Proti prodloužení školního roku

Ředitelé základních škol a spolek Učitelská platforma jsou proti prodloužení letošního školního roku do období letních prázdnin. S myšlenkou prodloužit školní rok nesouhlasí ani exposlankyně a dlouholetá učitelka Marta Semelová (KSČM). To, že byly zavřené školy, podle ní neznamená, že byly prázdniny.

O možnosti prodloužení školního roku se v důsledku epidemie a výuky na dálku hovořilo už loni, školní rok ale nakonec skončil jako obvykle na konci června. V aktuálním školním roce se debata otevřela znovu. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) však tuto možnost odmítl. Jeho úřad místo toho chce v létě podpořit pořádání letních doučovacích kempů.

Zástupci Asociace ředitelů základní škol a Učitelské platformy zdůraznili, že výuka se ani v době uzavření škol nepřerušila. Zaměstnanci podle nich pracovali v obtížnějších podmínkách než běžně, a podobně náročné to bylo i pro žáky, kteří se museli dál učit a plnit úkoly. Podle zástupců obou organizací si proto nyní všichni zaslouží o prázdninách odpočinout.

Podobně argumentuje také Semelová. Tento školní rok byl podle ní náročný jak pro žáky a studenty, tak i pro rodiče a učitele. »Mnozí z nich si sáhli na dno svých sil a potřebují si odpočinout. Znám mnoho dětí a mladých lidí, kteří seděli od rána do večera u počítače, nejdřív na distanční výuce, potom na vypracování úkolů, vyhledávání zdrojů a informací pro další práce. Zabrat dostali i jejich rodiče, zvlášť malých dětí, kteří jim museli pomáhat v technice, ale i s dovysvětlením a procvičováním učiva,« řekla našemu listu. Jednoduché to podle ní neměli ani učitelé, z nichž velká většina věnovala tomuto způsobu výuky veškerý svůj čas. »Přes den vyučovali přes počítač, po zbytek dne se připravovali na další den, stahovali program, vytvářeli prezentace, po nocích pak opravovali práce žáků a studentů, byli v úzkém kontaktu s rodiči, kteří se s nimi potřebovali radit,« uvedla Semelová. Všichni si tak podle ní potřebují odpočinout. »Děti se potřebují vylítat s kamarády v přírodě, vyvětrat si hlavy, rodiče se nadechnout a učitelé nabrat nových sil,« dodala.

Exposlankyně a dlouholetá učitelka Marta Semelová (KSČM)

Prodloužení školního roku podle ní brání i to, že mnoho rodin má zaplaceny letní tábory. »Počítají s nimi rodiny i zřizovatelé táborů, probíhá náročná příprava celotáborových her, taky to všechno stojí nemalé peníze,« připomněla Semelová.

Zájem o doučovací kempy je velký

Ministerstvo školství chce jít spíše cestou letních doučovacích táborů. Zatím obdrželo víc než 400 žádostí o dotace na jejich pořádání ve výši 270 milionů korun. O rozdělení peněz ale zatím nerozhodlo. K dispozici má v současnosti 100 milionů korun a chtělo by ve vládě vyjednat víc. »Zájem o pořádání letních kempů je velký a doufáme, že na to bude nejen těch avizovaných 100 milionů korun, ale budeme schopni vyčlenit vyšší částku. Máme žádosti za 270 milionů korun a samozřejmě budeme dál jednat, aby se na vládě prostředky zvýšily, a mohli jsme tak podpořit letní aktivity mnoha desítek tisíc dětí,« informovala mluvčí resortu Aneta Lednová.

Kempy by podle ministerstva měly pomoci snížit nerovnosti v přístupu ke vzdělávání a podpořit duševní zdraví školáků po dlouhotrvající výuce na dálku v důsledku epidemie.

S tím, že by doučovací kempy mohly pomoci ve vyrovnávání rozdílů ve znalostech, které se distanční výukou ještě prohloubily, souhlasí také Semelová. Má však určité pochybnosti. Není si jista, že se do nich zapojí opravdu ti, kteří to potřebují. »Vím, že podle průzkumů se zhruba 10 000 žáků nezapojilo do distanční výuky. Podle zjištění ministerstva byla nejčastějším důvodem neochota dětí či jejich rodičů, bez ohledu na vybavení domácnosti,« uvedla. Není proto přesvědčena o tom, že právě tyto děti se na doučovací kempy přihlásí. Semelová má také obavy, zda budou pro rodiny kempy finančně dostupné. »Zájem ze strany různých spolků a neziskových organizací o dotaci na jejich pořádání je poměrně velký. Ale odrazí se tyto dotace v konečné ceně pro rodiny? Ceny letních táborů jdou do tisíců korun za jedno dítě, ne každý si to může dovolit. Zvlášť v dnešní době. Mnozí lidé přišli o práci, zkrachovali, dotovali své firmy z vlastních úspor, rodinám se výrazně zkrátily příjmy,« shrnula svoje obavy Semelová.

Nerovnosti vzniklé ve vzdělávání kvůli výuce na dálku se podle dřívějšího vyjádření ministra Plagy budou vyrovnávat doučováním další dva až tři roky. Nedostatečný rozvoj některých dětí v důsledku výuky na dálku se podle něj nedá řešit plošným opakováním ročníku. Na doučování dětí, které se do distančního vzdělávání nezapojovaly, plánuje úřad školám poskytnout od září 250 milionů korun.

