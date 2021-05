Kosovo? Temná skvrna české zahraniční politiky

Jsem rád, že se prezident Miloš Zeman omluvil srbskému národu za tzv. humanitární bombardování bývalé Jugoslávie. Dodnes pociťuji směs bezmoci a vzteku, že tomu nebylo možné zabránit. A to, co jsem viděl na vlastní oči v týdnu od 6. 4. 1999, kdy jsem jel spolu s kolegy z poslaneckého klubu KSČM do Nového Sadu a Bělehradu, si budu pamatovat do smrti.

Ale chci v této souvislosti připomenout i jiný, velmi významný moment z dění na Balkánském poloostrově. Hlavní roli v něm opět hraje Srbsko a opět jako poškozené. Když totiž 17. února 2008 kosovský parlament jednostranně vyhlásil nezávislost na Srbsku, stalo se tak v přímém rozporu s mezinárodním právem. Žel tento krok nadnárodní instituce podpořily, včetně mocností a velmocí, kromě Ruska a Číny, a také včetně Mezinárodního soudního dvora. To bylo výsostně aktem politickým, namířeným proti slovanskému národu v muslimském obklíčení. Byl to krok ve prospěch posílení muslimského vlivu na Balkáně, v širším kontextu souvisejícím s postupnou islamizací Evropy. Dodnes to vnímám jak nejhrubší poklesek jedno polárního světa, který jako zcela nefunkční model uspořádání už zanikl. Ve Francii, jak mi řeklo několik tamních politiků, si za to dodnes rvou vlasy (Kosovo uznali mezi prvními dne 18. 2. 2008)... Galští kohouti si tak dlouho zahrávali s muslimy a potažmo islámem, až je to dovedlo na pokraj občanské války, pamatujeme na Charlie Hebdo.

KSČM zastává v této věci od počátku jasný a konzistentní postoj. Už začátkem dubna 2008 jsme předložili ve Sněmovně zákon, který měl vládě zakázat uznat Kosovo. I když vládní kabinet se zpočátku stavěl k samotnému uznání odmítavě, ale pravděpodobně pod vlivem EU nakonec Kosovo za zvláštních okolností na zasedání v Liberci ještě v květnu téhož roku uznal a vzápětí otevřel kancelář v Prištině. Ovšem bez velvyslance, který není jmenován dodnes. Na otázku, do jaké míry se jednalo o rozhodnutí vlády suverénního státu, si odpovězte sami.

K tomuto flagrantnímu porušení mezinárodního práva se KSČM vrátila opět začátkem minulého roku, a sice návrhem našeho poslaneckého klubu na »oduznání Kosova jako státu«. I navzdory tomu, že se stejnou iniciativou neuspěl v říjnu 2019 prezident republiky Miloš Zeman. Tehdy jsem na dotazy novinářů uvedl, že ČR by měla Kosovo oduznat, protože prezidenti Zeman ani jeho předchůdce Václav Klaus nejmenovali v Kosovu české velvyslance, což je podmínkou onoho uznání státu podle českého právního řádu a podle mezinárodního práva. Přes všechnu vynaloženou snahu se KSČM nepodařilo získat ve Sněmovně pro tento návrh dosud dostatečnou podporu. Je to jen další temná skvrna mezi mnoha dalšími, která v mezičase ulpěla na české zahraniční politice.

Vojtěch FILIP, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM