FOTO - Haló noviny/Roman BLAŠKO

Jaké je nejvhodnější místo pro Koněva? Olšanské hřbitovy

Je to již více než rok, co byla z náměstí Interbrigády v Praze 6 na popud tamního starosty Ondřeje Koláře (TOP 09) odstraněna socha maršála I. S. Koněva, osvoboditele Prahy. Jaké její umístění by bylo nejvhodnější, pokud Zastupitelstvo Prahy 6 si ji nepřeje na původním místě v Bubenči? Odpovědi plynou z ankety.

V dubnu proběhl průzkum mezi 52 politiky, odborníky a osobnostmi veřejného života, jehož hlavním cílem bylo zjistit, co si lidé o celé události myslí a především to, jaké místo by bylo pro umístění pomníku vhodné. Průzkum byl iniciován Občanským sdružením pro evropskou multikulturní společnost.

Maršál Koněv (1897-1973) se zapsal do dějin především jako jeden z hlavních vojenských vůdců protihitlerovské koalice za druhé světové války. Bojoval například v bitvě u Moskvy a od května 1944 velel sovětským vojskům, která osvobodila jižní Polsko a účastnila se závěrečného útoku na Berlín. Poté také osvobodila severní, střední a východní Čechy a podílela se na osvobození Prahy.

Bronzová socha v nadživotní velikosti autorů sochaře Zdeňka Krybuse a architekta Vratislava Růžičky, oceněná znaleckým posudkem na 13 milionů korun, stála na náměstí Interbrigády od 9. května 1980 do 3. dubna 2020. V současnosti je prozatímně umístěna v depozitáři v Měšicích na Praze-východ. Následně má být dlouhodobě zapůjčena Muzeu paměti 20. století, jehož vybudování chystá hlavní město.

Debata o tom, zda bylo odstranění sochy správné a kam by měla být případně dále umístěna, však trvá dodnes. Většina dotázaných tuto událost sledovala a myslí si, že odstranění pomníku mělo negativní vliv na česko-ruské vztahy.

Co se týká dalšího osudu pomníku, tak nejvíce respondentů - 27 se vyjádřilo pro umístění na Olšanské hřbitovy (na Čestné pohřebiště); jedenáct navrhovalo najít jiné vhodné místo v Praze nebo v České republice, kudy procházela Rudá armáda; osm dotázaných se domnívá, že by se socha měla vrátit na své původní místo na náměstí Interbrigády a šest souhlasí s jejím umístěním do Muzea paměti 20. století.

Svůj zájem o umístění památníku na Olšanské hřbitovy vyjádřila i Natalja Koněvová, dcera maršála Koněva. Podle jejího názoru a názoru mnoha dalších by mělo jeho umístění zde, mezi stovkami sovětských padlých vojáků, svou symboliku a důstojnost.

