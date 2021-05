S Naďou Krebsovou o fenoménu Dimash Q

Potkali jsme se minulý týden na Velvyslanectví Republiky Kazachstán v Praze při mezinárodním »kulatém« stole na téma Shromáždění lidu Kazachstánu (u příležitosti 26 let jeho existence). Přinesla tam bezesporu oživení, novou krev každým coulem. Naděžda Krebsová z Brna, hlava jednoho z českých fanklubů Dimashe Kudaibergena a také facebookové skupiny Máme rádi Kazachstán. Dáma, která oběma svým způsobem fenoménům podlehla skutečně z celého svého srdce a která, ač by se tak na první pohled nemuselo zdát, k tématu zmiňovaného semináře měla co říct daleko víc než řada dalších (tradičních) účastníků. A protože sám mám k fanklubáctví blízko (nejen pochopení, ale i zkušenosti s vedením fanklubů), nemohl jsem se nezeptat…

Vím o vás, že cestu k oblibě Kazachstánu jako země a Kazachů jako lidí jste si získala právě přes osobnost 27letého slavného zpěváka Dimashe Kudaibergena, který je už ve svém mladičkém věku takovou hvězdou (nejen) pro Kazachy, že připomíná boom, který v minulorežimním Československu reprezentoval snad jen Karel Gott. Proč tedy právě Dimash a jak jste na něj vůbec přišla?

Dimash je prý zpěvákem, který se rodí jednou za 100 let. Za sebe to mohu potvrdit. A přišla jsem na něj úplnou náhodou, při přehrávání mých oblíbených písní (poslouchám hodně žánrů - od Leonarda Cohena, Billie Eilish, Michaela Jacksona, Ragn bon Man, LP, Siu až po vážnou hudbu, operu).

Dimash je člověk, který ke svému hlasu přistupuje jako k vzácnému nástroji, pečuje o něj, rozvíjí jej, pracuje s ním. Od svých pěti let navštěvoval hudební školu, dnes je vystudovaným operním pěvcem, tvoří a zpívá ale napříč všemi hudebními žánry.

I proto se mu přezdívá nový Michael Jackson?

Přesně tak. Doslova přes noc si získal miliony fanoušků po svém prvním vystoupení na soutěži »I‘am Singer« v roce 2017 v Číně. Tak tam nadchnul obecenstvo, že byl na konci doslova zaplaven videi s jeho jednotlivými vystoupeními v této soutěži, ale i videi s reakcemi různých hudebních koučů na ně, a tak se dostalo jedno z nich i ke mně. (OPERA 2).

Opravdu je výjimečný. V americké televizní soutěži The WorldsBest (2019) ho nazvali »A six octave Man«, dnes již dosahuje prý rozsahu až osmi oktáv!

A pozoruhodný je také svým vztahem k rodině a tradicím, hrdostí na svou vlast, na Kazachstán… Dokázal svými jednoduchými vzkazy jak na koncertech, tak na sociálních sítích vzbudit ve svých fanoušcích jednak zájem o svou zemi, tak vzbudit úctu přes svůj mladý věk k základním lidským hodnotám, které v současném světě chybí.

To mě kromobyčejně zajímá…

V jednom interview řekl, že sice od malička toužil být slavný a zpívat před světovým publikem, ale že za to nejdůležitější považuje být prostě dobrým a slušným člověkem. A není to v jeho případě žádná fráze! Zatím každý, kdo ho poznal blíže, jej popisoval jako neuvěřitelně přímého a svou lidskostí okouzlujícího člověka.

Po zážitku z jeho vystoupení ho často nazývají králem emocí. Na pódiu skutečně každou svou píseň neodzpívá, ale naplno prožije.

Takových zpěváků (i zpěvaček) jsem poznal několik, dokonce i u nás. Ale je fakt, že jim to vydrželo jen relativně krátkou dobu. Snad to nebude případ i Dimashe…

Určitě ne. Rozhodně ale není jednoduché popsat tento fenomén, který spojil do jednoho fandomu každého, na koho si vzpomenete - od 14letých čínských fanynek přes evropské Dears všeho věku až po americké, asijské, australské dámy i muže všeho věku, vzdělání a sociálních skupin; ateisty i věřící ze všech kontinentů. Jeho fanoušci proto pořádají setkání, na koncertech to pak bývá opravdový celoplanetární svátek přátelství. A to je v době rozděleného světa, kterým cloumají projevy nesnášenlivosti, opravdu výjimečně významný příspěvek.

Pod jeho jménem organizují jeho fanoušci sbírky pro sociálně slabé v mnoha zemích. On sám se podílí na mezinárodních charitativních projektech (mezinárodní organizace Sister Cities International aj.).

To mi povídejte. A jak tedy fankluby pořád ještě u nás relativně neznámého zpěváka světového významu fungují u nás?

Existuje mnoho fanklubů, i v České republice je nás několik skupin, některé aktivity organizujeme ale společně. Dimash Q CZ, který jsem přede dvěma lety založila já, je menší mezinárodní klub. Existuje i skupina Dimash české překlady, jsme provázáni i se slovenskými fanoušky. Takže »Dimash Q CZ« je už mezinárodní…

Klub, nebo fanskupinu, jak chcete, jsem založila vlastně proto, abych mohla sdílet z mezinárodních velkých klubů a z Dimashova instagramového účtu příspěvky o jeho tvorbě a sledovat jeho neuvěřitelnou cestu za splněním všech dětských snů.

Pojďme ty sny a úspěchy ještě trochu více specifikovat…

Je to chlapec z menšího kazašského města, který vzdáleně snil o obrovských koncertech před světovým publikem, a to se stalo (turné BASTAU, ARNAU, sólové koncerty např. v New Yorku, Londýně, v Moskvě, Kyjevě, Minsku, Rize, Krasnodaru, Kazani, Petrohradě, a kdyby COVID-19 nepřerušil turné ARNAU, dočkali bychom se také v Praze, ale i Düsseldorfu třeba…

No a snil i o již zmiňované pomoci potřebným, což neustále plní. Věnoval nemalou potravinovou, finanční i jinou pomoc jak potřebným v Kazachstánu, tak i v jiných částech světa.

A probudil v mnohých svých fandech lásku ke Kazachstánu…

Ano. Právě zájem o Kazachstán, který v nás postupně Dimash vzbudil, nás s kolegyní Tamarou Hálovou vedl k založení skupiny »Máme rádi Kazachstán« na Facebooku i Instagramu, kde sdílíme zajímavosti a informace o umění, tradicích, běžném životě, architektuře, kuchyni a přírodních krásách této nevšední země apod.

Můžete představit některé Dimashovy hity pro naše čtenáře, kteří ještě tuto kazachstánskou star neznají?

Moc ráda. Věřím, že kouzlu Dimashe totiž podlehne svým způsobem každý. Protože on všech svých darů využívá ke spojování lidí, k návratu k obyčejné lidské radosti z krásna. Když člověk začne sledovat jeho vývoj, poslouchat jeho písně (a teď nemám úplně na mysli poslední dva hity, se kterými zase slaví úspěch, ty jsou poněkud komerčnější), nemůže prostě jinak. Poslechněte si třeba Lásku unavených labutí nebo Across Endless Dimensions, ale i SOS, Olimpiko; vše je ostatně na jeho YouTube portále.

Roman JANOUCH

FOTO – archiv N. KREBSOVÉ