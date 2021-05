K rezignaci nejvyššího státního zástupce

Rezignoval lhář, který ovlivňoval spory ve prospěch svých kamarádů. Osobně se angažoval v soukromém restitučním sporu šlechty Czerninů. To je zřejmě důvod, proč část pravicové opozice reaguje na jeho odchod tak hystericky. Jeden z Czerninů je jejich senátorem a významným straníkem. Možnost úspěšné kárné žaloby byla jeho černou můrou, která by ohrozila lesk jeho kariéry. V kauze se třikrát ohradil proti osvobozujícím rozsudkům a přes opakovaná dovolání k Nejvyššímu soudu se fakticky zasadil o to, že soudy nakonec rozhodly podle jeho představ, ku prospěchu majitele penzionu Habersbergera, za něhož se předtím neformálně přimlouval. Pikantní je, že se s dotyčnými scházel a justici ovlivňoval v pochybné kavárně a formou SMS.

Loňský debakl, kdy nezískal pozici soudce Evropského soudu pro lidská práva, jej osobně poznamenal. Neukojené ambice vyústily v určitou osobní zapšklost a zahořklost, kterou nedokázal adekvátním způsobem řešit. Chvíli zvažoval kandidaturu na úřad prezidenta republiky, ale když zjistil, že s ním opět nikdo nestojí, podlehl apatii. Na rozdíl od statisícových demonstrací na jeho podporu po jmenování ministryně spravedlnosti Marie Benešové nyní byl sám jako kůl v plotě. Před pár dny se jej vůči ministryni zastal i premiér Andrej Babiš. To musela být hořká pilulka, zřejmě poslední kapka a důvod jak se znovu zviditelnit. Zbývala rezignace.

Pavel Zeman byl člověk, který svévolně zasahoval do trestních věcí podle své libovůle. Státní zastupitelství za jeho éry začalo upřednostňovat politické věci před skutečnou vládou práva. Jeho odchod znamená konec člověka, kterému jeho funkce přerostla přes hlavu. Sám však přes všechny chyby na dlažbě nezůstane.

Množství odškodnění občanů za excesy soustavy státního zastupitelství rostla za jeho éry geometrickou řadou. V roce 2020 to bylo 180 milionů korun. Za nezákonné exekuce vyplatilo ministerstvo spravedlnosti v roce 2018 na odškodnění rekordních 367 milionů korun. V roce 2017 byla částka o více než polovinu nižší. Nižší odškodnění bylo i v předchozích letech. Částky neznamenají jenom peníze, ale především zničené lidské životy a často takové bezprecedentní zásahy do osobní integrity, že to žádné peníze nahradit nemohou. Odpovědnost ze strany státního zastupitelství není však takřka žádná!

Volba nového státního zástupce se pochopitelně zpolitizuje. Koalice pravicové opozice samozřejmě využije jmenování nového nejvyššího státního zástupce k osobnímu prospěchu. Bylo by sice ke cti vládě, aby k výběru přizvala i někoho z jejích řad. Ale že situaci využijí ve volební kampani je jasné, i kdyby výsledkem volby byl kdokoliv.

Zdeněk MILATA, zastupitel města Milovice