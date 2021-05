Ilustrační FOTO - Pixabay

Dovolená v okolních zemích bude díky silnější koruně levnější

Česká koruna za poslední rok výrazně posílila k měnám okolních států. Díky tomu mohou být dovolené Čechů v nich i o několik tisíc korun levnější. Vyplývá to z analýzy společnosti Purple Trading, kterou má ČTK k dispozici.

Koruna je nejsilnější z měn takzvané visegrádské čtyřky. Proti polské měně už téměř dorovnala nejsilnější úrovně od roku 2012. Od května minulého roku posílila koruna proti zlotému o téměř šest procent. To částečně kompenzuje tamní růst spotřebitelských cen za poslední rok o 4,3 procenta. Průměrná cena dovolené v Polsku pro jednu osobu vyjde na 1800 zlotých, což v přepočtu na koruny znamená proti minulému roku pokles o téměř 600 Kč. Ceny potravin za poslední rok tam vzrostly o 1,2 procenta. Litr benzinu vyjde v Polsku v přepočtu na 29,50 Kč.

Inflace začátkem roku zrychlila v Chorvatsku. Poté, co se během pandemie propadla do záporných hodnot, v dubnu vzrostla až na 2,1 procenta, což se projeví do růstu mezd a bude následně tlačit na růst cen spotřebitelského zboží v zemi. Mírný růst cen je podle analýzy cítit především v energiích, ale dá se čekat i růst cen za ubytování. Ceny potravin naopak klesly o procento. Litr benzinu v Chorvatsku aktuálně stojí v přepočtu 34,84 Kč. Zlevňovat nákupy by měla také silnější koruna, která za poslední rok zpevnila proti kuně o 3,6 procenta.

"Výhodnější může být tankování v sousedních zemích. Například ve Slovinsku koupíte litr benzinu v přepočtu za 30 Kč nebo v Maďarsku za 30,77 Kč. Chorvatská centrální banka drží již šest let úrokové sazby beze změny a na kurzu chorvatské kuny by se tak nic zásadního měnit nemělo," uvedl analytik Purple Trading Štěpán Hájek.

Jednou z atraktivních destinací může být Bulharsko. Za poslední rok ceny v zemi výrazně nevzrostly a koruna je od května 2020 proti bulharskému leva o 7,5 procenta silnější. Při ceně průměrné dovolené 700 leva pro jednu osobu jde o zlevnění o více než 700 Kč. Zároveň se tam tankuje nejlevněji v celé Evropě. Litr benzinu vyjde na 26,2 Kč. Ceny potravin a ubytování během pandemie výrazně klesly, ale s rostoucí poptávkou lze očekávat, že ceny budou mírně růst. Brzdit by je ale měla právě silnější koruna, dodal Hájek.

Domácí měna je výrazně silnější i k euru, s nímž se platí v Německu, Rakousku a Slovensku, a k dolaru. Americkou měnou se platí zejména v mimoevropských destinacích.

(čtk)