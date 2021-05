Demokracie podle Facebooku

Tak se mi v pátek stalo, že jsem byl se svým soukromým účtem na 24 hodin facebookovým robotem zablokován, protože jsem ve svém dotazu v jedné události (týkající se právě první páteční demonstrace propalestinských sil u izraelské ambasády v Praze) použil slovní spojení »izraelské zločiny«…

Robot toto na základě do něj vložených povinně jednostranně proizraelsky patolízalských dat ohodnotil jako nenávistný příspěvek. Ačkoli je bez debat, že Izrael minimálně svou politikou vysidlování Palestinců z jejich bytů a domů se OBJEKTIVNĚ dopouští jednání, které je i západním společenstvím chápáno jako kroky v rozporu s mezinárodním právem (tedy kroky zločinné).

Pohodlnější je ale patrně být neférový! Chapadla (pro)izraelských lobbistických skupin jsou zkrátka všudypřítomná. Zjistil to před nedávnem nejen dnes již bývalý labouristický předseda Jeremy Corbyn… Takže i FB rozhodně nepronásleduje jen mou maličkost. Jiný kolega o den dříve ani nemohl vypostovat svůj příspěvek s doma pečenými portugalskými koláčky. Dostal hlášku, že příspěvek může být abusive (surový, násilnický, hrubý, nekorektní, nepatřičný, nesprávný), nebo jinak potenciálně škodlivý (ony totiž portugalské koláčky začínají stejně jako palestinské na P, takže co kdyby byly náhodou taky »teroristické«…)! Nebo že by spíš tenhle problém vyvstal poté, co těsně předtím postoval komentáře na téma 54 let trvající izraelské okupace palestinských území?! Inu, to je patrně ta západní svoboda a demokracie, o kterou nás minulý režim tak nehorázně připravil…

Poukázat na nepohodlná fakta se ani v dnešní době prostě nesmí. Je to stejně absurdní, jako když kritika sionistických postupů Izraele, coby stále zřetelnějšího nového státu apartheidu, je vydávána účelově za antisemitismus. Přitom je nabíledni, že i zatím poslední zdejší válka byla účelově vyvolána pravicovým úřadujícím izraelským premiérem Netanjahuem, aby se za každou cenu udržel u moci, i když po posledních volbách nebyl s to sestavit nový kabinet. Touto cestou »sjednotil« většinu politického spektra a zajistí si další předčasné volby, do kterých povede okupanty právě z pozice úřadujícího předsedy vlády, čímž se vyhne dalším soudním tahanicím kvůli svým korupčním kauzám. Je to celé jeden velký podvod, špína a je třeba tomu říct rezolutně DOST! Dvojnásob proto, že v sobotu jsme si připomněli další výročí nakby (vyhnání bezmála milionu Palestinců židy z jejich domovů po druhé světové válce). A teď k tomu Netanjahu vyhání už jednou vyhnané Palestince i z jejich náhradních domovů ve Východním Jeruzalémě… Palestina si prostě zaslouží být osvobozena!

Roman JANOUCH