Na festivalu »Hudbou k tichu« se Stanislav Hendrych setkal s hudbou tibetských mís, která mu učarovala. Hrál na ně vynikající hudebník Jiří Mazánek. Dnes příležitostně sám hraje na tibetské mísy při relaxačních cvičeních. FOTO – archiv S. HENDRYCHA

Ruka rodiče má hladit, ne trestat

Když jsem probíral život učitele národů Jana Amose Komenského, četl jsem mezi řádky o jeho životní cestě zaměřené na hledání příčin všeho zla mezi lidmi. Na základě vlastního všestranného zkoumání dospěl k názoru, že příčinou zla bývají hlavně výchovné chyby rodičů a učitelů. Proto se začal všestranně věnovat pedagogice.

Dle jeho přesvědčení rodiče by měli zvědět o zákonitostech ve výchově dětí ještě před tím, než začnou své děti vychovávat. Proto pečlivě sepsal knihu Informatorium školy mateřské, myslel tím rodičovskou školu. Předpokládal, že tato kniha se dostane ke všem mladým rodičům.

Situace dnes? Dříve se alespoň mluvilo, že »jablko nepadá daleko od stromu«. Dnešní rodiče užívají současné vědy hlavně k tomu, aby se zbavili morální odpovědnosti za své výchovné chyby: »My jsme dítě dobře vychovávali, ale…« Většinou neprávem se vymlouvají na geny, »to zdědil po dědečkovi, ten byl také takový«. Nebo »zkazili ho kamarádi« či »zkazila ho tato společnost«. V mnohých poradenských centrech, místo aby odhalovali pravé příčiny problémového chování žáků spočívající ve výchovných chybách, tak z pohodlnosti se uchylují k diagnózám: ADHD, vývojová porucha chování, biologické příčiny…

O vlivu výchovných chyb rodičů v raném dětství na život potomků v dospělosti nemá veřejnost takřka ani potuchy. Komenský se v hrobě obrací nad ignorantstvím soudobých poznatků a nevědomostí rodičů v oblasti rodičovské výchovy. Odkaz Komenského je stále živý a stále čeká naplnění.

Šílenec po vzoru USA střílel v Kazani (Haló noviny 12. 5. 2021) – jaká preventivní opatření navrhují politici? Předseda KSČM Vojtěch Filip navrhuje nejpřísnější odsouzení a potrestání. Prezident Vladimir Putin nařídil zpřísnit předpisy povolující civilistům držení zbraní.

Je snadné a pohodlné jen odsuzovat a žádat přísné tresty. Odsuzováním vražd a žádostmi o přísné potrestání se uklidňuje pouze vlastní vědomí představou, že se tím zabrání dalším podobným vraždám. Tímto se nezabrání ani jediné!

Přísné tresty? Ani tresty smrti nevymýtily vraždy. Zákaz zbraní? Zakáže se prodej kuchyňských nožů? Kdo chce zabíjet, zbraň si vždy nějakou najde, může to být i obyčejná železná tyč či sekera. A jiní rodiče dnes v poklidu vychovávají další masové vrahy.

Za nenávistí je prožívání zlosti

»Začal jsem všechny nenávidět. Vždy jsem všechny nenáviděl,« tvrdí útočník. Za nenávistí je prožívání zlosti. Když se vzbuzuje zlost, tak tato emoce vypíná úzkosti, tím vypíná strach z trestů a vypíná výčitky svědomí. Proto ani nejpřísnější potrestání vrahů neodradí jiné od vražd spáchaných pod vlivem zlosti.

Proč se politici a veřejnost nezajímá o pravé kořeny oněch »šílenců«? Proč se neptají, jaké dělali rodiče výchovné chyby? Onen vrah musel vydávat signály o svých psychických problémech již ve škole. Jaké dělali tamní učitelé výchovné chyby? Uchylovali se pouze k napomínání a trestům?

Všichni novopečení rodiče by měli vědět, že výchozí vztah dítěte ke společnosti se vytváří již v kojeneckém věku. Je to vztah matky k dítěti, prožívá dítě k matce důvěru, nebo nedůvěru? Dítě nezajímá, zda má matka vlastní psychické problémy, či ne. A matek s psychickými problémy přibývá.

Pozoruji, že v dnešní době stále více dětí citově strádá, projevuje se to nárůstem poruch chování. Dítě může silně citově strádat, i když je plně materiálně zabezpečené, i když má až nadbytek hraček, značkové oblečení, i když je matka na mateřské s ním neustále. Většina rodičů nezná příznaky citového strádání, proto u příznaků hledají jiné příčiny.

Role oxytocinu

Velkou roli zde hraje hormon oxytocin. Ten se v těle uvolňuje při příjemných tělesných kontaktech. Lidé se řadí mezi kontaktní tvory. Ruka rodiče u dítěte má představovat příjemné pohlazení, nikoli trestající ruku. Toto prožívání u dítěte si lze snadno prověřit, když rodič přiblíží ruku k hlavě dítěte, odtahuje se od ruky, či ne?

Pokud je v těle nedostatek oxytocinu, tak to vyvolává psychickou nespokojenost, nerudnost až deprese. Psychologické experimenty odhalily, že osobám psychicky trpícím dělá dobře pozorovat trpět jiné osoby. Lze předpokládat, že u střelce ještě před skutečným vražděním vyvolávala libost představa, jak ve škole učitelé a žáci trpí jeho střelbou. A svou představu si opakovaně přehrával se stále většími podrobnostmi, až ji nakonec realizoval.

Velké množství oxytocinu v těle vyvolává pocit dobré nálady, v krajnosti až euforii. Proto lze předpokládat, že vraždící střelec prožívající nenávist citově strádal, psychicky trpěl.

Tvrdá výchova = vzdor a zlost dítěte

Základní charakterové vlastnosti u dětí se formují do pěti let věku. Ty se stávají přirozeností osobnosti i v dospělosti. V psychologii mezi běžné informace patří zákonitost, že velmi liberální výchova dítěte v raném dětství vede ke zvýšené zlostnosti. U liberálních rodičů si malé dítě snadno dovede prosazovat své potřeby zlostí.

Nezdravě tvrdá výchova vyvolává v dětech vzdor, zlost. V obou případech se u dětí snižuje práh vzbuzování zlosti, proto i v dospělosti bývají často zlostné. Náprava? Často psychofarmaka, která jen tlumí příčiny, ale neodstraní je. Jakou výchovu měl onen střelec?

V některých kulturních skupinách se projevy zlosti považují za projevy Boží síly. Projevy agresivity jsou pak brány jako projevy zdravé životaschopnosti a projevy empatie za projevy slabošství a neživotaschopnosti. V takových skupinách bývá mírumilovné empatické dítě »hanbou« rodiny. Byly v mládí střelce projevy zlosti oceňovány jeho rodiči?

Empatie

Pro sociální chování má velký význam schopnost empatie. Neznám násilníka majícího schopnost empatie. Osoba s empatií ustupuje od násilných činů, protože soucítí s obětí. Kritickým obdobím je rané dětství a zde platí zákonitost: Strádá-li dítě citově, stará se především o vlastní citové uspokojování a potřeby druhých ho nezajímají. U citově strádajících dětí se tak nerozvijí schopnost empatie. Proto lze předpokládat, že střelec v raném dětství citově strádal.

Existuje i sociální gramotnost, do ní se řadí schopnost orientovat se v mezilidských vztazích, schopnost rozumově poznat prožívání druhých osob. Bez toho jsou osoby orientované pouze na vlastní prožívání a nezohledňují prožívání druhých. To bývá důvod, proč se často chovají až bezohledně vůči druhým osobám, i když neúmyslně.

Bezohledné osoby nejsou schopné si uvědomovat svou bezohlednost. Například žák ve škole začne škádlit svého spolužáka pro zábavu i pro své citové uspokojování. Škádlení mezi dětmi bývá běžné. Jenže existuje určitá hranice mezi škádlením a utrpením, šikanováním. Bezohledný žák často pokračuje ve škádlení, i když škádlený začne projevovat znaky utrpení, a tak škádlení snadno přejde v týrání.

V nejčastějších případech učitelé bezohledné chování žáků řeší kázeňsky, tresty. Bezohledný žák tresty však vnímá jako nespravedlnost, vždyť on »jen si hrál, byla to jen hra«. Bývá bezohledný žák oblíben u spolužáků? Asi ne.

Bezohlední žáci si uvědomují odtažitost učitelů a spolužáků, ale nikdy si neuvědomují, že příčinou odtažitosti jsou oni sami. Jejich logický závěr: »Spolužáci i učitelé jsou zlí!« Tato představa snadno přeroste v nenávist.

Vraždící střelec nespadl z Měsíce, byl vychováván lidmi, vychováván učiteli. Ti nesou minimálně morální spoluzodpovědnost za špatnou výchovu. Ó, jak snadné je pohodlně odsuzovat a žádat co nejpřísnější potrestání vrahů. A další rodiče a učitelé vychovávají další vrahy.

Skutečným zlem je nevědomost, to věděl i učitel národů Jan Amos Komenský. Lidé se za 400 let nepoučili, což by Komenský nikdy nepochopil. Je potřeba konečně vymýtit nevědomost a z ní plynoucí naivitu v oblasti rodičovské výchovy.

Stanislav HENDRYCH, Hradec nad Moravicí

Problémy dospělých mají kořeny v dětství

říká Stanislav Hendrych

Jak jste se dostal k problematice psychologie?

Profesí jsem elektrotechnik. Psychologie se stala mojí celoživotní zálibou. Rád jsem četl, a tak se mi jednou dostala do ruky populární kniha o psychologii pro laiky. K. K. Platonov: Zajímavá psychologie. Praha: Práce, 1970.

Pro mne to byly dveře do nového tajemného a přitažlivého světa. Začal jsem číst další a další knihy o psychologii. Zpočátku mi dělal velký problém odborný jazyk. Stále se zajímám o novinky. Internet a robotické překladače mi umožňují číst nejnovější výsledky psychologických výzkumů a experimentů z celého světa.

Elektrotechnika je o systémech, proto jsem si začal od prvopočátku vytvářet představu lidské psychiky jako fungujícího systému složeného z řady podsystémů, které se vzájemně ovlivňují.

Pak jsem začal studovat grafologii. Žádná jiná oblast psychologie nemá tak podrobně a systematicky rozebranou osobnost jako grafologie. Množství drobných znaků v rukopise poskytuje řadu indicií a z nich se pak skládá funkční model psychiky pisatele. Někdy jsem si připadal jako detektiv, který z indicií sestavuje skutečný příběh. Studium grafologie doporučuji zejména všem učitelům a pedagogickým poradcům.

V praxi jsem si ověřil, že všechny větší problémy dospělých mají kořeny v raném dětství. To mi potvrzovali mnozí psychologové a pedagogové.

Jaké bylo vaše dětství, prožíval jste někdy to, co popisujete jako negativa vztahu dospělých k dítěti?

Moje dětství považuji za normální život na vesnici. Mám o čtyři roky staršího bratra, a v dětství jsem měl babičku, která mi čítávala pohádky. Když jsem se naučil číst, řekla mi, že si mám pohádky číst sám, tak začala moje záliba v knihách.

Probíhá výchova k laskavosti a míru v našich školách?

Toto je velmi obsáhlá oblast. Myslím si, že dnes výchova k laskavosti a míru je na mnohých školách na ústupu. Celkově se zhoršuje kázeň žáků, protože se zhoršuje výchovné prostředí v rodinách. A na výchovu k laskavosti a míru nezbývá mnohým učitelům čas.

Měl jsem možnost nahlédnout do několika tříd ZŠ. V některých mi to připadalo jako krocení divé zvěře.

Dnes se hodně kritizují učitelé. Osobně vidím největší problém na pedagogických fakultách, které nedostatečně připravují učitele na současnou praxi v oblasti psychologie. Jeden ministr školství situaci charakterizoval přesně: »Naším úkolem není vychovávat schopné učitele, pouze studentům poskytovat potřebné vzdělání.« Nedovedu si představit, že by se takto postupovalo na lékařských fakultách.

