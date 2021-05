Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Rozmach IS dílem Saúdské Arábie a spol.

Libanonský úřadující ministr zahraničí Šarbil Vahbí kritizoval státy Perského zálivu za to, že se přičinily o rozmach teroristické organizace Islámský stát (IS). Další libanonští politici se od jeho výroků z obav o vyvolání diplomatické krize a poškození obchodu distancovali, to ale nemění nic na Vahbím sděleném faktu.

»Ty země lásky, přátelství a bratrství nám daly Islámský stát a umožnily mu usadit se na pláních Ninive a Anbáru (v Iráku) a Palmyry (v Sýrii),« řekl Vahbí v rozhovoru s televizí Al-Hurra k vývoji v roce 2014, kdy IS začal obsazovat irácký a syrský sever.

Na dotaz, zda má na mysli země Perského zálivu, ministr sice odpověděl, že nechce jmenovat, ale následoval dotaz na to, zda země Perského zálivu Islámský stát financují, na nějž odpověděl: »A kdo je tedy financoval, snad já?«

Agentura Reuters napsala, že země Perského zálivu zatím váhají, zda poskytnou Bejrútu ekonomickou pomoc, protože je znepokojuje rostoucí vliv šíitského hnutí Hizballáh v Libanonu. Tuto stranu, jež má také ozbrojené křídlo, financuje a podporuje šíitský Írán, tedy regionální soupeř arabských zemí v Perském zálivu.

Saúdská Arábie podle ČTK v dubnu přestala dovážet libanonskou zeleninu a ovoce údajně kvůli zneužívání zásilek k pašování drog. »Úřad libanonského prezidenta ujišťuje o bratrských vztazích mezi Libanonem a státy Perského zálivu a zejména Saúdskou Arábií. To, co v pondělí večer řekl ministr Vahbí, je jeho osobní postoj, který nevyjadřuje názor státu,« uvedl libanonský prezident Michel Aún.

List Achbár al-Jaum napsal, že vysoce postavení diplomaté soudí, že »obvinění zemí Perského zálivu, zejména Saúdské Arábie, z financování nejnebezpečnější teroristické organizace poslední doby z úst libanonského ministra zahraničí, neprojde«. Poukázal také na to, že se prý Vahbí v rozhovoru zastával Hizballáhu a jeho zbraní.

(rom)