Na správném překladu záleží

Zhoršovat vztahy mezi státy a národy, tedy i mezi lidmi, lze také slovy. Takových příkladů je historie plná. Je lehké stále ve sdělovacích prostředcích a na jakýchkoli oficiálních i neoficiálních akcích opakovat, že nynější vztahy mezi ČR a RF jsou špatné, nejhorší za poslední desetiletí, že jsme dokonce nepřátelé. Tím se jitří emoce, zdravý rozum jde stranou. Jak lehce lze v mluveném i psaném projevu zlehčovat druhou stranu, všelijak se o ni otírat, i vysmívat se, dávat najevo vyzývavě nebo skrytě despekt - možnosti jsou široké. Jeden vážený český historik, který se dlouhodobě zabývá ruskými dějinami, mě upozornil, že se nepřesně překládá označení pro státy, jež nejsou vůči Rusku přátelsky naladěny. Všichni slýcháme již několik týdnů, že Česká republika se stala nepřátelskou zemí vůči RF. Zní to z rádia, televizí, čteme o tom v tisku, pro aktivistické rusofobní moderátory je to voda na jejich mlýn. Ale používáme správného překladu z ruštiny?

Pohlédneme-li na webové stránky ruského ministerstva zahraničních věcí, můžeme číst vyjádření tohoto typu (přepisuji foneticky): »... spísok nědružestvennych stran...« Přesný překlad nezní seznam nepřátelských zemí, nýbrž seznam zemí, které nejsou přátelské. Jinými slovy seznam zemí, které nejsou zcela přátelské. Když se nad tím pořádně zamyslíme, je to velký významový rozdíl. Ten, kdo není přítel, není automaticky nepřítel!

Poučila jsem se u několika znalců ruského jazyka a rusistů, kteří mi vysvětlili, že sousloví seznam nepřátelských zemí by se přeložilo jinak: »spísok vražeskich stran«, případně »spísok vražděbnych stran«.

Upozornila jsem na tuto skutečnost redaktora Martina Řezníčka ze zpravodajství a publicistiky ČT a on přislíbil, že se na překlad s odborníky podívají. A dojdou-li k závěru, že není v pořádku, budou používat jiný.

Ten den vydala také ČTK přesnější překlad, použila totiž výrazu »seznam zemí, které nejsou přátelské«. A například při setkání amerického ministra zahraničí Blinkena s jeho ruským protějškem Lavrovem v Rejkjavíku zopakovala, že »Rusko ... zařadilo Spojené státy spolu s Českem na seznam zemí, které nejsou přátelské«. Nezvyšujme tedy zbytečně nevhodnými slovy již tak napjaté vzájemné vztahy!

Jsou však tací, kterým to asi vyhovuje. Politický geograf z Ostravské univerzity Vladimír Baar se v rozhlase nechal unést radostí, že na »seznamu nepřátelských států« je ČR spolu se Spojenými státy. Dokonce to vnímá jako čest. Zaprvé tedy používá špatného překladu; zadruhé nevím nevím, zdali je chytré se pyšnit tím, že vás někdo již nepovažuje za přítele. Přirozené je, že člověk, národ, stát je v přátelském nebo aspoň neutrálním poměru k druhým. A radovat se z toho, že jsme my Češi ve stejném houfu jako pachatelé desítek agresivních válek a státních převratů, iniciátoři masivního zbrojení, realizátoři odposlouchávání i význačných politiků tajnými službami atd., tak to mi hlava opravdu nebere.

Monika HOŘENÍ