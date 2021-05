Ilustrační FOTO - Pixabay

Chlap má, ba musí, vonět…

Když jsem v novinách začínal, dávno již tomu, měl jsem štěstí na několik báječných lidí, kteří mě »řemeslo« učili krok za krokem. Jmenovat je nechci, ti, co žijí, vědí, že si jich vážím, a na ty, kteří odešli do novinářského nebe, s úctou vzpomínám. Pracoval jsem také v jednom deníku, tehdy v malé místnosti (skoro jeskyňce) se starší kolegyní, ženou moudrou, leč celý život svobodnou, což není důležité. Její životní příběh, do jehož vyprávění se jednou ve slabé chvilce pustila poté, co jsem se ptal, zda mohu při psaní kouřit, uzavřela hodnocením svého jediného životního muže (zemřel v koncentračním táboře) vzpomínkou: »Chlap musí vonět levnou kolínskou, tabákem a potem.« A usmála se.

Ne každé ženě opocený »chlapák«, třeba již dědula, voní. Což může být problém. Zvláště to platilo v časech, kdy se celá rodina koupala jednou týdně, obvykle v sobotu, aby nedělní návštěva kostela, pokud do něj chodila, byla dokonalost sama.

Nadměrné pocení v naprosté většině lidí vyvolává nepříjemné pocity. Někdy naznačuje, že bychom se měli věnovat více svému zdraví. Lékaři si jistě dříve či později s nadměrným pocením poradí. Třeba se uzdravit, pokud je zdraví v pohodě, vsaďte na rychlou sprchu, je-li po ruce. Není-li, potom je dobré »prohnat« opocené tělo pouhým umytím v umyvadle či pod ruční pumpou, která stávala na dvoře. Ale co na to babičky? Pokud věděly, že dědula je v podstatě zdráv a nebylo ho třeba posílat k lékaři, uměly si poradit. Například změna nebo jen drobná úprava jídelníčku. »Nenápadně« přidaly například ovesné vločky, nechaly dědu »zobat« lískové ořechy. A zelí! To kysané bylo obvykle vždy po ruce, i v čase jarním. Babičky navíc věděly, že šalvěj je magická rostlina, která může pomoci i s tímto problémem, navíc jde o bylinku užitečnou při přípravě pokrmů. I masových. Tučných anebo rybích.

Aby děda (ale nejen on) potem nezapáchal, používaly babičky léčivou koupel, pro jejíž přípravu používaly bylinky, které rostly běžně kolem nich. Šálek rozdrobené dubové kůry a šálek Anděliky lékařské zalijte litrem vody, uveďte do varu, přidejte dva hrnky pokrájených listů z ořešáku, hrnek usekaných listů máty, povařte, přeceďte do koupele a nechte dědulu, aby si jí (totiž koupele) užíval. Bude vám blahořečit, neboť je to koupel báječná. Stejně jako všichni, kterým lázeň připravíte. Babičky to věděly a čas od času si daly práci s tím tuto koupelovou radost připravit.

Pocení tlumí dost dobře i jablečný ocet. Není o něm sice moc známo, že se běžně používá jako přírodní antiperspirant, ale je tomu skutečně tak. Jablečný ocet naneseme do podpaží a rozetřeme. Jde o to, že už jen pár kapek výrazně oslabí a zneutralizuje zápach potu stejně jako klasický antiperspirant.

Připravte si šalvějovou koupel.

6 hrstí sušené šalvěje

2 litry horké vody

Šalvěj necháme 20 minut luhovat. Potom bylinkový nálev procedíme, smícháme s napuštěnou vodou ve vaně a už se jenom koupeme.

Proti nadměrnému pocení je užitečné používat střídavé koupele v teplé a chladné vodě s přídavkem citrónové šťávy nebo octa (nejlépe jablečného) a šalvějovým čajem. Babičky věděly, že muži se potí mnohem víc než ony. Tak to příroda »zařídila«. Však to víte. Počet jejich potních žláz, například na zádech, je až 1,5krát vyšší než u žen. To však pravděpodobně babičky nevěděly, jen tušily. I když – kdo ví…

Dědovy zapáchající nohy, to je téma na samostatný článek. I ženy s tím měly a mají problém. Vinu na tom má nejen nedostatek hygieny, ale i neprodyšné boty v zimním i letním období a nevhodné ponožky. Ne náhodou již naše babičky dávaly přednost ponožkám, ale i punčocháčům bavlněným. Pravda, dívčí nohy v bavlněných punčocháčích oku příliš nelahodily.

A proto babičky (ano, už i ony!) věděly, že je třeba dodržovat hygienu. Krom každodenního omývání nohou teplou vodou odstraňovaly zrohovatělou či popraskanou kůži na nohou, den co den měnily sobě i svým nejbližším ponožky. Není nic horšího než švagr (stalo se, věřte tomu), který na návštěvě u nás sundal ponožky z nohou a doslova (ano, doslova) je opřel o vanu. Tam »stály« do rána, kdy je v ruce »promnul« a znovu navlékl.

Babičky dobře věděly, že nohy je třeba každý večer omýt v teplé vodě, nejen v bylinné lázni (kdo na to má čas, že), ale třeba jen v teplé vodě s přídavkem octa (dobré i jako prevence proti plísním), když už není čas na to »prohnat« tělo a nohy sprcho. Babičky to věděly a uměly si i s nepříjemně páchnoucím partnerem poradit. Dnes mají možnost za pár desetikorun koupit svým partnerům deodorant či dezodorant, významově shodný název kosmetického přípravku, který odstraňuje nežádoucí tělesné zápachy. Ale bez každodenní hygieny to stejně nepůjde. Babičky to vědí a věděly.

(jan)