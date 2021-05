Pomáhat a chránit

Zvrácená doba plodí zvrácené činy. Jak jinak si vysvětlit to, co se stalo v Uherském Hradišti? V sobotu večer tam rozdivočelí fotbaloví fanoušci napadli policejní hlídku a v obrovské přesile měli dva policisté velké štěstí, že vyvázli jen s oděrkami a modřinami.

Na internetu bylo možno zhlédnout video celého incidentu. Začíná jako běžná policejní kontrola před hospodou, kde se dav podnapilých fandů hecuje, popíjí venku a huláká, bez roušek, rozestupů navíc v pozdních večerních hodinách. Dva policisté, kteří byli pro rušení klidu zavoláni, tedy chtějí situaci řešit, ale setkají se jen s urážkami. Když chtějí legitimovat mladíka, u kterého na první pohled není jasné, zda je vůbec zletilý (nehledě na podnapilost, absenci roušky atd.), začne se s nimi mladík přetahovat. Oni ho rychle zpacifikují na zem. To je ale voda na mlýnské kolo ostatním »fandům« a rozjíždí se mašinerie vzteku, násilí, odplaty a brutality, která se na policisty strhne. Ti mají co dělat, aby vyvázli se zdravou kůží. Další lidé jen přihlížejí a incident si natáčejí. Nutno podotknout, že se tam objevili i jeden či dva, kteří se snažili situaci uklidnit a kamarády na policisty nepustit. Ale neúspěšně.

Samozřejmě že večerní zprávy situaci popisují jinak. Místy podtrhují policejní brutalitu na mladíkovi a ptají se, zda byl policejní zákrok vůbec nutný a přiměřený. Záběry, na kterých útočníci do policistů kopou, strhávají je na zem a zastrašují, jsou jen kusé, pokud je vůbec zahlédnete.

Je smutné, že některá média vyloženě s chutí pěstují v lidech nedůvěru, odpor či až nenávist k policistům. Samozřejmě je to lákavé, populární téma a to nese diváky a tedy peníze. Tak proč si nekopnout, že? Jenže ti samí redaktoři pak v jiné zprávě kritizují policii za to, že nezasáhla u krádeže či potyčky včas. Pomáhat a chránit je přece jejich práce, ne?

Být policistou je velmi nevděčná práce. Vyžaduje duševní odolnost, silnou osobnost, vzdělání i fyzickou zdatnost. Je fyzicky i psychicky náročná, s dlouhými službami, mizerným platem a často ještě mizernějším soukromým životem, protože na jeho šťastné pěstování není ani čas, ani energie. Je to poslání, i když je často spíš k pos*ání. Proto mnoho mladých policistů nevydrží sloužit déle, než deset, patnáct let.

Přitom každý, když je v nouzi, okraden, ztracen, napaden právě na policii spoléhá. Včetně těch výtržníků u hospody. Mnoho lidí je na policisty naštvaných, protože je prudí kvůli rouškám, zakazují pivní selanky, kontrolují »nesmysly« dané dobou. Ale je to jejich práce. Stejně jako řešit a ještě lépe předcházet zločinu. Nebylo by ale lepší místo rebelie naopak udělat něco pro sebe i ostatní a zkusit s nimi pomáhat a chránit? Nebo si jich alespoň vážit a respektovat je?

Helena KOČOVÁ