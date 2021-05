Ilustrační FOTO - Pixabay

Bohaté země chtějí podpořit Afriku

Mezinárodní věřitelé chtějí miliardovou pomocí podpořit hospodářské zotavení afrických zemí po pandemii. Na základě solidarity bohatých zemí by mělo být prostřednictvím Mezinárodního měnového fondu (MMF) možné věnovat na tento účel 100 miliard dolarů (2,08 bilionu Kč).

Oznámil to v úterý francouzský prezident Emmanuel Macron na okraj summitu věnovaného ekonomické podpoře afrických států. »Afrika je jedním z nejméně proočkovaných světadílů. Panuje tu hospodářský a sociální stav nouze,« řekl Macron. Afrika bude podle něj do roku 2025 potřebovat pomoc ve výši 285 miliard dolarů (5,93 bilionu Kč). Pozvání francouzského prezidenta do Paříže přijalo mnoho premiérů a prezidentů afrických států i čelných představitelů mezinárodních organizací včetně Evropské unie. Další se zúčastnili prostřednictvím videokonference. »Růst a stabilita Afriky znamená blahobyt a stabilitu v Evropě,« řekla šéfka MMF Kristalina Georgievová. »Musíme se vrátit k silnému rozvoji, který měla Afrika před covidem,« dodala. Pro MMF to znamená sáhnout k mimořádným opatřením.

Francouzský prezident Emmanuel Macron. FOTO - Wikimedia commons

Zvláštní práva čerpání

Aby se u MMF sešla částka 100 miliard dolarů, měla by být použita tzv. zvláštní práva čerpání (Special Drawing Rights), která tvoří hlavní rezervní aktivum fondu. Georgievová již v březnu navrhla rozšíření nouzových rezerv MMF o 650 miliard USD (14,2 bilionu Kč) na pomoc nejchudším zemím. »Zasadíme se o to, aby nejbohatší země mohly svá zvláštní práva čerpání přerozdělit nejchudším zemím - zvláště těm v Africe - tak, aby se ze současných 33 miliard stalo 100,« řekl Macron. V souvislosti s podporou demokratické přeměny v Súdánu už v pondělí Macron oznámil, že Francie odepíše téměř veškeré vzájemné dluhy v hodnotě téměř pěti miliard dolarů (104 miliard Kč).

Nespravedlivá situace

Účastníci summitu dále vyzvali ke zrušení těch mezinárodních patentů, které dosud znemožňují výrobu covidové vakcíny přímo v Africe, oznámil Macron po skončení konference. »Současná situace není udržitelná, je jak nespravedlivá, tak neefektivní,« řekl Macron. Pokud se nepodaří rychle proočkovat africkou populaci, hrozí podle něj vznik nových nebezpečných variant koronaviru, které se pak budou šířit po celém světě.

(ava, čtk)