Ilustrační FOTO - Pixabay

Dveře a okna prakticky i stylově

Většina architektů, ale i laické veřejnosti ví, že tak, jako mohou doplňky a šperky podtrhnout, nebo také shodit dojem osobnosti u člověka, mohou dobře, či špatně zvolené dveře a okna podtrhnout, nebo také shodit dojem z nového domu. Na to je dobré myslet nejen při stavbě, ale i rekonstrukci. Navíc nové technologie i materiály mohou popustit uzdu fantazii a zaručit nejen větší bezpečí a komfort, ale také příjemný estetický vzhled.

Trendy u vchodových dveří

Při výběru vchodových dveří rozhodně není nutné držet se při zemi. Už dávno totiž nemusíte volit jen mezi bílou nebo hnědou klasikou, kterou máme všichni zažitou. Domovní dveře jsou nejen důležitým bezpečnostním prvkem, ale mohou být i pěkným designovým kouskem, kterým dle vašich představ a přání doladíte vzhled celého obydlí.

Dveřní výplně mohou mít mnoho podob. Od těch klasických, které svým tvarem a designem nikoho nepřekvapí, nezaujmou, ale ani neurazí, až po dveře netradičně barevné, strukturované či zdobené nejrůznějšími ornamenty, skly nebo třeba i graffity. »Někteří naši zákazníci touží po dveřích, které nikdo jiný nemá. Dveře vyrobené na míru konkrétnímu zákazníkovi pro nás rozhodně nejsou problém,« říká Stanislav Obyt, obchodní ředitel společnosti VP trend, která je nejstarším českým výrobcem dveřních výplní.

Jedním z nejzajímavějších produktů, které zatím firma vyráběla, byly hliníkové dveře s vnější stranou v kamenné dýze, umístěné do dřevostavby. Tento atyp, vyrobený podle přání zákazníka, je absolutní originál, protože tvar kresby v přírodní kamenné dýze nelze už nikdy zopakovat.

Je z čeho vybírat – materiál, barvy a dekory

Vchodové dveře charakterizují svého majitele – co má rád, co je pro něj důležité a zda sází na klasiku nebo se třeba nebojí experimentovat. Muži a ženy mají rozdílný přístup k výběru dveřních výplní. »Pro ženy je většinou důležité, aby byly dveře hezké, aby krásně doplnily celý vzhled domova. Muži naopak koukají spíš po praktických věcech, zkoumají technické detaily, bezpečnost, protipožární vlastnosti a vzhled je až na posledním místě,« říká studentka interiérového designu Marta Zvonková z Brna.

Důležitým požadavkem posledních let je, aby dveře byly pevné a vypadaly nedobytně. Oblíbenost bezpečnostních dveří, přes které se nikdo nedostane, tak výrazně roste. A to i proto, že funkční dveře nemusí být nutně nudné, ale lze je vyrobit i designově zajímavé a atypické. Hlavními materiály na výrobu dveřních výplní jsou dřevo, hliník a plast. Výběr materiálu je vždy klíčový a záleží na osobních preferencích a vkusu.

Mezi výhody plastu patří nízká cena, snadná údržba a široká škála barevného provedení. Hliník také nabízí pestrou škálu barev a jejich kombinací. Oproti plastu i dřevu je však jeho nespornou výhodou životnost a odolnost, díky čemuž je vhodný i do frekventovaných míst. Dřevo je dobře tvarovatelné, takže je vhodnou volbou pro ty, kteří mají rádi ornamentální zdobení, oblouky a jiné tvary. Aktuálně mezi trendové varianty patří také dřevohliník, který kombinuje výhody obou materiálů.

»Při volbě vhodných vchodových dveří mohou zákazníci vybírat ze širokého sortimentu základních typů dveří – dveří klasických, moderních, ale také si mohou nechat vyrobit dveře atypické, tedy sobě na míru, přesně tak, jak pro svůj domov potřebují.« popisuje Stanislav Obyt a dodává, že samozřejmý je také bohatý výběr barev a dekorů povrchů dveří.

V současnosti jsou velmi populární kombinace dveřních výplní se světlíky – horními či bočními. Využívání denního světla a hra se stíny totiž může být příjemným oživením vstupní chodby. Skleněné výplně jsou neprůhledné, takže dovnitř samozřejmě není vidět. Velmi oblíbená jsou také skla ornamentální a jinak speciální – třeba do skla vypískované nápisy, ručně vyráběné vitráže nebo skla spékaná.

Důležitým detailem, jehož výběr není dobré podcenit, jsou i dveřní doplňky – madla, klepadla, kukátka nebo třeba i poštovní vhozy. Mezi nejoblíbenější doplňky rozhodně patří moderní madla, kterých je obrovský výběr a v případě moderních dveří jsou to různé ozdobné pásky a rámečky okolo skel.

Ladí s fasádou i interiérem

Dávno již neplatí, že dveře musí být z obou stran stejné. Výplně by měly ladit jak s fasádou a okny, tak i s interiérovými dveřmi. Lze tedy udělat například dveře jinak barevné nebo s jinou strukturou z vnější a vnitřní strany. Ačkoli lze na zakázku vyrobit téměř cokoli, i u dveří platí to, že v jednoduchosti je krása a stále vede bílá klasika. Bílé dveře jsou jednoduše nadčasové a ladí ke všemu.

Na trhu existuje skutečně mnoho variant a občas je velmi těžké se zorientovat a vybrat si tak, aby dveře skutečně splňovaly veškeré požadavky majitele. Ačkoli je na internetu díky konfigurátorům možné si dveře poskládat, určitě se vyplatí zajít se svou představou i do kamenné prodejny a vše ještě probrat s odborníkem. Přeci jenom dveřní výplň bude součástí vašeho života každý den po dlouhá léta.

Okna krásná, ale i funkční

Stejně jako dveře, i okna by měla s domem ladit. Ale také stejně jako ona mají svou důležitou funkci v propouštění světla do domu. Jenže zejména v letních měsících je častým problémem domů jejich přehřívání. Abyste tomu zabránili a neměli z domu hotový skleník, je dobré se zaměřit právě na okna, kudy právě v létě prochází velké množství slunečního záření. Viníkem přehřívání místností a snížení tepelného komfortu je nedostatečné stínění oken. Jednou z možností je opatřením oken vnitřními žaluziemi nebo roletami. Další možností je montáž vnějších rolet, která ale už není tak jednoduchá a může narušit celkový ráz domu.

Další možností je tedy myslet na tento problém již při pořizování oken a regulovat průchod slunečního svitu do domu pomocí speciálních protislunečních skel.

Sklo jako všestranný stavební materiál

Sklo se řadí mezi nejuniverzálnější a nejstarší materiály ve stavebnictví. Má spoustu často opomíjených a různorodých vlastností, které jiné stavební materiály zcela postrádají. Vlastnosti skla například mohou napomoci zlepšit tepelně-technickou bilanci celé stavby nebo také zajistit ochranu před hlukem z ulice. Sklo také s přehledem obstává v oblasti ekologických požadavků, jeho výroba i recyklace je totiž šetrná k životnímu prostředí. A speciální protisluneční skla dokážou dokonce odstínit nadmíru slunečních paprsků. »Protisluneční sklo dokáže při vysoké míře prostupu světla zajistit ochranu proti slunci, aniž by bylo potřeba dodatečného vnějšího stínění, díky tomu tak nedochází ke zvyšování teploty uvnitř stavby,« vysvětluje Michal Široký, marketingový manažer společnosti Saint-Gobain Building Glass Česká a Slovenská republika.ze Saint-Gobain.

Výše zmíněné vlastnosti tak sklo předurčují k všestrannému využití – od fasád přes okna, dveře, interiérové příčky, schody, zábradlí, obklady, dlažby, podlahy, koupelnové a kuchyňské zástěny, police, varné desky, až po sklo v krbech a v zrcadlech.

Sklem proti slunci

Sklo toho zkrátka dokáže mnohem více, než je všeobecně známé. Dokáže se samo o sobě vyrovnat s energetickou bilancí a zajistit protisluneční ochranu při co nejvyšším prostupu světla do místností. Pro regulaci slunečního svitu se používá sklo s tzv. protisluneční pokovenou vrstvou, která současně působí i naopak a v zimě zabraňuje únikům tepla z místnosti ven.

Protisluneční skla vůbec nemusí být zabarvená, dnešní generace protislunečních skel může mít velmi neutrální barvu, a dokonce i nízkou reflexi. Dříve byly protisluneční skla doménou především nerezidenčních budov a kancelářských objektů. »Současná protisluneční skla už mohou být ale řešením i pro rezidenční stavby. Lidé mají dnes často různé požadavky na okna a někdy už prostě nepotřebují rolety nebo žaluzie. Zejména na terasách jsou žaluzie některými zákazníky označované za komplikaci. Řešením tak může být právě protisluneční sklo, které dokáže vhodně regulovat průchod slunečních paprsků, a zajistit tak příjemný tepelný komfort v budově,« dodává Michal Široký ze společnosti Saint-Gobain Building Glass. Jinak řečeno, extrémně nízký prostup tepla je doprovázen nejlepší světelnou propustností, díky tomu zůstává teplota v místnosti příjemná i v horkých letních dnech.

V čem spočívá protisluneční ochrana

Díky sklu tak docílíte snížení zahřívání interiéru, skvělé tepelné izolace, úsporám za energie a v poslední řadě budete mít dostatek světla v zimě i v létě. Nejvyšší modely protislunečních skel oproti standardním trojsklům dokážou odrazit až o dvě třetiny více tepelné energie a snížit teplotu v interiéru až o 5 °C, přitom si zachovávají téměř stejnou světelnou propustnost. Je to zásluhou toho, že kraje okenní tabule jsou zevnitř pokovené, tedy potažené nízkoemisní vrstvou oxidu stříbra, která se nanáší katodovým rozprašováním, čímž vzniká něco jako neviditelné zrcadlo, které oknu dodává vynikající tepelně-izolační vlastnosti.

Sklo je šetrné k životnímu prostředí

Přístup k životnímu prostředí dnes hraje velkou roli v téměř každém odvětví, ne jinak tomu je i ve stavebnictví. Také výrobci skel se proto snaží přistupovat k celému procesu – od výroby skla až po jeho recyklaci – co nejvíce odpovědně, s co možná nejmenším nežádoucím zásahem do životního prostředí. »V souladu s mezinárodními směrnicemi a předpisy jsme zavedli takzvanou analýzu životního cyklu skla. Data ověřuje nezávislá třetí osoba a výsledkem je dokument, který deklaruje vliv produktu na životní prostředí,« uzavírá Michal Široký ze Saint-Gobain. Tento dokument se nazývá zkratkou EPD (Environmentální prohlášení o produktu) a pomáhá architektům a developerům dosáhnout se skleněnými fasádami vysokých hodnocení v rámci štítků ekologické náročnosti budov.

Helena KOČOVÁ