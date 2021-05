Ilustrační FOTO - Pixabay

Britské úřady zadržují a vyhošťují občany EU

Britské imigrační úřady postupují od začátku roku s větší razancí vůči občanům Evropské unie, kteří přijíždějí do země hledat práci. V některých případech je úředníci při příjezdu nevpustili do země, poslali do migračních center a pak vyhostili, uvedl ve čtvrtek list The Guardian.

Server Politico uvádí, že zaznamenal alespoň 30 případů občanů členských zemí EU, kteří byli zadrženi v britských vyhošťovacích střediscích. Deník The Guardian přinesl svědectví dvou španělských dívek, které vycestovaly do Británie na začátku května kvůli pracovním pohovorům. Při příletu do země byly zadrženy a umístěny do vyhošťovacího střediska na letišti. Podle deníku minulý týden bylo na letišti Gatwick, jež je základnou pro nízkonákladové lety směřující do Londýna, zadrženo a vyhoštěno během 48 hodin nejméně deset občanů EU. Obě ženy označily zkušenost za traumatizující.

Jedna ze španělských dívek popsala britskému deníku příběh české ženy, která přiletěla do Británie z Mexika. »Jako já věděla, že nemůže začít hned pracovat v Británii, ale myslela si, že si může hledat práci, pak odletět pryč a následovně si požádat o vízum a vrátit se do Británie. Nabídla se, že si zaplatí let do Prahy, ale to jí zamítli, protože ji mínili vyhostit zpět do Mexika,« uvedla dívka s tím, že Češka, kterou potkala při zadržení na Gatwicku, byla »zoufalá«.

Příjezd možný

Britské ministerstvo vnitra uvedlo, že pravidla pro cestování do Británie jsou jasná a každý si je může ověřit na webových stránkách. Podle deníku The Guardian ale pravidla umožňují, aby občané EU cestovali do Británie bez víza za účelem sjednání pracovní smlouvy.

Na případy zadržení v migračních centrech občanů členských států v uplynulých týdnech upozornila i další média. Server Politico zaznamenal 30 případů občanů EU, kteří byli zadrženi v centrech a vyhoštěni, protože si přijeli hledat práci do Británie či již měli práci sjednanou, ale neměli vízum. V tomto druhém případě porušili stávající britská pravidla. Podle serveru je takových lidí pravděpodobně více, britské ministerstvo vnitra ale počty komentovat nechtělo. Italský deník La Repubblica se věnoval tento týden několika případům Italů, již také byli zadrženi a vyhoštěni ze Spojeného království. O podobných příbězích informoval také řecký deník Ta Nea a další média ve státech na jihu Evropy.

Podle evropských diplomatů jsou většinou mezi zadrženými mladí lidé, kteří chtějí v Británii pracovat kratší dobu jako chůvy nebo na jiných nízko kvalifikovaných místech. To bylo možné do 31. prosince 2020, podle nových pravidel ale občané EU bez víza pracovat v Británii nesmějí. Přicestovat do země mohou na 90 dní za turistickými účely, migrační úředníci jim ale mohou vstup do země odmítnout, mají-li důvodné podezření, že cestují za prací, uvedl server Politico.

Některé členské země kritizují zacházení se svými občany i délku extradičního řízení, které může trvat i více dní. Délka je ale v některých případech ovlivněna protiepidemickými opatřeními, dodal server.

(čtk)