(Ne)závislost justice

Asi třítisícovka lidí se sešla ve čtvrtek v Praze na Václavském náměstí, nějací pak v Plzni a možná ještě jinde. Nevím, zda šlo o povolenou akci, ale zřejmě, když všechno bylo ozvučeno a postavena tribuna zakrývající »koně«, s magistrátním souhlasem. Vše šlo, jak vidno připravit rychle. Jen těch demonstrantů nebyly desetitisíce, ale o to víc se křičelo. Milion chvilek musel však být zklamán, když jen mizerné tři tisícovky přišly volat po odchodu Marie Benešové a »škůdce národa« Miloše Zemana. Heslem byla »nezávislost justice«, jež údajně je ohrožena odchodem nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana z funkce k 30. červnu.

Nevím sice, jak odchod jednoho vysokého státního žalobce může ohrozit nezávislost našich soudů, když být soudcem je »jiná kapitola«, než být »prokurátorem«, ale nešť. Těžko si totiž v »nezávislém soudnictví« představit, že by státní zástupce poroučel soudci. Je ovšem pravdou, že z nejvyššího státního zastupitelství je zřejmě možné leccos ovlivnit. Viz ona kauza »ptačí hnízdo«, jež vedla nikam, proto ji nižší státní zástupci »poslali k ledu«, ale ten nejvyšší ji znovu »nechal dořešit«, ač do všeho viděl nejméně.

Jenže mně se zdá všechno poněkud podivné. Proč Pavel Zeman odchází? Pro kritiky ze strany své nadřízené, tedy ministryně? Napadá mě, že však tady může být i jiný důvod. Co když se bojí kárné žaloby, co když ví, že jeho zásah do kauzy majetku Czerninů nebyl vůbec čistý? Ostatně »čistý« už nemohl být jen proto, že do ní vůbec zasáhl. Nebývá zvykem, aby se státní zástupce přimlouval za svého známého, ať již použil k tomu jakékoli formy.

Co tedy žádají oni shromáždění na Václavském a pár dalších v Plzni? Aby Pavel Zeman zůstal? Aby, když už odejde, byl jmenován někdo další, který bude »stejně závislý«, tedy bude vyhovovat jejich představám, jako byl právě on? Ano, jistě. Proto nový vrchní státní zástupce by prý měl být jmenován až po volbách. A to, že vlastně Pavel Zeman sám poněkud posunul svou angažovaností v »případu Czernin« jinam »nezávislost justice«, vůbec nevadí. A ministryně Benešová? Vůbec se jí nezastávám, nepatří mezi mé idoly, ale udělala jen jedno, chtěla podat kárnou žalobu, aby se její podezření potvrdilo nebo vyvrátilo. Měla-li by pravdu, musel by Pavel Zeman stejně odejít. Neměla-li by pravdu, zůstal by s »vavřínem vítěze«. Jenže namísto projednání kárné žaloby následuje demise dokonce s velkým »prásknutím dveřmi« a vzápětí »seance« třítisícovky lidí svolaných přes sociální sítě na předem narychlo připraveném náměstí. Za »nezávislost justice« a odchod ministryně, která nevyhovuje. A to vše proto, že naopak skutečně »nezávislá justice« pánům a dámám, kteří se sešli ve čtvrteční podvečer na Václavském náměstí a několika dalších v Plzni, nevyhovuje.

Jaroslav KOJZAR