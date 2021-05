Ilustrační FOTO - Pixabay

Podnikající prarodiče. Nové hvězdy na sítích

Pan Miroslaw opravuje hodinky přes čtyřicet let. Kvůli pandemii mu v některých měsících obrat klesl až o osmdesát procent. Ale pak přišli studenti a z varšavského hodináře se stala hvězda sociálních sítí. Podobně to je se švadlenou, ševcem, květinářkou a dalšími Podnikajícími prarodiči, napsal polský deník Gazeta Wyborcza.

Šest studentů a studentek managementu z Varšavské univerzity v rámci soutěže dostalo úkol s předem stanoveným tématem: dostali seniory. »Senioři, kteří provozují podniky a řemeslné dílny jen málokdy využívají internet tak jako naše generace. Nevědí, jak o sobě dát vědět na internetu a my jsme jim chtěli pomoci. Na sociálních sítích zveřejňujeme fotografie seniorů provozujících malé firmy a vyprávíme o nich lidem,« říká Oliwia Szataniaková.

Velký zájem

Studenti jsou rozeseti po celém Polsku. »Původně jsme si mysleli, že se omezíme na hrdiny z měst, kde žijeme, ale teď máme zájemce z celého Polska. Trochu nám to přerostlo přes hlavu, ale samozřejmě jsme šťastní,« říká další spoluautorka projektu Julia Kuželewská. Na Instagramu profil Podnikajících prarodičů během několika dnů získal více než třicet tisíc sledujících. Oliwia Szataniaková ale přiznává, že přesvědčit seniory, aby se do jejich akce zapojili, nebylo vůbec jednoduché. »Báli se, že je třeba podvedeme, nebo od nich budeme chtít peníze,« vypráví.

Okamžité výsledky

Organizátoři akce na začátku založili veřejnou sbírku na financování rozšíření dosahu na sociálních sítích. »Teď, když už to není potřeba, přemýšlíme, že ty peníze využijeme na pomoc některým z našich hrdinů,« říká Oliwia. Dodává, že účastníci projektu vidí výsledky už po několika dnech. »Na Facebooku mi napsala dcera majitelů květinářství, kteří jsou našimi Podnikajícími prarodiči, že teď mají čtyřnásobný obrat. Když mluvili s dcerou, plakali a nemohli uvěřit, jak dobře se jim teď vede,« vypráví Oliwia. Julia navštívila zmrzlinárnu paní Walentyny z Bialystoku, do které chodila už jako malá a jejíž majitelka se také do akce zapojila. »Paní Walentyna říkala, že když se oteplilo, před její zmrzlinárnou byly fronty,« uvádí Julia Kuželewská.

Autorkám a autorům Podnikajících prarodičů se hlásí další lidé, kteří by se k nim chtěli přidat. Studenti je ujišťují, že projekt neskončí spolu se školní soutěží. Chtějí založit nadaci, která bude pomáhat ekonomicky aktivním seniorům.

Dílnu nikdy nezavřel

Dílna pana Miroslawa se nachází ve starém činžovním domě v příjemné varšavské čtvrti Žoliborz. »Musíte to mít rádi. Když se chirurg bude dívat na pacienta s nenávistí, operace asi dobře nedopadne. A u mě platí totéž,« říká starý pán. »Když opravuji hodinky, chci jim vrátit život. Finanční stránka má samozřejmě také význam, ale člověk má hlavně radost, když zachrání staré hodinky,« vypráví Miroslaw, který se oživováním hodinek zabývá už pátou dekádu. Pandemie mu dala zabrat. »Je možné, že lidé mají více času, ale někteří z nich se bojí ven. Někteří nevěděli, že moje dílna pořád funguje,« říká.

Akci Podnikající prarodiče si chválí jako skvělou reklamu nejen pro sebe, ale i pro jiné řemeslníky, kteří během pandemie utrpěli ztráty. »Teď se lidé dozvídají, že blízko v okolí mají hodináře, cukráře nebo ševce,« říká. Stává se podle něho, že i ti, kteří bydlí několik desítek metrů od dílny a každý den kolem ní chodí, si jí nevšimli. »A já jim říkám, že tu přece pracuji bez přestávky více než čtyřicet let,« směje se varšavský hodinář.

