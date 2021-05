FOTO – Haló noviny/Roman BLAŠKO

Julius Fučík zosobňuje podstatnou část historie KSČ

Velmi slavnostní a společenský ráz mělo odhalení sochy národního hrdiny, spisovatele, novináře, antifašisty a bojovníka za sociální spravedlnost Julia Fučíka ve Vsetíně. Přijely mnohé delegace KSČM i vlasteneckých spolků včetně předsedy Českého svazu bojovníků za svobodu Jaroslava Vodičky. I slunce pozlatilo svými paprsky tuto událost, jež se stala součástí oslav 100. výročí založení komunistické strany.

Socha stávala před vsetínskou základní školou na Ohradě, než ji městští zastupitelé zlikvidovali. Standardně tupý postup, tak typický i pro jiná místa ČR, který nebere ohled na to, že Fučík padl v boji s fašismem a varoval před jeho nástupem.

Socha od národního umělce Josefa Malejovského, jež se nachází v majetku vsetínské KSČM, dlela 15 let v garáži jejího okresního výboru, než ji navrátil svému účelu na veřejném prostranství dělný tým kolem předsedy OV Romana Ramacha. Sochu »oprášit« a umístit ji ven na důstojné místo před sekretariát na vsetínském Horním Městě - byl Ramachův osobní cíl, pro který získal i ostatní.

»Ve Vsetíně první vítězství«

Mnozí zúčastnění prožívali událost znovuvyzdvižení Fučíkovy sochy emotivně a velmi osobně. Také první místopředseda ÚV KSČM Petr Šimůnek. »Až jednou vyhrajeme volby, tak doufám, že bude zapsáno v učebnicích, že ve Vsetíně jsme zaznamenali první naše vítězství,« řekl. Připomněl, z jakých kořenů se komunistická strana na našem území zrodila. »Po 300 letech poněmčování jsme měli svou zemi, Československo, ale ne zemi, která by sloužila všem. Protože soc. dem. zklamala, dávala se dohromady s pravicovými politiky a zapomněla na dělnickou třídu, v roce 1921 úplně přirozenou cestou muselo vzniknout něco nového, nová strana. Tehdy ustavila marxisticko-leninská část soc. dem. v pražském Karlíně KSČ... Koncem 20. a 30. let přišla hospodářská krize a politika KSČ se ukázala jako jediná správná. Pamatujeme si příběhy z různých hladových pochodů, stávek a jejich potlačování, a jestli si někdo myslí, že policie a soudnictví za první ČSR braly ohledy, tak to bylo právě naopak,« zdůraznil odvrácenou tvář předmnichovské republiky.

Petr Šimůnek.

Šimůnek připomněl slavnou éru KSČ, boj za republiku proti fašismu, kdy se právě komunisté zapojili do pomoci lidem vyhnaným Němci z pohraničí, německým antifašistům. Do odboje se komunisté zapojovali mezi prvními a také jako první šli na popraviště a do káznic, z jejich řad byl nacisty zavražděn či umučen prakticky každý druhý člen. Tak silný byl komunistický odboj. Pokud někdo píše nové učebnice, kde manipuluje historií směrem k ponížení jeho významu, musí se u toho červenat, uvedl Šimůnek. »Naší povinností je vyprávět mladým lidem historii a přivádět je zpět k činnosti a práci v komunistické straně, v odborech atd.«

Zázrak, který se podařil

Odhalení sochy Julia Fučíka - to je věc, která v nové vlně antikomunismu nemá v ČR a střední Evropě obdoby, navázal poslanec a místopředseda ústředního výboru Stanislav Grospič. Fučík zosobňuje podstatnou část historie KSČ, neboť od počátku svůj život spojil právě s komunistickou stranou jako její člen. Byl novinářem na svém místě, investigativním novinářem, jenž se nebál psát. »A nebál se být členem ilegálního vedení KSČ za okupace a položit za to svůj život,« zdůraznil. »Zázrak, který se nám podařil - postavit jeho sochu«, v Grospičovi vyvolal vzpomínku na neméně významného národního hrdinu, komunistického politika a šéfredaktora Rudého práva Jana Švermu, rodáka z Mnichova Hradiště. Díky úsilí dobrých lidí se podařilo Švermův odkaz v jeho rodišti dostat mezi občany, a dokonce se o něm učí na tamním gymnáziu. Grospič věří, že stejný osud bude následovat i vsetínská socha Julia Fučíka.

Poděkoval všem, kteří se zapojili do jejího znovuvztyčení. »Je to ukázka toho, že komunisté tu jsou, jsou tu pokrokoví lidé, a byť se snaží ÚSTR aj. znevážit tyto osoby, tak se jim to nedaří. Společnost je má stále zakódovány jako hrdiny, kteří přinesli své životy za lepší společnost. Pokud budeme dbát jejich odkazů, pak se nepodaří ani převrátit dějiny,« podtrhl místopředseda Grospič.

Odhalit sochu hrdiny je hrdinství

V ČR nyní stojí na veřejném prostranství tři sochy autora legendární Reportáže, psané na oprátce či například literární studie Božena Němcová bojující, informoval předseda společnosti nesoucí Fučíkovo jméno Jan Jelínek. Ta, která vítala návštěvníky u hlavní brány Parku kultury a oddechu v pražských Holešovicích, stojí od února 2013 poblíž Čestného pohřebiště Olšanských hřbitovů, druhá v Polici nad Metují – jde o sochu Fučíka s děvčátkem držícím v rukou kytici. Třetí socha se nachází od úterý ve Vsetíně.

Jelínek připomněl, že Fučík jednu svou pohlednici zaslanou ze Sovětského svazu zakončil pozdravem »Na shledanou v socialistické Praze«. Socialistické Prahy se však nikdy nedočkal. »Fučík statečně pracoval v ilegalitě, nakonec mu hitlerovci vzali život 8. září 1943 v berlínské věznici Plötzensee. My jsme ale díky němu v socialistické zemi žili, než byl opět u nás restaurován kapitalismus. A proto je dále navýsost aktuální Fučíkův pozdrav z 30. let,« zakončil Jelínek.

Nad tím, co dění kolem sochy hrdiny Fučíka udělalo v myšlení žáků vsetínské školy, se zamyslel místopředseda ČSBS Miroslav Mikulčák. »Většina si jistě myslela, že to s tím hrdinstvím asi nebylo tak jasné. Snad jen někteří se časem o Fučíkovu činnost zajímali, ale velké části dnes už dospělých žáků jste až vy ukázali, že na opravdové hrdiny se nezapomíná... Odhalit sochu hrdiny odboje na Vsetíně je hrdinství,« shrnul houževnatost a cílevědomost všech, kteří se o to zasloužili.

Řečníků na akci promluvilo více, mj. poslankyně Marie Pěnčíková, vsetínský zastupitel Zdeněk Vejpustek či zástupce plzeňské KSČM Oldřich Kolomazník. Plzeň je totiž také spojena s Fučíkovým životem a působí v ní aktivní pobočka Společnosti Julia Fučíka.

Akci spolupořádal KČP Vsetín.

(mh)