Rozhovor Haló novin s Khaledem M.Q. ALATTRASHEM velvyslancem Státu Palestina v ČR

Palestina je připravena k jednání

Pane velvyslanče, můžete nám říci, jaká je role vaší palestinské republiky v tomto horkém a bohužel krvavém konfliktu a jaká je izraelská role? Co je skutečnou příčinou této náhlé krize?

Nejdříve bych chtěl připomenout, že Stát Palestina, který v roce 1988 mj. uznala i česká reprezentace, zastupuje veškerý palestinský lid a náš stát uznává většina států světa. Zároveň bych chtěl pro české čtenáře zdůraznit, že náš národ čelí brutální vojenské okupaci Státu Izrael. Hranice, na které jsme přistoupili, jsou definovány a uznávány mezinárodním společenstvím. Vedou od Západního břehu Jordánu, přes Pásmo Gazy po východní Jeruzalém. Ale Izrael, jako okupační mocnost, chce celý Západní břeh a východní Jeruzalém pro své nelegální osadníky. Brání nám v získání svobody a nezávislosti.

A Pásmo Gazy je už více než patnáct let pod izraelskou blokádou, kde lidé dokonce hladoví. Izrael proti palestinskému lidu praktikuje veškeré možné formy útlaku a represí a doufá, že nás tak také vyžene ze zbytku naší země. Do Gazy se těžko dostávají nejen potraviny, ale i mnoho životně důležitých surovin potřebných k fungování společnosti. Když do Gazy pustí nějaké potraviny, tak přesně na kalorie spočítané množství a pouze Izraelem určené druhy potravin. To jsou zjištění izraelských lidskoprávních organizací. Na počet lidí počítají přesně, kolik potřebují kalorií na den, aby neumřeli hlady. Je to v podstatě podobný systém, který uplatňovali nacisté, když počítali kalorie pro vězně v koncentračních táborech. Z této informace snad musí být každému jasné, jaká situace v Gaze je. Náš lid je utlačovaný a trpíme stejně, jako trpěly jiné národy pod utlačovateli. Jako záminku pro zákaz dovozu základních věcí, jako je stavební materiál, železo nebo palivo, Izrael neustále opakuje, že mohou být zneužity pro boj s ním. Toto je jeho univerzální odpověď na to, že Palestincům brání, aby si prostě opravili nebo znovu postavili domy, které Izrael v Gaze srovnal se zemí, v mnoha případech i s rodinami, které v nich žily.

Takže z vaší odpovědi vyplývá, že dodávky potravin, léků, a veškerého zboží do pásma Gazy určuje výhradně izraelská strana?

Ano, přesně jste to uvedl, nejen co se týče potravin, ale i zboží a potřeb běžného života. Navíc například neumožňují rybářům plout do určité vzdálenosti od břehů. Nesmějí se vzdálit více jak pět kilometrů od břehu, jinak na ně začnou střílet. Ovšem v pobřežních vodách již ryby prakticky nejsou.

Pásmo Gaza je veliké vězení. Největší pod širým nebem. A na Západním břehu to není o mnoho lepší. Jsou zde stovky kontrolních checkpointů, které lidem znemožňují pohyb. Navíc jsou zde lidé každodenně ponižováni, někdy i zabíjeni. Je těžké cestovat z jednoho města do druhého. Cesta, která by normálně trvala 10 minut, a pro izraelské osadníky tak dlouho trvá, pro Palestince trvá hodiny a někdy se tam ani nedostanou. A to ponižování a urážení lidí, když čekají a jsou kompletně v moci zvůle mladých vojáků. A pak jsou tu ozbrojení a velice militantní a rasističtí osadníci, kteří stále častěji útočí na Palestince, jak dokumentují veškeré lidskoprávní organizace, jak izraelské, tak mezinárodní včetně OSN. A to vše se děje pod ochranou a mnohdy i za asistence izraelských vojáků a izraelské policie.

Slyšel jsem o řadě politických vězňů. Pamatuji se na případ, kdy izraelští vojáci zajali 10tiletého chlapce a uvalili na něj vazbu. Dokonce i západní lidskoprávní organizace to medializovaly. Můžete k tomu něco říct?

V izraelských žalářích se nachází více než šest tisíc zajatců z politických důvodů. Mezi nimi jsou i nezletilé děti a ženy. Izraelci také často uplatňují administrativní zadržení, uvěznění bez obvinění a soudu na neurčito.

Na okupovaných palestinských územích působí vojenské správní jednotky. To znamená, že na Západním břehu Jordánu izraelský vojenský guvernér, který tam je, může vydat rozkaz zatknout jakéhokoliv Palestince administrativně, bez uvedených důvodů. A to na celých šest měsíců. A může toto zatčení prodloužit na dalších šest měsíců, a dalších a dalších. Neomezeně! Izraelský velitel myslí, že má neomezenou moc. Někteří lidé jsou tak ve vězení více než deset let jen díky administrativnímu zatčení, bez udání důvodu, a hlavně bez soudu. Tedy, krátce před uplynutím šesti měsíců administrativní vazby dá velitel rozkaz a řekne pouze, že dotyčný je stále potenciálně nebezpečný člověk pro Izrael a prodlouží vazbu na dalších šest měsíců. Odpovídá to lidským právům? Je to podle mezinárodních lidskoprávních norem?

Stručně řečeno, je to nesnesitelný život, kdy lidé živoří a žijí život plný utrpení. V této souvislosti bych chtěl Čechům připomenout, že přeci český národ také žil pod okupací a snad si ještě umí vybavit, jaké utrpení to bylo.

A proč ta aktuální horká krize izraelsko-palestinských vztahů?

Původcem celého konfliktu je, a to znovu zdůrazňuji, kolonialismus a okupace. Život pod brutální vojenskou okupací je prostě nesnesitelný, a dokud bude trvat, tak se nic nevyřeší. Například během posledního měsíce půstu ramadánu Izrael začal stupňovat napětí dalším omezováním pohybu Palestinců a zamezováním jim v přístupu na posvátná místa. Neumožnili věřícím, aby se stýkali, nebo aby se šli během ramadánu do mešity al-Aksá pomodlit, jak praví tradice. Stupňovali i represe a útoky proti obyvatelům východního Jeruzaléma. A ti se například ani nedostali do mešity. Přerušovali elektřinu, aby nešlo svolávat věřící k modlitbám. Izraelští vojáci pak vtrhli v botách plně ozbrojeni do mešity, když byla plná modlících se lidí. A použili slzný plyn, a dokonce i pogumované ocelové projektily. Byly tam stovky zraněných. Aby si ale lidé nemysleli, ten problém je jen mezi muslimy a židy. Izraelští vojáci postupují stejně i proti palestinským křesťanům, a všem ostatním náboženským skupinám.

Chcete tedy říci, že narušovali křesťanské svátky?

Během velikonočních svátků křesťanům znemožnili, aby se dostali do Chrámu Božího hrobu, aby se tam modlili. Také ve čtvrti Šejch Džarach, v okupovaném východním Jeruzalémě, přišli militantní židovští extremisté pod ochranou izraelských vojáků a policie a chtěli se zmocnit domů Palestinců, kteří v nich žijí po několik generací. Osadníci importovaní ze zahraničí tvrdili, že to jsou jejich domy a chtěli je vyhnat a přitom skandovali »Smrt Arabům, smrt Arabům!« Tím začaly poslední provokace. To byla další příčina poslední eskalace. Ona neexistuje dobrá okupace a špatná okupace. Každá okupace je špatná. Protože to je nejhorší forma diskriminace a apartheidu, když okupační mocnost okupuje jiný národ.

Před počátkem rozhovoru jste mluvil, pane velvyslanče, o čtvrti Šejch Džarach, můžete mi to říci znovu?

Ve východním Jeruzalémě je čtvrť, která se nazývá Šejch Džarach. A Izrael z ní chce vysídlit původní palestinské obyvatelstvo a dosadit tam své osadníky. Východní Jeruzalém je podle mezinárodního práva okupované území. Nicméně Izrael tvrdí, že lidé, kteří tam bydlí, nemají dekrety na své domy. Ale v této čtvrti bydlí Palestinci, kteří byli vyhnáni sionisty ze svých domovů v roce 1948. Západní břeh Jordánu byl pak pod jordánskou správou, která těmto uprchlíkům postavila tyto domy s tím, že výměnou za ně se zřeknou svého statutu uprchlíků. Oni s tím souhlasili, ale pak Izrael začal okupovat i Západní břeh a celý Jeruzalém a dohody ignoroval. Teď chce vyhnat naše lidi a dosadit tam své osadníky. A to všechno se děje v rámci izraelského plánu pod názvem Judaizace Jeruzaléma. To znamená odsunout co největší počet Palestinců a dát jejich domy židovským osadníkům. To, co se dnes a vlastně po celou dobu existence Izraele děje, je výsledkem koloniální a rasistické politiky Izraele. Některé sdělovací prostředky dělají z výsledků příčinu.

To proto, že tato kolonizace trvá tak dlouho. Pokud svět bude nadále tento fakt ignorovat, tak se nic nevyřeší a stabilita na Blízkém východě prostě nebude. Izrael musí ukončit tuto zločineckou politiku koloniálního apartheidu a okupace. Bez alespoň náznaku spravedlnosti, tedy respektování mezinárodního práva, nelze míru dosáhnout. To platí nejenom pro národy na Blízkém východě, ale státy na celém světě. Řešení není komplikované. Prostě ukončete okupaci. To je ten kouzelný klíč k celkovému vyřešení konfliktu v regionu. Ukončit okupaci. Protože není možné, aby Izrael okupoval naše území a zároveň se těšil míru a pohodě. My nevztyčíme bílý prapor a neodejdeme. Nenecháme se opět vyhnat z našich domovů. Dokud nedosáhneme plné nezávislosti palestinského státu s hlavním městem ve Východním Jeruzalémě, což je naše přirozené právo, plynoucí z mezinárodního práva.

Děkuji za obsáhlou odpověď. Co se právě aktuálně odehrává v izraelsko-palestinském konfliktu? Když jsem zjišťoval podrobnosti o této situaci, tak jsem zjistil, že je to opravdu intenzivní válečný stav. Letiště nepřijímá letadla, rakety odstřelují civilní objekty už několik dnů. Můžete nám popsat rámcově konkrétní události, které se v těchto chvílích odehrávají?

Vždy říkáme, že každé násilí je špatné a rozhodně nepřípustné. Ale co je horší než násilí? Vojenská okupace. A co je nejhorší ze všeho? To je ten izraelský apartheid a rasistický izraelský režim. To je i stanovisko samotných izraelských organizací, které se zabývají lidskými právy jako BTselem. A dnes už i americké organizace Human Rights Watch. Tyto světově známě lidskoprávní organizace ve svých zprávách uvádějí, že Izrael se dopouští zločinu apartheidu a perzekucí, které dosahují zločinů proti lidskosti. Přičemž Izrael patří mezi deset největších zbrojařských mocností na světě. A to znamená agresi. Rozsah ničení infrastruktury a lidských životů, kterého se izraelská armáda dopouští v pásmu Gazy, má strašlivé rozměry.

Mám poznatek z válek na Ukrajině a v Náhorním Karabachu, že jakmile se vede vojenský útok na civilisty, je to především proto, aby daný stát nebo oblast přistoupily na předem předkládané podmínky. Můžete to potvrdit?

Izrael dělá vše s jasným cílem, a tím je zlomit vůli palestinského lidu a jeho touhu po svobodě a nezávislosti. Do tohoto okamžiku již padly stovky obětí této agrese. Mezi nimi přes 60 dětí, starci, ženy a tisíce zraněných a stovky zničených obydlí a civilních objektů. Izraelci zničili více než 23 kanceláří mezinárodních i místních sdělovacích prostředků. Toto se totiž děje v přímém přenosu mezinárodních médií a sociálních sítí, čemuž se Izrael snažil bránit. Aby svět neviděl rozsah jeho státního terorismu vůči rodinám v Gaze. Podívejte se, jaký je rozdíl mezi počty obětí v pásmu Gazy a v Izraeli. Ano, každý odsuzuje a nechce násilí. Ale když žijete dlouhá léta pod okupací a v utrpení, tak každý národ má právo se proti takovému režimu bránit všemi dostupnými prostředky. Tak praví mezinárodní právo. Následuje tedy otázka, jak se z toho dostat. A na to jsou jen dvě slova – ukončit okupaci. Mezinárodní společenství musí donutit Izrael uplatňovat a naplňovat příslušné rezoluce OSN, zásady mezinárodního práva.

A máte signály od OSN nebo Rady bezpečnosti OSN, nějaké stanovisko, vyjádření k řešení tohoto konfliktu? Už proto, že byl do konfliktu zatažen Libanon, že také Sýrie byla ostřelována…

Bohužel do této chvíle neexistují žádné seriózní snahy s cílem zastavit tuto izraelskou agresi. Izrael nadále požívá absolutní podporu americké administrativy. A Spojené státy americké tak nedovolí, aby Rada bezpečnosti OSN přijala rezoluce k okamžitému zastavení agrese. Všichni vědí, že Izrael má plnou a mimořádnou podporu americké administrativy. Bohužel i České republiky, která také nekriticky podporuje Izrael. Ale Američané podporují Izrael i vojensky. Před dvěma dny byla podepsána dohoda s jednou společností, která bude dodávat Izraeli zbraně v hodnotě 735 milionů dolarů. A to se společností Boeing. Je zde jasné, že tyto zbraně budou použity proti palestinskému lidu, přičemž Izrael považuje pásmo Gazy za vojenské cvičiště. Zkouší na něm všechny nové zbraně a jejich účinnost. Záběry z Gazy pak používají jako propagační materiál pro prodej svých zbraní. Používají tu i chemické zbraně nebo bílý fosfor. Některé oběti, které padly během poslední eskalace, nezemřely v důsledku poranění, ale v důsledku nadýchání se jedovatých plynů, které unikaly z těchto bomb, co Izrael na pásmo shodil. Je nutné, aby byl vyvíjen dostatečný mezinárodní nátlak jak na Spojené státy americké, tak na Izrael, aby zastavily toto barbarství.

Co se tedy musí stát, aby tento konflikt konečně vyústil v platnou a naplňovanou mírovou dohodu a nastolilo se rovnoprávné společné mírové soužití?

Především Izrael musí být státem, který respektuje mezinárodní právo a ne státem, který ho naprosto ignoruje, a to bez jakékoli zodpovědnosti za své činy. Izrael musí respektovat i mezinárodní humanitární právo. To znamená, že Izrael by se měl řídit příslušnými rezolucemi OSN, které by vedly k vyřešení této situace. Izrael dosud neuplatňuje ani jedinou rezoluci, která byla v tomto ohledu OSN vydána. A to je možné jen díky té slepé podpoře, kterou Izraeli poskytují Spojené státy a hrstka dalších, kam bohužel spolu s mikrostáty jako Mikronésie nebo ostrov Palau patří i Česká republika a různě se měnící koalice, které jinak stojí proti celému světu. To znamená, že pokud bude Izrael i nadále dostávat tuto nepodmíněnou podporu od supervelmoci, tak nadále bude nikoli respektovat, ale ignorovat mezinárodní právo.

Takže v případě, že by to myslel Izrael vážně a začal naplňovat rezoluce OSN, Palestina je připravena jednat o mírovém řešení tohoto konfliktu?

Ne jenom teď. Palestina je už léta připravena k vyřešení své otázky. Izrael ale mírový proces využil jako pouhou zástěrku pro další kolonizaci našeho území. Izrael je uměle vytvořený stát, který byl založen v roce 1948. My jsme přistoupili na vyřešení této nespravedlnosti tím, že se spokojíme s pouhými 22 procenty naší původní země, ovšem ve svobodném a nezávislém státě. A to je naše stanovisko od roku 1993. Od doby podepsání dohod v Oslu se ale pro nás situace pouze a jen zhoršuje. Izrael dál přesouvá své osadníky na naše území, bourá nám domy, vytrhává nám olivovníky, vyhání nás, střílí mladé lidi, kteří si dovolí jít protestovat a stupňuje tak napětí. A izraelský premiér Netanjahu teď i v minulosti několikrát prohlásil, že nepřipustí vznik palestinského státu. Netanjahu sází na to, že palestinský lid bude kapitulovat, ale to palestinský lid neudělá. Tato arogance moci nás všechny vrací do bodu nula. To znamená, že my máme právo být občany na celém historickém území naší vlasti. To znamená jeden stát pro všechny své obyvatele. Rovnoprávnost. Co dělá plně po zuby ozbrojený Izrael? Praktikuje proti palestinskému lidu režim apartheidu a diskriminace. Izraelci chtějí všechno to území s tím, že privilegia budou mít jenom židé a Palestinci budou lidé druhé kategorie a bude vůči nim praktikován diskriminační režim. Na to nepřistoupíme.

Roman BLAŠKO