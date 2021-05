Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Vlaky se vracejí na koleje

České dráhy během června postupně obnoví další dálkové vlaky. Dopravu posílí například opět mezi Prahou a Ostravou, dále spoje z metropole do Plzně a na jih Čech, z Kolína do Ústí nad Labem nebo z Brna do Šumperka. Více vlaků bude jezdit také do Polska, Maďarska, Německa a na Slovensko, do provozu se navíc vrátí některé noční spoje. Dopravu, kterou omezovala koronavirová krize, postupně obnovují i další dopravci.

Dráhy začaly s postupným obnovováním dopravy v dubnu. Provoz zesílil zejména na trati Praha-Ostrava, do téměř plného provozu se vrátily například linky z Prahy do Púchova, Chebu, Českých Budějovic nebo Děčína.

Od 20. května se k běžnému jízdnímu řádu vrátí také railjety do Vídně, rychlíky z hlavního města do Hradce Králové nebo do Chebu přes Ústí nad Labem. Postupně se do normálu vrací i regionální doprava.

Další pokračování postupného obnovování provozu dráhy naplánovaly na červen. Na jeho začátku posílí opět provoz mezi Prahou a Ostravskem další vlak IC a jeden pár spojů zajistí místo klasické soupravy znovu jednotka pendolino. Celkově tak pojede v tomto úseku 12 párů přímých vlaků.

Do běžného provozu se vrátí i část mezistátní dopravy. Dva páry vlaků EC Metropolitan, které dosud jezdí ve zkrácené trase Praha-Štúrovo, znovu pojedou až do Budapešti. Posílí také doprava mezi Prahou a Varšavou, kde pojede znovu každý den jeden pár expresů Silesia. Od začátku června začnou jezdit také lůžkového vozy mezi Prahou a Curychem.

Dále od poloviny června se budou na koleje vracet také spoje na lince Ex7 Praha-České Budějovice/Český Krumlov a omezení skončí u linek R23 Kolín-Ústí nad Labem a R12 Brno-Šumperk. Další vlaky vyjedou opět za hranice, plný počet spojů bude například jezdit na linkách Ex5 Praha-Drážďany-Berlín, na mnichovské lince mezi Prahou a Plzní a Ex1 Praha/Ostrava – Žilina/Banská Bystrica. Na Slovensko bude znovu možné cestovat také spoji z Prahy do Košic a Humenného, ve kterých bude řazen i přímý lůžkový vůz Praha – Varšava. Další posilování dopravy je plánováno na červenec.

S postupným zlepšováním epidemiologické situace a rozvolňováním některých vládních opatření od dubna postupně obnovují spoje i ostatní dopravci. RegioJet se o víkendu vrátil na linkách mezi Prahou, Ostravou a Košicemi a dále Praha-Brno-Bratislava/Vídeň k takřka plnému provozu. O víkendu začal opět jezdit denně rovněž noční spoj z Prahy do Košic. Od příštího týdne se pak do normálu vrátí i linka z Brna do Bohumína. V závěru května RegioJet také letos poprvé vyjede se svými vlaky do Chorvatska, kam prodal přes 25 000 jízdenek. Od 13. června pak začnou jezdit vlaky Regiojetu do Budapešti.

V minulých týdnech výrazně posílily dopravu i Leo Express nebo FlixBus, například mezi Prahou a Moravou či cesty z metropole do krajských měst v Čechách. Postupně vyjíždějí i na Slovensko a do dalších okolních států.

(ste)