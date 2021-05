Ilustrační FOTO - Pixabay

Praktici dostanou méně vakcíny Moderna, než čekali

Senioři, kteří se k očkování proti nemoci COVID-19 registrovali u svých praktických lékařů, se stále nedostávají na řadu. Praktikům totiž chybějí vakcíny. Tento týden místo slíbených 50 600 dávek vakcíny od firmy Moderna dostanou jen 37 000 dávek. Do svých ordinací proto chtějí dostat i vakcínu Pfizer.

Premiér Andrej Babiš (ANO) minulý týden přislíbil, že v květnu a červnu dostanou praktici všechnu Modernu, přijít jí má 454 tisíc dávek. Situace je však jiná. Víc vakcín totiž bude třeba na druhé dávky v očkovacích centrech.

»Je to velmi frustrující. Potíže s koordinací očkování a zásobováním praktiků vakcínami dlouhodobě dopadá jak na lékaře, tak na jejich pacienty, ochota se očkovat klesá, a to bohužel i u rizikových pacientů,« řekl novinářům předseda Sdružení praktických lékařů (SPL) Petr Šonka. Distributor podle něj nyní rovnou rezervuje polovinu dodávky na druhou dávku. Jen tak je schopen garantovat její včasné dodání.

»Vláda opakovaně selhává, dokonce kašle i na svoji očkovací strategii,« reagovala na situaci stínová ministryně zdravotnictví za KSČM Soňa Marková. Připomněla, že u praktiků se chtějí očkovat nejvíce ohrožené skupiny obyvatel, protože svému lékaři důvěřují a také to je pro ně méně zatěžující, než chodit do očkovacích center. »Vláda od začátku slibovala, že se soustředí především na tyto skupiny a teď to skutečně nevypadá, že by ohrožené skupiny byly vládní prioritou, přidávají se stále další ročníky a na ty starší se příliš nepamatuje,« konstatovala stínová ministryně.

Nyní se k očkování mohou registrovat lidé starší 40 let, o otevření registrace pro další věkové kategorie bude podle Babiše rozhodnuto v neděli, v plánu je kategorie lidí starších 35 let. Ještě v červnu by se měla otevřít registrace pro všechny věkové kategorie od 16 let.

Potenciál praktických lékařů se nevyužil

Praktičtí lékaři zatím podali 507 tisíc dávek vakcíny. »Na začátku jsme deklarovali, že naše denní kapacita je 50 tisíc dávek. Očkovali jsme tak prakticky jenom dva týdny. Myslím, že potenciál praktických lékařů se nevyužil,« uvedl Šonka. Sdružení dlouhodobě kritizuje to, že většina krajských koordinátorů upřednostňuje dodávky do center.

Tento týden dostane podle Šonky vakcínu od Johnson & Johnson jen 384 ordinací a Modernu 188 ordinací. Celkově jich zájem očkovat mělo přes 3600.

Šonka také uvedl, že vakcinaci v ordinacích zkomplikuje záměr České vakcinologické společnosti nepodávat vakcíny Johnson & Johnson a AstraZeneca lidem mladším 50 let. U AstraZeneky to podle něj problém nebude, protože jí do ČR přichází málo a v květnu a červnu dodávky padnou hlavně na druhé dávky. Vakcíny Johnson & Johnson má ale v květnu a červnu přijít do ČR velké množství.

»Omezením věku se skupina výrazně zúží. Je zcela evidentní, že pokud chceme očkování udržet v ordinacích praktických lékařů, tak musíme do ordinací dostat i vakcínu Pfizer,« dodal Šonka. Není podle něj reálné, aby centra byla v provozu i příští rok pro přeočkování. To by mohlo umožnit rozhodnutí Evropské agentury pro léčivé přípravky, že tuto vakcínu je možno skladovat i v běžné ledničce až měsíc.

Podle Šonky ale ministerstvo nyní i tam, kde by vakcíny bylo dost, její předání do ordinací zakázalo. »Nerozumím tomu, když se někde nabízí kapacita, nemocnice má volnou vakcínu a nemá s tím problémy ani kraj, proč by to mělo ministerstvo blokovat,« řekl.

Vláda kašle na nejvíc zranitelné obyvatele

Podle člena výboru Společnosti všeobecného lékařství Cyrila Muchy vláda staví zbytečné bariéry a nevyužívá ochoty a schopností praktických lékařů. »Všichni jsou z tohoto stavu unaveni, vidíme to v našich ordinacích, kde klesá zájem a k očkování se hlásí čím dál méně lidí,« řekl.

»To, že praktici bijí na poplach a dávají najevo svoji připravenost očkovat vakcínou Pfizer, ukazuje na jejich vstřícnost. Pokud umí zaručit to, že ty vakcíny budou uchovávány tak, jak mají být, tak není žádný důvod neumožnit jim očkovat i touto látkou. Tím, že vláda na ně kašle, v podstatě kašle i na ty nejvíc zranitelné, a to je velká chyba,« uvedla Marková.

Podle dat o očkování zdravotníci podali od konce loňského prosince téměř 4,4 milionu dávek. Alespoň jednu dávku dostalo skoro 37 procent populace starší 16 let, dokončené očkování má zhruba 13 procent obyvatel.

Počet pozitivních testů na koronavirus v ČR stále klesá. Ve středu jich laboratoře potvrdily 777, nejméně ve všední den od loňského 7. září. Dále se snižuje i denní počet zemřelých s potvrzenou nákazou. V posledních dnech umírá do 20 pacientů denně. Klesá i množství lidí s covidem v nemocnicích. Ke středě bylo hospitalizovaných 1141 pacientů, ve vážném stavu je nyní 213 pacientů.

