Dohoda o vině a trestu v trestním právu

V úvodu se musím vrátit trochu do nedávné historie České republiky. V době, kdy se ministrem spravedlnosti stal JUDr. Pospíšil, prohlásil, že za svůj úkol považuje prosadit nový občanský zákoník, protože prý je to poslední »komunistický zákon«, který je potřeba narychlo změnit. Ano, tehdy se razilo heslo nejdříve ekonomika a pak právo. Toto heslo razil dnes starý monarcha, tedy Václav Klaus. Ale tento pan ministr se hluboce mýlil. Bohužel došlo k přijetí nového občanského kodexu.

Pro ctěného čtenáře uvedu jen dva fakty. První je, že nový občanský kodex, který dnes platí, je částečně převzat z právního řádu Rakousko-Uherska a přeložen z němčiny do češtiny 19. století a počátku 20. století. Tedy jde vlastně o převzetí značné části AGBG. Hlavní autor tohoto významného kodexu použil částečně občanské právo z francouzského kodexu a též z norského práva. Tedy kompilát. Osobně jsem si udělal výpis archaismů v tomto zákoně. Vyšlo mi to na 15 stránek formátu A4. A jeden můj známý, je to tlumočník z ruštiny do češtiny a obráceně, mi řekl, když jsem mu znění nového občanského kodexu poslal, následující. Já si to musím nejprve přeložit do němčiny a pak do ruštiny. Navíc RF, ČR a další kdysi tzv. východní země neumějí přeložit použité archaismy do češtiny.

Ale zpět k ministrovým slovům. Nějak pan ministr opomněl, že existuje ještě »socialistický trestní řád«. Ano, trestní zákon má č. 40/2009 Sb., ale trestní řád má č. 141/1961 Sb. a byl mnohokrát novelizován. Jen pro zajímavost, do roku 1989 byl novelizován pouze sedmkrát. A poté byla jedna novela za druhou. Kolikrát, to radši nepočítám. V právním předpisu, tedy zákoně nižší právní síly, což je v tomto případě trestní řád se sice novela dělá, to je běžné u normálních zákonů, ale ne v ústavě. Do ústavy se novela vkládá jen ve výjimečných případech. Pokud si dobře pamatuji, již dlouho se hovoří o tom, že se musí připravit nový trestní řád. Hovoří se o tom roky, ale dodnes se dělají jen novely. A ministerstvo spravedlnosti není schopno připravit a nechat v poslanecké sněmovně schválit úplně nový trestní řád.

V trestním řádu jsou věci, se kterými v rámci novely lze souhlasit. Bereme si vzory ze zahraničí. A samozřejmě v posledních třiceti letech si musíme brát vzor ne z kontinentálního, čili evropského práva, ale anglosaského, tj. práva, které platí v USA, Spojeném království Velké Británie a Severního Irska a jejich území. A sem patří i dohoda o vině a trestu. Dobře jsem pro toto řešení, ale... V našem trestním řádu je přece ustanovení o podmíněném zastavení trestního stíhání a narovnání. Vím, že to je něco jiného. Ovšem u dohody o vině a trestu podle příslušných ustanovení dovedu pochopit, že u člověka, který je poprvé před soudem a nejsou využity instituty, které jsem zmiňoval, byla uplatněna dohoda o vině a trestu. Ale, nemohu souhlasit, aby státní zástupce při žalovaném skutku navrhl tuto dohodu o vině a trestu obžalovanému recidivistovi, který například ve 33 letech je již třináctkrát trestán.

Úkolem nového ministra spravedlnosti či poslanců, kteří budou na podzim zvoleni, by mělo být, aby toto napravili. Například dohoda o vině a trestu by byla navrhována pouze za nedbalostní trestný čin, kdy pachatel spáchal trestný čin poprvé, nebo úmyslný trestný čin, ale v základní skutkové podstatě, kdy hrozí vyšší trestní sazba. U osob vícekrát trestaných by tato dohoda o vině a trestu neměla platit, v případě zvlášť nebezpečného recidivisty už vůbec ne.

Současná paní ministryně tento důležitý úkol do konce volebního období nemá šanci zvládnout, takže tento velmi zásadní zákon připravit a schválit v PS bude ležet na novém ministrovi spravedlnosti. K tomu mu přeji hodně odvahy a trpělivosti.

Ivo LÁTAL, kandidát KSČM do Poslanecké sněmovny v Praze