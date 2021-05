Sním, či bdím?

Říká se, že každá sranda jednou skončí. V kauze Vrbětice však nebere konce, možná i proto, že sranda už přerostla v ubohou šaškárnu. Firma Imex Group nyní podává trestní oznámení na neznámého pachatele, či spíše na neznámé pachatele, neboť po více než šesti letech (!!!) hodlá pátrat po osudu prý zmizelých tisíců samopalů, několika raketometů a kulometů včetně obrovského množství munice, bodáků a dalšího příslušenství. Že by si tohle všechno nastrkali do batůžku agenti GRU?

Rád bych viděl to nadšení ve tváři vyšetřovatele, který tento případ dostane na stůl. Už teď aby ho děsily noční můry. Pátrat po takové době a po tak velkém množství zbraní a munice, to s přehledem dříve najdete jehlu nejen v kupce sena, ale i ve stohu slámy. Zvláště u té munice si člověk hned živě představuje, jak ji vyšetřoval, bude dohledávat a jak zdokumentuje, kým, kdy, kde a proti komu byla vystřelena. Tohle rozum prostě nebere. Leda, že by to byla pozdní lítost.

Vojtěch FILIP, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM