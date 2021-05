Okopávání Ruska poškodí obyčejné lidi

Neuvěřitelné kotrmelce, kterých jsme v posledních týdnech byli svědky nejen z očekávatelné žumpy militantních rusofobů od vládní ČSSD přes »bruselskou pětku« tzv. demokratické opozice až po nicky pražské komunální politiky, ale i od dosud poměrně zdrženlivého premiéra, přinesly své trpké ovoce. Necelý týden po oslavách památného vítězství v druhé světové válce a porážce nacistického Německa zveřejnila vláda Ruské federace seznam nepřátelských zemí. A nebyl nijak dlouhý, z téměř dvou stovek členských zemí OSN na něm figurují pouhé dvě, což svědčí o faktu, že Rusko používá tohoto nástroje krajně opatrně.

Je velkou hanbou, že kromě USA je druhou nepřátelskou zemí Česká republika, která právě bývalému Sovětskému svazu vděčí za svou poválečnou budoucnost. Divit se ale není čemu. Antiruských výstřelků a skandálů se v poslední době objevila celá řada, ty už jen podtrhly obecnou pozici našeho státu v zahraniční politice. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov podotkl, že Rusko nebude dávat do tohoto seznamu jakoukoli zemi bezdůvodně, pouze na základě důkladné analýzy. A je příznačné, že naše ministerstvo zahraničí, coby hlásná trouba amerických zájmů, toto ocenilo jako další krok k eskalaci vzájemných vztahů.

Co na tom, řekne si obyčejný člověk, který tyto zprávy sotva zaregistruje při listování v mobilu na otvírajících se zahrádkách restaurací či ve frontě před obchodem, do nějž se kvůli pandemii nedostal tolik měsíců. Jenže pocit, že nás obyčejných lidí se to netýká, je obrovská mýlka, opak je totiž pravdou.

Pominu teď to nejdůležitější, totiž zmařené lidské životy kvůli mnohatýdenní absenci kvalitní vakcíny Sputnik V, která mohla v kritické fázi podstatně urychlit očkování proti koronaviru. Jedním z důležitých motivů trapného rozehrání »vrbětické karty« je dostavba našich jaderných elektráren. Experti se brzy nechali slyšet, že bez účasti Rosatomu jsou plány na stavbu dalších bloků v podstatě nereálné, nemá na to hochštaplerský Westinghouse ani jiné západní konsorcium. Bez vlastní elektřiny budeme čím dál více závislí na světových trzích a rostoucí ceny se nebudou mazlit s nikým. Až tedy budete zaskočeni při pohledu na vyúčtování a rozpis záloh na elektřinu na další období, vzpomeňte si na dramatické herce Babiše, Hamáčka a agenta CIA Koudelku v roli šéfa BIS v zákulisí. Ti vám s dírou v rodinném rozpočtu rozhodně nepomohou.

A to nemusí být všechno. Američané už se třesou, aby Evropě pomohli získat »energetickou bezpečnost« odstřižením od ruské ropy a zemního plynu. A samozřejmě rádi »vypomohou«. Že to bude třeba v případě břidlicového plynu za mnohem vyšší ceny, ví v branži každý. Takže opět útok na peněženky obyčejných lidí. A to v době, která těch ataků po covidové anabázi bude přinášet dlouhou řadu.

Uvědomme si všichni pořádně v předvolebním období, kdo nás do této šlamastyky dostal. Nejsou to jen strany pravicové opozice spolu s Piráty a ČSSD, je to i Babišovo ANO. A volme ty, kteří chtějí mít korektní vztahy se všemi důležitými hráči na globální šachovnici.

Tomáš KALÁB, kandidát KSČM do Poslanecké sněmovny v Olomouckém kraji