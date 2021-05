Bezradnost pana Koláře staršího

Je to prý důkaz bezradnosti a agresivní politiky vůči Česku, nechal se slyšet bývalý velvyslanec v Rusku Petr Kolář, když uslyšel, že Rusko nás a Spojené státy označilo za nepřátelské země. Ano, je to tentýž, co vychoval současného starostu Prahy 6. Mluvčí blechy, která si myslí, že může ublížit slonu. Ne my jsme ve vymyšlené kauze, která má za cíl jen věnovat americkým firmám české miliardy. Jsme poražení. Ani evropští spojenci nás, kromě několika východních satelitů, kteří se chtějí zalíbit Spojeným státům, nepodpořili. Mile se usmáli a Babišovi svým nenásledováním sdělili, co si o oné kauze myslí.

Na rozdíl od pana Koláře, vedoucího svou osobní dlouhodobou válku s Ruskem, nevidím v onom zařazení České republiky mezi nepřátelské země bezradnost a agresivitu. Jen konstatování, které bude mít následky především na naše vzájemné a zvláště pak obchodní styky. Některé se už projevily. Jiné nás zřejmě čekají, kromě toho, že na naši zemi bude přesměrováno zaměření ruských raket k případnému použití, kdyby přece jen Spojené státy začaly s nějakou svou další provokací, jež by vyžadovala odpovědi.

České zvláštní síly vedené panem Koudelkou a jeho BIS rozpoutaly kauzu, jež měla celou Evropu podle pokynů z Langley dál sjednotit a skřípnout Rusko. Ve hře byly pochopitelně nejen Dukovany a Sputnik V, ale především plynovod Nord Stream 2. Ten se však netýká jen nás, ale velké části Evropy. Bude znamenat, dokončí-li se, že amerického daleko dražšího břidlicového plynu nebude potřeba. Nebudou ani slibovaná nová místa pro americkou ekonomiku. Ani peníze do kapes akcionářů a majitelů těžebních polí. To jistě musí mrzet. My jsme svůj úkol, který jsme od »strýčka Sama« dostali, splnili. Stali jsme se praporečníkem, jenže za námi, jak bývá zvykem, se nezařadily masy, ale pár otrhaných jednotlivců a my zůstali v podstatě sami.

Akce pánů Koudelků, Kolářů starších i mladších, Hřibů a Novotných, byla doplněna »velkou kauzou«, když ty malé nezabraly. Nemohla ovšem dopadnout jinak. Výsledek není totiž bezradnost Ruska, ale nepřátelství, které bude mít dohru. Divím se premiéru Babišovi a vicepremiéru Hamáčkovi, že na tuto hru přistoupili. Strach z porážky ve volbách je oslepil. Republice, nám všem, i když si to třeba ještě neuvědomujeme, přinesl do budoucna problémy. V této kauze jsme totiž v podstatě zůstali v Evropě sami. A že naše zboží, které Rusko dříve či později přestane zajímat, okamžitě nenahradí naši »přátelé«, lze předem zpochybnit. A tak nám zbývá jen velkohubost, která zastírá skutečnou bezradnost a utěšování pana exvelvyslance Koláře odhalující vlastně beznadějnou situaci naší vlády. Ale to je skoro málo.

Jaroslav KOJZAR