečně přejít od slov k činům a převést co nejvíce dopravy na koleje. Musíme se totiž zabývat únosností a funkčností dopravy, jinak problémy porostou.

A v tom musí sehrát roli i tzv. regionální tratě. Nová koncepce se musí odrazit i v dopravě regionální. A z toho plyne ne rušení, ne omezování údržby, ne konzervace, ale naopak modernizace tratí, jejich dostavba, investice do opětovného využití pro nákladní i osobní dopravu. Zatraktivnit, vyřešit technické problémy a dostat cíle a zdroje dopravy na kolejové trasy. Nebát se změn tras, přeložek apod. Obnovovat a stavět vlečky!

Proto nelze také souhlasit s tím, že máme příliš velkou hustotu železniční sítě. Právě naopak, je to velká výhoda, a byla by chyba délku sítě snižovat. Hustá kolejová síť je základním předpokladem k tomu, aby železniční doprava mohla převzít řadu přeprav ze silnic. Ale hlavně je nutné každou trať pro takovou dopravu uzpůsobit!

Jak tedy zmiňovanou novelu vnímáte?

Celá novela vyvolává řadu otazníků: zakonzervování tratě, která se nepoužívá, vypadá sympaticky, ale kde je uvedeno, co to znamená a jak se v případě potřeby trať rychle zprovozní a hlavně za kolik, když na údržbu v řádu statisíců či pár milionů ročně tzv. není, a není ochota mít!? V jaké lhůtě se zprovozní? Pokud zůstane jen ležet, bude rozkradena, zaroste, pokud nebude aspoň trochu udržována, nebude jednoduché ji rychle zprovoznit a ani levně.

A jak by to mělo být?

Na prvním místě by spíše mělo být vytvoření generelu potřeb a požadavků na železniční dopravu v ČR a podle něho postupovat a řešit úpravy a provoz jednotlivých tras! A konečně si také jasně říct, zda opravdu chceme řešit negativní dopady dopravy. Zajímá to vůbec někoho z politiků (tedy i poslanců), která strana má ve svém programu rozvoj železniční dopravy? A koncepci dopravy jako takovou? Zajímá to ministerstvo dopravy, životního prostředí či průmyslu? A co naše vlády za těch minimálně 30 let? Nějak nic pozitivního vidět není. Ale trvalé snahy o likvidaci železnice jsou víc než zřetelné. Omezením dopravy po silnicích lze přispět k naplňování i cílů na snížení produkce CO 2 , prašnosti, k regeneraci krajiny, její obyvatelnosti i zdraví obyvatel aj.

Nepochopitelný v novele je i minimální požadavek počtu vlaků, který by rozhodoval o zastavení provozu. Proč zrovna 1500 osobních ročně a 12 nákladních? Po řadě námitek se to sice mění, ale logické zdůvodnění stejně schází. Otázku vyvolala i spojka »a«, namísto »nebo«, protože pak by musely být splněny obě podmínky, což je rovněž absurdní. Prostě celé je to v principu špatně. Tratě by měly být posuzovány v prvé řadě podle dopravních potřeb v jejich širokém okolí! Z toho vycházet a hledat cesty, jak dostat tuto dopravu právě na koleje, jak vytvořit integrovaný systém osobní dopravy v provázanosti s autobusovou, dosáhnout silné zátěže, která vytvoří tržby a ušetří na krajině, prostředí i zdraví lidí. A to by mělo být i součástí ekonomického posouzení pro danou trasu.

Z čeho by se mělo vycházet a z čeho naopak ne?

Nelze vycházet z toho, kolik tam dnes jezdí osob či jaká je velikost nákladní dopravy či zda tam někdo neobjednal dopravu. I vrabci si štěbetají, jak úmyslně a cíleně byla likvidována doprava na řadě tratí, byly odmítány požadavky na přepravu (namátkou na tzv. Kozí dráze z Děčína do Oldřichova u Duchcova, ale třeba i na kdysi odepisované trati z Prahy do Berouna přes Rudnou, kde dnes po rozumných úpravách spoje cestující občas i nepobírají, a na dalších). Byla likvidována kolejiště, sklady, vlečky, nákladiště, nesmyslně organizována osobní doprava třeba likvidací přípojů, provozem spojů v nevýhodných polohách, snížením jejich počtu. A to jak ze strany krajů, správce železnice, řady politiků. Tak se nakonec podařilo cestující i dopravce vyhnat a konečně byla trať neefektivní a podařilo se i dopravu neobjednávat. A na světě tak byl důvod trať zrušit, když tam přece nikdo nejezdí a nákladní doprava také není! Požadavky lidí i dopravců se neberou v úvahu, natož odborníků. Takže pravdivé hodnocení není a novelou se rozhodně nic v tomto nezlepší a nezmění.

Důležité je vycházet z toho, kolik je v daném místě možno přepravit cestujících i zboží. A z toho vyplyne i počet spojů. Tak jak je to nastaveno, to jen vyvolává pocit snahy o likvidaci. A nemluvě i o tzv. turistických vlacích. I když je ostudou, že právě správce železniční sítě nedělá nic pro to, aby státní majetek byl plně a užitečně využit, aby naplnil i cíle z hlediska životního prostředí a zdraví. A aby třeba tu turistickou dopravu doplnil dopravou nákladní a snažil se přepravce získat. A to i cenou. Jenže to by musel upozorňovat na nesmyslné a neobjektivní ceny v silniční a železniční dopravě. A to se také nechce. Proč si pálit prsty, když se o tom taktně mlčí a diskuse nepřipouští, že? Spíš to vypadá, jako když správce železnice má na starosti rozvoj dopravy silniční.

A neměl by správce železnic mít v povinnostech starat se nejen o údržbu, ale také o rozvoj a ochranu kolejové dopravy – sítě?

Zcela nepochybně! Schází osobní a finanční odpovědnost vedení a zaměstnanců železniční správy za stav a využití sítě. Dlouhodobě scházejí i objektivní propočty skutečných nákladů a škod v dopravním systému. Je zajímavé, jak o to není ani snaha! Proč asi? Proto ty absurdní teorie o drahé železnici a levné silnici, stejně jako o levné autobusové dopravě. Problém je i v tom, že není snaha dostat na koleje v osobní dopravě nová lehká vozidla, která by nahradila např. dosluhující řadu motoráčků typu 810. Jen se hledají důvody, proč to nejde, a těžko někdo vysvětlí, proč nyní jsou jiné normy a proč po řadu desetiletí mohly koleje lehké motorové vozy brázdit a najednou jsou tu normy, podle kterých to nejde. Prostě když se nechce, je to horší, než když to nejde. A pak se nelze divit, že se najdou nápady typu novely zákona v uvedeném smyslu. A nad tím by se jeho tvůrci měli víc než zamyslet!

Zbyšek KUPSKÝ