Prezident Miloš Zeman. FOTO - Haló noviny

Zeman se omluvil za bombardování Jugoslávie

Prezident Miloš Zeman se po jednání se srbským prezidentem Aleksandarem Vučičem omluvil za alianční bombardování Jugoslávie v roce 1999. Srbský národ požádal o odpuštění. To, že ČR akci NATO tehdy podpořila, považuje za projev nedostatky odvahy. V čele vlády stál tehdy právě Zeman.

Akci Severoatlantické aliance, do které Česká republika několik dnů před ní vstoupila, označil Zeman již dříve za chybu či akt mocenské arogance. »Chtěl bych srbský národ jako osoba poprosit o odpuštění,« řekl Zeman. Svými slovy se prý »zbavil mnohaletého traumatu«, uvedl s tím, že »pokání osvobozuje«.

Zeman řekl, že srbský národ vyjádřil českému podporu v letech 1938 a 1968. »A my jsme se mu odvděčili bombardováním. Právě proto bych při této příležitosti chtěl za svoji osobu se omluvit,« uvedl.

Akci označil za chybu, která ho léta trápila. »Byli jsme poslední, kdo dali souhlas, a zoufale se ohlíželi alespoň po jedné zemi, která by se s námi spojila a byla by proti. Ale zůstali jsme sami. Přesto nás to neomlouvá, přesto to byl nedostatek odvahy,« uvedl Zeman.

Vučić Zemanovi za jeho slova poděkoval. Řekl, že mu je on ani srbský národ nikdy nezapomene. Poznamenal, že podobné vyjádření o náletech dosud nikdo nevyslovil.

Srbský prezident Aleksandar Vučič. FOTO - Wikimedia commons

Bombardování NATO v roce 1999 se snažilo přimět jugoslávské ozbrojené síly stáhnout se z tehdejší srbské provincie Kosovo. Nálety trvaly 78 dnů, poté se srbské jednotky z Kosova stáhly. Brzy Kosovo pod patronací USA vyhlásilo samostatnost. ČR ji ústy ministra zahraničí Karla Schwarzenberga uznala. Zeman při své návštěvě Bělehradu v roce 2019 řekl, že by ČR měla vzít toto uznání zpět.

Zeman rovněž ocenil nezávislou zahraniční politiku Srbska. Ta se podle něj projevuje i tím, že Srbsko kromě západních očkovacích látek využívá i vakcíny z Ruska a Číny.

Řád bílého lva pro srbského prezidenta

Zeman rovněž udělil srbskému prezidentovi Vučičovi nejvyšší státní vyznamenání Řád bílého lva první třídy. Předal mu ho na slavnostním ceremoniálu před společným jednáním na Pražském hradě.

Český prezident si rovněž převzal vysoké vyznamenání, dostal Řád Srbské republiky na stuze. Vučić mu ho udělil již loni.

Zeman Vučičovi udělil Řád bílého lva za »zvláště vynikající zásluhy ve prospěch České republiky«. Tento řád je nejvyšším českým státním vyznamenáním.

Řád Srbské republiky je nejvyšší srbské státní vyznamenání, které se uděluje ve dvou třídách, a to buď na velkém náhrdelníku, nebo na stuze. Zemanovi Vučić vyznamenání udělil loni 15. února při příležitosti oslav Dne státnosti, a to za »vynikající zásluhy o rozvoj mírové spolupráce a přátelských vztahů mezi Srbskou republikou a Českou republikou«.

Vučiče na prvním hradním nádvoří uvítala čestná jednotka Hradní stráže i její hudba. Součástí ceremonie byla i vojenská přehlídka. Oproti minulosti absolvoval český prezident uvítání na vozíku, který tlačil jeho ochránce. Na nádvoří byli přítomni i členové národních delegací, za českou stranu přišli například ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD), ministryně financí Alena Schillerová nebo ministr dopravy a průmyslu a obchodu Karel Havlíček (oba za ANO).

Vučić na oficiální návštěvu České republiky přijel v pondělí a zahájil oficiální část cesty. Jednal se Zemanem, s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem (ODS) a předsedou Sněmovny Radkem Vondráčkem (ANO). Dnes se sejde s premiérem Andrejem Babišem (ANO).

Vučić s českými politiky mluvil o bilaterálních vztazích, rozšiřování Evropské unie na západní Balkán nebo o pandemii koronaviru.

V Srbsku byl letos premiér Andrej Babiš (ANO) i tehdejší ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Oba podpořili přijetí Srbska do Evropské unie. Petříček při své březnové cestě označil spolupráci se západním Balkánem a jeho budoucí integraci do EU za jednu z priorit české zahraniční politiky. Srbsko získalo status kandidáta členství v EU v roce 2012. První kapitoly přístupových rozhovorů s ním Unie otevřela o tři roky později.

(ste)