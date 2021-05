Ilustrační FOTO - Pixabay

Základna pro NATO

Rumunsko opraví s finanční pomocí Spojených států amerických bývalou sovětskou leteckou základnu Campia Turzii, která se má stát jedním z hlavních opěrných bodů Severoatlantické aliance v regionu Černého moře.

Rekonstrukce letiště poblíž středorumunského města Kluž za sto padesát dva milionů dolarů (3,16 miliardy korun) umožní přijímat těžké nákladní letouny a stíhačky. Cílem projektu je posílit kapacity paktu NATO v Černomoří. »Modernizace je důležitá, neboť Rumunsko potřebuje posílit kapacity, aby mohlo přijímat další letadla NATO v případě krize nebo konfliktu, který bude vyžadovat kolektivní reakci,« prohlásil pro server Balkan Insight rumunský bezpečnostní expert Claudiu Degeratu.

»Rumunsko rovněž potřebuje druhou velkou leteckou základnu splňující standardy NATO, kde by mohly sloužit nově pořízené stíhačky F-16,« doplnil expert. Renovace letiště je podle jeho tvrzení prý také »potřeba vzhledem k nedávnému posilování ruských vojsk na hranicích s Ukrajinou«. Paktu dosud v Rumunsku slouží velká letecká základna Mihaila Kogalniceanua nedaleko černomořského pobřeží. Region Černého moře se stal strategickou prioritou americké a alianční »obrany« v Evropě poté, co se ukrajinský poloostrov Krym v roce 2014 na základě právoplatného referenda připojil k Ruské federaci. Své rozpínání a vyzbrojování svádí NATO na zvýšení ruské vojenské přítomnosti v oblasti jihovýchodního křídla paktu. USA a Rumunsko od té doby zintenzivnily vojenskou spolupráci a administrativa exprezidenta USA Donalda Trumpa se chystala přesunout do balkánské země část vojáků umístěných nyní na základnách v Německu.

(ava, čtk)