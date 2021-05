Jak lze převrátit skutečnost

Některé velmi cenné informace proletí kolem nás jen jako blesk, aby pak zmizely a nikdo o nich nevěděl a přitom jsou pro současnou dobu přímo charakteristické. Ukazují, jak skutečnost lze postavit na hlavu a nahradit ji subjektivismem a účelovou nenávistí. Tak třeba zprávy o tom, že zástupce proruské strany na Ukrajině Medvedčuk byl odsouzen k domácímu vězení. Nebo kupříkladu předsedovi Komunistické strany Ukrajiny někdo zapálil dům a pochopitelně nikdo se nepokusil to vyšetřit, se nedostaly do našich mainstreamových médií. Proč? A jsme u našich sdělovacích prostředků, především u České televize. Ani o jedné z těchto skutečností nám tedy nepřinesly informace. Zato víme, jak se »právě dnes« daří ruskému bloggeru Navalnému nalézajícímu se ve vězení, jenž ovšem není právě figurou, jíž by se nechalo věřit. Ty první informace by mohly poněkud narušit naše vnímání Ukrajiny – tak raději mlčíme. To druhé může ublížit Rusku – tak se dozvídáme o všem kolem Navalného dokonce ve značně vylepšeném »balení«.

Je tu i druhá současná událost. Válka v Palestině. Nazývám tuto zemi tak, jak se nazývala před rokem 1948, než byla »rozdělena« na nesrovnatelné části, navíc ještě jednou z protistran zvětšenou o značný kus dosud soupeři obývané země. Oč jde? O to, že izraelský soud zbavil několik desítek Palestinců bydliště, protože údajně před rokem 1948 tady bydleli Židé. Souběžně došlo ke střetům Židů a Palestinců u Chrámové hory a v ulicích Jeruzaléma, které nevyvolali primárně Palestinci. Nespravedlnost vyvolala napětí a následně i násilnosti, které přerostly ve střety v celé zemi a v raketové a bombové zabíjení. Jak nadneseně řekl izraelský prezident, v »občanskou válku«. Počáteční vinu nenesou Palestinci, i když je nechci omlouvat, ale izraelské státní orgány a jejich rozhodnutí. Důsledek jsou mrtví, zničené a ničené hodnoty na obou stranách.

A Česká republika? Postavila se na stranu Izraele, ač na straně Netanjahuovy izraelské vlády je začátek problému, a to nejen komentáři v televizi, ale dokonce praporem nad Hradem.

Zdá se vám to normální? Je normální i připojení Golanských výšin za souhlasu Spojených států? Stavění nových židovských osad na palestinském území také s americkou podporou? A vlastně i naší. To, že mlčíme v případě Medvedčuka a neustále se všímáme osudu bloggera Navalného? Ne, mně ani jeden ze zmíněných dvou příkladů nepřipadá jako normální, ale jako účelová manipulace s námi občany.

Milan ŠPÁS