Humanitární očkování

Tak plno mých známých i příbuzných už bez následků prodělalo očkování na COVID-19, a pokud bych chtěl, už jsem se na něj mohl přihlásit také, ale já nejspíš v marné naději stále čekám na Sputnik V. A jelikož nepatřím vysloveně k rizikové skupině, tak si to klidně můžu dovolit.

Chápu, proč někteří lidé na očkování spěchají. Někdo touží po hospodské zahrádce bez testů, někdo chce jet do zahraničí bez větších opletaček, či ho nebaví se prostě neustále testovat kvůli práci, nebo třeba i proto, že na něj vyvinula nátlak rodina, i když dokonce i jeho vlastní doktorka mu to s ohledem na jeho zdravotní stav nedoporučila. Určitě existuje i spousta lidí, kteří chtějí být očkovaní kvůli zdraví svému a svých blízkých. No ale pak existuje skupina, která prakticky ze stejného důvodu očkování odmítá, prostě mu nevěří.

Nenechte se mýlit, rozhodně nejsem odpůrcem očkování. Historicky se díky němu podařilo vymýtit mnoho zlého a například řádně nenaočkované dítě bych ani nepustil do školky. Ale u těchto naprosto nových vakcín na nemoc, u které pořádně nevíme, kdo a proč ji vyrobil nebo jak vznikla, prostě pochybnosti jako mnoho jiných mám. A zde tedy nastupuje co? No přeci reklama… Češi jsou od přírody konzumenti a na reklamu, ať už sebevíc pitomou, podle všeho opravdu dají. A tak jsme tedy bombardováni i reklamami na očkování, které naštěstí alespoň moc z pitomosti ostatních nevybočují.

Tedy krom jedné, která ke mně včera dorazila… Možná jste ji zahlédli, jedná se o výzvu k vojáčkům »Vyhrňme si rukávy« s podtitulem »Proč je očkování pro armádu důležité?«. Tedy, že očkování »Umožní plnění úkolů«, »Zajistí připravenost k obraně ČR« a »Zajistí bojeschopnost jednotek«, zní ještě docela pozitivně, byť myslím, že k těmto úkolům bychom nejdřív tu armádu museli opravdu mít. Ale jako opravdu v současné době blbý vtip beru »Umožní plnění našich mezinárodních závazků«…

A o tenhle »vtip« se pokusili v době, kdy se náš prezident alespoň a snad i upřímně omluvil za zločiny proti Jugoslávii, které jsme spáchali právě pod taktovkou oněch spojenců a navždy si tak jako země poskvrnili pověst. Ale nebojte, když se necháme očkovat, budeme v tom moci pokračovat… Snad jen to očkování není také humanitární.

Tomáš CINKA