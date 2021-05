A kdybych ve světě…

Dovolte mi jednu osobní věc, dnes jsem obdržel od Ottova nakladatelství nádhernou publikaci, pětidílné Dějiny národa českého od Františka Palackého. I když do podzimních sněmovních voleb zbývá ještě něco přes čtyři měsíce, zamyslel jsem se nad tím, co naší zemi hrozí. Byl bych rád, kdyby se nad tím také zamyslelo co nejvíce našich občanů a také už teď. Třicetiletá výuka tzv. světoobčanství vykonala s národním povědomím své. Nejenže zmizela hrdost, ona s ní zmizela často i POTŘEBA býti hrdým na svůj národ, na své předky. Zmizela potřeba někam patřit, převážila potřeba nepatřit nikam. SVĚTOOBČAN – to přece zní hrdě, alespoň pro některé. Žel ale jen zní. K plnohodnotnému životu to však není. Připomenu jiného klasika české literatury. »A kdybych ve světě bůhvíkam zašel, tu cestu k domovu vždycky bych našel« – to je Karel Václav Rais. Zeptejte se dnes na ulici kolemjdoucích, zejména těch mladších, kdo to byl… Nebo raději ne, nač zbytečně upadat do deprese v již tak depresivních časech.

Nebudu-li mít domov, nebudu se mít kam vracet. Není důležité, zda chci mít domov, zda po něm toužím – důležité je, uvědomit si, co znamená nemít domov. Světoobčané domov nemají. Rádi všechny dokola, ovšem hlavně sebe samotné, utvrzují v domněnce, že oni domov nepotřebují. Pak mnozí z nich propadají drogám a páchají sebevraždy, aniž vědí proč. Navenek proto, že nemají peníze na drogu, ve skutečnosti však proto, že nemají domov, zázemí a jak už psal K. V. Rais, že se z toho světa nemají kam vrátit, že tu cestu k domovu nenajdou, protože ji nechali zarůst kopřivami a bodláky. Přemýšlejme o tom, zda nám stojí za to si ten svůj domov chránit proti všemu a všem…

Vojtěch FILIP, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM