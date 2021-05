Ilustrační FOTO - Pixabay

Svoboda již tři týdny po první dávce

Jako potvrzení o bezinfekčnosti bude od pondělí 24. května stačit doba tří týdnů po první dávce očkování proti koronaviru. Dosud se uznávalo jen dokončené očkování. Premiér zároveň oznámil, že od pondělí se budou moci k očkování registrovat i lidé nad 35 let.

Na podobné lhůtě 22 dní po první dávce očkování se ČR dohodla také s okolními zeměmi pro umožnění cestování bez nutnosti testu a karantén. Od minulé soboty je uznávají Rakousko, Německo, Polsko a Slovinsko, příští týden se má připojit Slovensko.

První dávka očkování jako možnost prokázání bezinfekčnosti skončí po třech měsících. To má zabránit tomu, aby se lidé »nevykašlali« na dávku druhou, když jim už první zajistí maximální volnost pohybu. Hlavní hygienička Pavla Svrčinová varovala, že uznatelným důvodem k vynechání druhé dávky rozhodně není dovolená nebo jiná soukromá záležitost. Jediný omluvitelný důvod je nemoc, řekla.

Prokazovat bezinfekčnost musí lidé například pro účast na hromadných kulturních či sportovních akcích, využívání různých služeb nebo návštěvy v nemocnicích či na restauračních zahrádkách. Od pondělí budou také podmínkou pro ubytování. Certifikát bude možné si podle ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO) v brzké době stáhnout z webu Ústavu zdravotnických informací a statistiky, do budoucna pak také na CzechPointu. Zatím lidé potvrzení mají až po druhé dávce očkování.

Stínová ministryně zdravotnictví KSČM Soňa Marková si myslí, že vláda udělala dobře. »Pevně doufám, že se vláda řídí názory odborníků, a že z epidemiologického hlediska je takové opatření správné. Z politického hlediska je podle mne správné určitě, je dobře zatraktivnit očkování i pro mladší ročníky. Čím jsou lidé mladší, tím vidí nebezpečí onemocnění jako menší riziko, a tohle pro ně může být zajímavá motivace. Jistě budou preferovat jedno očkování oproti mnohonásobnému, stále se opakujícímu testování. Pokud se i mladé podaří do očkování zapojit, přiblíží se ČR k tomu klíčovému cíli, což je kolektivní imunita,« řekla Haló novinám Marková.

Jednalo se i o testech

Další možností, jak bezinfekčnost prokázat, je negativní antigenní nebo PCR test. O hrazení testů bude vláda jednat v pondělí. Zvažuje dva PCR testy hrazené z veřejného zdravotního pojištění měsíčně a v červnu ještě čtyři antigenní testy, v dalších měsících dva. Od 1. července mají platit asi 614 korun za testy i zdravotní pojišťovny.

»Nemůžeme vyčerpat zbytečně moc prostředků ze zdravotního pojištění na toto testování, které někdy bylo každé tři dny. To ani možná neprospívá nosu. Určitě je to potřeba nějakým způsobem rozumně regulovat,« řekl ministr.

V současné době má každý nárok na antigenní test jednou za tři dny. Lidé mladší 40 let se zatím ještě nemohou očkovat, a budou si tak muset testy případně hradit, pokud budou chtít třeba ke kadeřníkovi nebo na koncert. PCR test platí negativní sedm dní, antigenní podle typu služby 48 nebo 72 hodin.

Podle hlavní hygieničky bude ve službách i možnost udělat si samotest, buď od provozovatele nebo si přinést vlastní. Pro cestování do zahraničí bude podle ní seznam testů schválených Evropskou komisí, v současné době jich je 35. Lidé by si podle ní měli zkontrolovat, že podstoupili správný typ.

Poslední možností, jak potvrdit bezinfekčnost, je uplynutí určité doby po prodělání nemoci COVID-19, po níž je podle odborníků dostatečná hladina protilátek. Nově bude tato doba 180 dní, dosud to bylo 90. Nechat se očkovat je možné už 90 dní po prodělání nemoci.

Třicátníci jdou do hry

Premiér Andrej Babiš (ANO) rovněž uvedl, že od pondělí se v ČR otevře registrace k očkování pro lidi mezi 35 a 39 lety. Od půlnoci z úterý na středu se budou moci k očkování přihlásit i lidé od 30 do 34 let. Předseda vlády předpokládá, že od června už se budou moci k vakcinaci registrovat všichni zájemci.

S postupným otvíráním registrací pro třicátníky se původně nepočítalo. Na začátku minulého týdne ministr zdravotnictví uvedl, že po spuštění registrace pro lidi ve věkové kategorii 40 až 45 let se už zřejmě budou moci o vakcínu hlásit všichni zájemci starší 16 let. Registrace pro lidi nad 40 let byla spuštěna o půlnoci z neděle na pondělí.

Mladší lidi by měla k očkování motivovat kampaň. »Oslovili jsme významné osobnosti, sportovce, a připravuje se to, abychom to načasovali, kdy už skutečně se dostaneme do fáze, že budou vakcíny,« uvedl Babiš.

Očkování proti onemocnění COVID-19 začalo v ČR koncem prosince. Zdravotníci od té doby aplikovali přibližně 4,4 milionu dávek. Dokončené očkování má zhruba 1,14 milionu lidí. Klíčové je ale číslo lidí naočkovaných alespoň první dávkou, která dle odborníků zabraňuje vážnému průběhu choroby – těch je v ČR nyní zhruba 3,3 milionu. Na hodnotě okolo 6-7 milionů by země podle epidemiologů mohla dosáhnout tzv. kolektivní imunity, virus by pak už neměl šanci se efektivně šířit.

