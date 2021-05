Stojím za mírovým řešením

V souvislosti s izraelsko-palestinskou otázkou se objevilo na sociálních sítích graficky zpracované heslo »Stojím za Izraelem!« Tak nevím, co přesně to má vyjadřovat. Pokud si budeme myslet, že palestinský národ má mezi sebou teroristy, tak bych to chápal jako obranu a na tu má samozřejmě každý národ nárok. Z válečných konfliktů má zkušenost, že je nutno si položit mnoho dalších otázek, aby se člověk dopracoval k objektivnímu pohledu na věc a mohl zaujmout správné stanovisko. Tedy, byly vyčerpány všechny možnosti politicko diplomatického řešení? Pokud nám jde o život člověka jako takového, proč tedy izraelská strana bezhlavě střílí do civilních obyvatel? Proč je dokonce napadán další stát Libanon? Proč byla nedávno ostřelována Sýrie? A v neposlední řadě, proč Izrael podepsal před třemi dny s jednou z největších zbrojařských firem v USA smlouvu na dodávku zbraní za 700 milionů dolarů?

Proto jsem začal zjišťovat další okolnosti od druhé strany a bylo mně zasláno prohlášení, z kterého cituji: »Do tohoto okamžiku Izrael zabil více než 220 lidí, mezi nimi 61 dětí, více než 36 žen. Na 1500 Palestinců bylo zraněno bombardováním izraelské okupační armády, především ženy a děti. Izrael bombarduje domy se spícími rodinami. Tímto způsobem vyhladili už 12 celých rodin. V roce 2014 to bylo více než 89 celých rodin. Bombardování opět směřují na infrastrukturu a tím pádem na životaschopnost tohoto území. Izraelci opět míří na civilní budovy včetně objektů, kde sídlilo 23 kanceláří mezinárodních, arabských i místních sdělovacích prostředků. Cílem je umlčet svědectví o státním terorismu této fašistické války vedené koloniální mocností proti palestinským civilistům. Izrael nese přímou a plnou zodpovědnost.«

Kromě tohoto stanoviska z palestinské strany jsem zjišťoval, co se zde skutečně v této chvíli odehrává. Byl jsem opravdu zděšen. Regulérní válečný stav. Žádné sólové výstřely, ale masivní raketové útoky na Palestinu a její obyvatele.

A opět podpora Spojených států zde hraje významnou roli. Od chvíle, kdy se dostala k moci Bidenova klaka, jsou rozpoutávány všude možně horké konflikty. Já vím za kterou stranou stojím, hlavně stojím za všemy co tímto konfliktem jsou postiženi, a stojím za mírovým řešením.

Roman BLAŠKO