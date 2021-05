Strčte si válku za klobouk…!

Sebevědomě ztopořený ministr Metnar se producíroval se Stoltenbergem. Bohužel nepřekročil svůj vlastní stín a neprotestoval proti přípravě války s Ruskem. Požadavek masivního vyzbrojování Západu totiž jiný smysl nemá.

Je škoda, že již dávno neplatí, že generálové a králové stáli v čele svých vojsk a statečně propichovali svými meči protivníky. Metnar by mohl vést družinu granátníků či kladečů min. Prý ve Vrběticích ještě nějaké zbyly. Černochové by slušelo velení oddílu samaritánek. Prezident by navštívil Ústřední vojenskou nemocnici, kde by tamní Bautze vyřkl verdikt: »Tauglich.« Zeman by hned u východu ze špitálu zvedl berle nad hlavu a začal volat »na Kábul, na Kábul«.

Zeman jistě zná slovo geopolitika, a proto ví, že se u Kábulu bojuje za americké zájmy. Praha se tam snaží získat přízeň Velkého bratra, nic víc.

V Afghánistánu se bojuje o kontrolu nad teritoriem, a tím proti Rusku, chcete-li. Původní záminku pro otevřenou americkou přítomnost poskytl útok zvaný 9/11. Bush potřeboval jednat rychle, jenže mu chyběly cíle. Egypt a Saúdská Arábie nepřipadaly v úvahu. Afghánský pas žádný terorista neměl, a tak přišlo vhod dočasné domoviště Usámy bin Ládina.

Nebyla to země bez teroristů. Kdysi tam teroristničil Usáma, když ještě byl »naším« zkurvysynem, protože pracoval pro CIA nebo podobnou službu. Když Rusko Afghánistán opustilo, neměl tak říkajíc do čeho píchnout a Bůh (po jeho Alláh) mu vnukl myšlenku, že americké vojenské základny v Saúdské Arábii jsou příliš blízko saúdskoarabským svatým městům, a tak proti nim začal bojovat. Tím se zprotivil a stal se nepoužitelným zkurvysynem.

Možná to byl prezident, který po způsobu Divokého západu nařídil, aby na Usámově osobě byla vykonána spravedlnost. Dead or alive, neboli živý nebo mrtvý, hlavně když skončí se svými rejdy.

Tak se stalo, přestože je nepochopitelné, že ho v ložnici rozstříleli do mrtva dřív, než mohl prozradit, jak se dělá teror z jeskyní Tora-bora, když tam není signál. Američani se pak zapletli nejdříve s a později proti Tálibánu.

Když jsme poslali svoje žoldáky, aby u Kábulu bojovali za Prahu, Američané nám nezištně přispěchali na pomoc a hned vedle tábora, kde naše vojště leželo, nám postavili letiště, aby naše vládní speciály měly kde přistávat.

Musíme prý zbrojit, musíme dotáhnout ta 2 % HDP, jinak budeme spojencům pro smích a nebudou nás brát vážně, nebo naopak. Rádi si tedy půjčíme na zbraně, letadla a všechna ta odstrašovadla.

Mohli bychom udělat něco jiného: Upozornit, že svět zatím prosral všechny války, a suverénně a sebevědomě odmítnout účast na vojenských misích a zakázat základny na našem území.

Vždyť válku chce několik nýmandů z Prahy 6 a Řeporyjí a politici, kteří by v ní rádi získali ostruhy, aby je mocný vládce nechal k sobě za odměnu přitulit, jako kdysi Bush Havla.

Jenže u nás jde o deset milionů, které nepřežijí, když válka začne. Nemusí jít o ZHN, stačí pár tref do transformátorů a několik děr na našich dálnicích. Obratem se zhroutí dovoz potravin, zásobování vodou a vše ostatní.

Ať nám ti hlupáci, přesněji řečeno Hurvínci ve Sněmovně, alespoň naznačí, co se stane, když se odstrašování zvrtne.

Dodám, že z našich nezávislých médií neslyšíte slovo mír, natož pak analýzy, které by vyvážily šílenost názorů, které propagují první fázi války.

Politolog Oskar Krejčí před časem napsal, že kdyby Německo dávalo na zbrojení 2 % svého HDP, došlo by k obrovské nerovnováze v Evropě a hrozbě konfliktů. Francie i Británie posílají svoje válečné lodě k ostrovu Jersey. Spor je kvůli rybolovu a dodávkám energie.

Jiří JÍROVEC