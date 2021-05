Mešita Al-Aksá. FOTO - Wikimedia commons

54 let okupace. Jak (ne)žijí Palestinci v Izraeli

Sábit abú Rás patří k nejprominentnějším hlasům arabské komunity v Izraeli. Je spoluředitelem organizace The Abraham Initiatives a členem mírové iniciativy Země pro všechny. Nepraktikuje žádné náboženství, mešitu Al-Aksá v jeruzalémském Starém Městě nenavštívil 14 let až do uplynulé (druhé květnové) soboty, píše izraelský list Haarec.

Když byl v sobotu večer v Tel Avivu na setkání s - jak říká - »dobrými Židy«, zavolala mu sestra. »Plakala… Byla na cestě do mešity Al-Aksá, kde se chtěla zúčastnit modliteb lajlat al-kadr (noc osudu, kdy podle islámské tradice seslal Alláh Mohamedovi první verše koránu - pozn. ČTK), ale byla zasažena splaškovou vodou, kterou policie používá k rozhánění protestů. Nemohla se modlit, protože jí páchlo oblečení… Nechal jsem všeho a šel jsem ji doprovodit, abych se ji pokusil přesvědčit, že Bůh její modlitby vyslyší i tak. Tak si představte, že jste celý rok čekali na ramadán a v nejvýznamnější noc ramadánu přijde toto ponížení. Na co si myslíte, že se teď bude ptát Boha?« poznamenal abú Rás.

Rozhovory s arabskými občany Izraele naznačují celou řadu příčin protestů a návratu násilí (které přerostlo v občanskou válku), včetně ekonomických problémů, jejich bytové krize, krize identity, solidarity s jejich bratry v Jeruzalémě a Gaze, hněvu na politické strany arabských Izraelců, pobouření nad aktivitami krajní pravice.

Zdá se však, že všechno zastiňuje mešita Al-Aksá, ne nutně jako náboženský symbol, ale jako ohnisko identity a červená linie… »Náboženská místa pro mě nejsou příliš důležitá. Necítím k nim vazbu, pro mě to jsou zdi,« uvedla 33letá žena z Jaffy, která přišla protestovat. »Symbolizují však poslední kousek naší důstojnosti, kousek naší tradice, identity a našeho příběhu. Když jsou takto intenzivně dotčena, zejména o svátcích, chápu, k čemu to může vést věřící,« dodala.

Izraelské granáty na koberce v mešitě

K pochopení současného výbuchu hněvu je nutné se ponořit do králičí nory Tiktoku. Izraelská veřejnost si není vědoma vlny, která se rozpoutala po střetech na Chrámové hoře. Zraněno bylo na 300 Palestinců a sociální sítě zaplavila videa. Algoritmy zajistily, že kdokoli, kdo se zajímá o Chrámovou horu, dostal nekonečnou záplavu videí z války kamenů a zábleskových granátů. Nejúčinnější byly klipy, na nichž policisté házeli zábleskové granáty na koberce v mešitě. Další vlna klipů zaplavila sítě v pondělí večer. Bylo na nich vidět, jak se na Chrámové hoře vznítily dva velké cypřiše… Plameny a kouř byly vidět z dálky a představovaly kolektivní noční můru o narušení svatosti mešity Al-Aksá.

Skutečnost, že oheň vypukl právě ve chvíli, kdy tisíce mladých Židů slavily Den Jeruzaléma u nedaleké Zdi nářků, vedla k ještě intenzivnějším pocitům. Pozdě večer arabský poslanec Knesetu Ajmán Úda dal na Twitter video, které ukazuje tančící Židy (náboženské sionisty), kteří hledí na plameny na Chrámové hoře a zpívají píseň spojenou s pomstou. Píseň končí slovy Samsona z Knihy soudců: »Panovníku Hospodine, rozpomeň se na mne a dej mi prosím jen ještě tentokrát sílu, Bože, abych rázem mohl vykonat na Pelištejcích pomstu za svoje oči!« Klip zhlédly statisíce lidí!

Nepokoje ve smíšených arabsko-židovských městech vypukly ve chvíli, kdy se dialog obrátil k rostoucí integraci Arabů do izraelských ekonomických a politických systémů.

A v důsledku tohoto všeho po dlouhé době Hamás vypálil na Izrael rakety…

Musejí v této společnosti žít

»Bez ohledu na to, jak moc nenávidím armádu a vládu, musím v této společnosti žít,« řekla Sirín Džabarínová, zakladatelka protestního hnutí mladých lidí ve městě Umm al-Fahm. »Nemám jinou možnost. Existuje spousta rozporů, spousta problémů identity. Mysleli si, že budoucí generace budou méně vlastenecké, nerozumí ale tomu, že dokud nedojde k řešení pro (Izraelem okupovaná) území a Gazu, dokud okupace neskončí, věci se neuklidní,« popsala zcela zásadní souvislost nejen nepokojů, ale i odpalovaných raket Hamásu.

Účastníci posledních protestů byli převážně mladí lidé. »Jsme třetí generace po nakbě. Můj dědeček nakbu zažil. Moji rodiče vyrůstali pod vojenskou vládou a my jsme vyrostli v mnohem menším strachu. Máme víc informací a méně se bojíme hájit svá práva,« uvedla Sirín. Nakba (katastrofa) je termín, kterým Palestinci označují události po vzniku Izraele, kdy během první arabsko-izraelské války v roce 1948 z nového státu byly židy vyhnány statisíce Palestinců.

»Integrace zde vytvořila generaci, která má palestinskou identitu ale izraelské chování, je to hrdá generace, ale má chucpe a nemá problém postavit se policii,« potvrdil abú Rás.

Při pohledu na násilí posledních dní vyčnívají smíšená arabsko-židovská města, zejména Lod, Ramla a Jaffa. Problémy palestinských obyvatel ve smíšených městech nejsou stejné jako v arabských městech. Pocity ponížení jsou větší; cítí, že jsou tam nuceni bojovat za svou existenci. Příběh Netanjahuovy snahy vystěhovat v rozporu s mezinárodním právem několik palestinských rodin z východojeruzalémské čtvrti Šajch Džarráh se s tím jejich spojuje. Židovské skupiny, které se v posledních letech přestěhovaly do smíšených měst, jsou považovány za průkopníky »judaizace« arabských čtvrtí a vnímány právem jako hlavní hrozba.

»To nejde, aby se v Lodu stavěly byty pro 8000 Židů a žádné Araby… Mladí lidé si toho rozdílu všímají. Jsou nezaměstnaní, nemají ekonomickou budoucnost, takže je snadné je do těchto věcí zapojit… Vzrůstá-li vztek a frustrace,« dodal abú Rás.

