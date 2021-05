Sedm let pro koho?

Sleduji kauzu Vrbětice a dozvídám se mnoho zajímavých věcí, ale chybí mně ten začátek. Za svůj život jsem prošel hodně muničních skladů.

Při návštěvě každého jsem musel odevzdat zápalky nebo zapalovač a zbraň. Dále se odevzdávaly osobní doklady. Do skladu nás vždy doprovázel skladník a strážní. Za celou dobu vyšetřování jsem neslyšel, jak byla zabezpečena ochrana těchto objektů. Nabízí se otázka: Jsou tyto sklady střeženy armádou nebo policií, či jen důchodci? Nebyla chyba u nás, tedy v České republice, a teď po sedmi letech najednou máme jasno, kdo to zavinil, přičemž už případ byl dokonce soudně vyřešen? Proč tak najednou se objevil »skutečný viník«? Doufám, že se ta skutečná pravda do dalších sedmi let objeví, ale to může být už pozdě. Akce Vrbětice nás totiž bude stát mnoho peněz a ztrátu prestiže i »u přátel«.

Jan PEHE