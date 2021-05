Lucie Benešová s Adélou Gondíkovou

Lucie Benešová s kolegy zkrášlila dětský domov

Myšlenka na to, že ozdobí nudné fasády Dětského domova Plzeň, se herečce Lucii Benešové rodila v hlavě už dlouho. Oslovila ale i své kolegy ze Slunečné, nasedlo se do dodávky, a to už byl jen krůček od toho, aby herci z oblíbeného seriálu televize Prima udělali dětem z místního domova velkou radost.

Do dětského domova začala Lucie Benešová jezdit před patnácti lety, kdy se tam setkala se svou novou dcerou Sárou, které tehdy bylo sedm let. Od té doby se dům stal její srdeční záležitostí. »Zdál se mi hrozně smutný už tenkrát a přemýšlela jsem, že když už děti mají takový pohnutý osud a trápení, tak ať aspoň ten dům má veselejší obal,« přiznala Lucie Benešová a pustila se do vyjednávání. »Moc nám v tom pomohla televize Prima – přispěla nám na barvy v hodnotě 250 tisíc. Moc děkuji také kolegům ze Slunečné. Krásně se toho ujali a bylo to skvělé. Povedlo se to.«

Sama Lucie začala s malováním obrovských stromů a lezla po lešení. Malovala zátiší a tři dny si pěkně mákla. »Nejpilnější byli všichni. Denisa Nesvačilová dělala rodinu lišek, Roman Tomeš si přinesl omalovánky a podle nich nakreslil Krtečka a takového ptáčka. Lucka Polišenská udělala mega berušku. Eva Burešová motýlky. Kristýna Kociánová se taky vyšplhala do obrovské výšky. Vážím si toho. Přidala se k nám i Adéla Gondíková,« řekla.

Tereza Brodská s narozeninovým dortem

Pozadu nezůstaly ani děti, které hercům pomáhaly, a zároveň jim připravily skvělé pohoštění. »To byly dorty, zákusky... To byste koukali, co tety a děti vykouzlily!« pochvalovala si herečka, která byla překvapená i z toho, jak slečny z domova malují. »Pozvala jsem je, aby se přidaly – a holky byly úplné akademické malířky. Namalovaly strom s motýly, ze kterých vylétají další. Je to úžasné!« dojala se Lucie Benešová, která je šťastná, že vyšlo počasí, všichni se přidali, a zázračně to tak celé zapadlo do sebe. »Nevěřila jsem, že to klapne, ale pochopila jsem, že ano – v momentě, kdy najížděli ti slavní lidé a já viděla, že se to daří. Je to bomba,« řekla šťastná seriálová Róza a ještě jednou všem děkovala.

Tereza Brodská oslavila narozeniny

V rámci charitativní akce navíc Tereza Brodská oslavila své třiapadesáté narozeniny. Gratulantů byl celý zástup, což vykouzlilo herečce hodně široký úsměv na tváři, a zároveň i menší šok z překvapení. »S naší partou ze Slunečné jsme malovali obrázky na fasádu Dětského domu v Plzni. A moje milovaná Slunečná mě překvapila gratulací k narozeninám! Děkuji,« usmívala se herečka s dortem v ruce. Jakmile to šlo, hned se pustila do rozbalování dárků, které od kolegů dostala. »Jsem náramková a mám jich strašně moc. Pacinky, psa Konráda a taky jsem dostala i jeden od našeho úžasného Pepy, který se o nás mediálně stará, s logem Slunečné.«

(mac)

FOTO – FTV Prima