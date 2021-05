Strakova akademie, sídlo vlády. FOTO - Wikimedia commons

KSČM dělá politiku kvůli lidem

O tom, jak se komunisté zachovají při hlasování o vyslovení nedůvěry vládě ANO a ČSSD, se rozhodnou až na jednání poslaneckého klubu těsně před hlasováním. Jisté je, že budou hlasovat jednotně a že budou brát na zřetel doporučení Ústředního výboru.

V nedělní Partii na Primě to řekla předsedkyně rozpočtového výboru Miloslava Vostrá (KSČM). »Jako demokratická strana jsme v zásadní politické otázce, kterou toto bezesporu je, dali rozhodnout členské základně, respektive okresním a krajským článkům, a teprve poté bude formulováno doporučení poslaneckému klubu,« doplnil v pořadu Otázky Václava Moravce na ČT předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik.

»Tato vláda důvěru komunistů ztratila. Ukončili jsme dohodu, kterou jsme měli s ANO, v posledních měsících to nefungovalo, dohody se neplnily. Jenom hlupák by ukončil dohodu, a přitom by řekl, že vládě důvěřuje,« konstatovala Vostrá. Otázkou však podle ní je, co vyslovení nedůvěry přinese. Zda vůbec k nějaké změně dojde. »Z vyjádření prezidenta republiky Miloše Zemana totiž vyplývá, že žádná změna se zřejmě konat nebude, že to je čistě deklaratorní, předvolební,« uvedla poslankyně.

Miloslava VOSTRÁ, poslankyně (KSČM) a předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny.

Nesmí se podle ní zapomínat ani na to, co vyslovení nedůvěry vládě bude znamenat v mezinárodních otázkách. »Ptám se, pomůže to České republice, když pan premiér bude jezdit na jednání do zahraničí s tím, že vláda je v demisi?« uvedla. To jsou podle ní otázky, které si kladou členové strany, kteří mají dát určité doporučení poslaneckému klubu. Konečné slovo však padne na jednání klubu. Vostrá potvrdila, že v tak závažných otázkách poslanecký klub vždy hlasoval jednotně. »Určitě budeme hlasovat jednotně a samozřejmě budeme brát na zřetel i doporučení Ústředního výboru,« dodala.

Důležité podle ní je, k jakým krokům dojde, pokud bude nedůvěra vládě vyslovena. O tom by se podle ní měli ještě před hlasováním bavit předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip a Pavel Kováčik s prezidentem Zemanem. »Vyslovit nedůvěru vládě není v dnešní době nic tak složitého, otázka ale je, co bude potom. Na druhou stranu je otázka, zda se máme zúčastnit těchto deklaratorních výkřiků, které k ničemu nepovedou. Čekáme na to, jaký názor bude převažovat v členské základně,« uvedla Vostrá.

Podle Kováčika je nyní třeba se soustředit na to, co lze do voleb ještě projednat, protože ve Sněmovně toho leží rekordně mnoho. »Nepamatuji si, že by v nějakém volebním období bylo tolik mimořádných schůzí. My chceme, aby bylo především doprojednáno pět týdnů dovolené, zvýšená ochrana vody a takzvaný lex Dukovany,« připomněl Kováčik.

V dohodě byly požadavky pro lidi

Místopředseda ODS, europoslanec Alexandr Vondra reagoval, že vyslovení nedůvěry vládě je ve vztahu k zahraničí úplně jedno. »Samozřejmě, že to rozhodnou komunisté a já se jenom směju. Vy jste tři roky drželi vládu, kterou řídí velkokapitalista, to nejde dohromady, aby komunista držel u vlády velkokapitalistu a navíc člověka, který je v obrovském konfliktu zájmů,« řekl na adresu komunistů.

»Vy tady přednášíte úplně klasické klišé, které slyšíme – velkokapitalista Babiš. Promiňte, my neděláme politiku, kvůli panu Babišovi, ale kvůli lidem,« reagovala Vostrá. Připomněla, že v dohodě, kterou KSČM uzavřela s premiérem Babišem, byly zakomponovány jejich požadavky z oblasti sociální a zdravotní, které byly pro lidi. »A jestli je budeme dělat s panem Babišem, tak je budeme dělat s panem Babišem, s vámi to bohužel nešlo,« prohlásila.

Poslanec SPD Jiří Kobza zdůraznil, že hnutí vládě důvěru určitě nedá. »Vláda naši důvěru nikdy neměla, dělá spoustu věcí špatně, žene nás do šíleného zadlužení, které budou splácet ještě naši vnuci, takže naši důvěru určitě nedostane,« zdůraznil. Hlasování o nedůvěře pět měsíců před volbami však označil za předvolební divadlo.

Poslanec vládního hnutí ANO Robert Králíček označil tento krok za zahájení standardní předvolební kampaně. Vadí mu, že dosud neslyšel od Pirátů, STAN a koalice Spolu plán B – co bude po vyslovení nedůvěry. Na tahu bude prezident. Jsou dvě možnosti. »Buď bude vládnout vláda bez důvěry, nebo bude úřednická vláda jmenovaná prezidentem,« uvedl s tím, že v obou případech může být vláda ve funkci i více než rok.

Prezident již dříve uvedl, že by nechal do voleb dovládnout v demisi vládu Andreje Babiše. Pokládá to za nejlogičtější řešení. Opozici doporučil, aby se soustředila na volební kampaň a program a krátce před říjnovými sněmovními volbami nedělala podobné »vylomeniny«.

Sněmovna by měla z iniciativy koalic Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů a STAN hlasovat začátkem června. Opoziční volební koalice k prosazení návrhu potřebuje alespoň 101 hlasů, přičemž společně jich mají 68. Opoziční iniciativa může počítat s 19 hlasy hnutí Svoboda a přímá demokracie, proti vládě chtějí hlasovat také tři zástupci Trikolóry. Postoj 15 poslanců KSČM tak bude rozhodující.

(jad)