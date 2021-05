Ilustrační FOTO - Haló noviny

Izrael hrozí preventivními útoky

Izrael bude v budoucnu provádět preventivní útoky na palestinský Hamás, nebude jen čekat, až tato skupina zahájí raketovou palbu na Izrael. Řekl to ministr pro komunitní záležitosti Cachi Hanegbi. Vládu premiéra Benjamina Netanjahua kritizoval, že umožnila Hamásu vybavit se velkým množstvím raket.

Izrael v odpovědi na útoky zahájil neúměrnou odvetu, masivní bombardování Pásma Gazy, které skončilo smrtí více než 250 lidí, především palestinských civilistů. Hanegbi, jenž patří k Netanjahuově straně Likud, dále prohlásil, že Izrael mění svou bezpečnostní doktrínu vůči Pásmu Gazy, protože prý je zjevné, že Hamás obnovuje raketový arzenál a připravuje se k dalším útokům na Izrael. »Nemůžeme čekat až na raketovou palbu, od nynějška bude důvodem izraelských útoků už příprava raket a nové vyzbrojování Hamásu,« řekl Hanegbi. »Vše se tím mění, toto jsme nikdy nedělali,« dodal.

Ač patří k blízkým spojencům Netanjahua, kritizoval vládu za špatnou politiku vůči Hamásu. »Izrael po léta - za desetiletí Netanjahuovy vlády i předtím - toleroval posilování bojové schopnosti Hamásu, a to byl omyl,« pronesl také ministr. Na dotaz, zda se Izrael bude snažit svrhnout Hamás, který Pásmu Gazy vládne, odpověděl, že »je to možnost, ale až poslední«. Hanegbi odhaduje, že právě skončená operace proti Hamásu přinese jižnímu Izraeli až 15 let klidu od další raketové palby. O tom, že se »pravidla změnila«, mluvil hned po skončení bojů Netanjahu. »Jestli si Hamás myslí, že budeme tolerovat, byť jen drobnou raketovou palbu, mýlí se,« řekl s poukazem na sporadické raketové útoky Hamásu v minulosti mezi velkými konflikty. Od roku 2007, kdy Hamás Pásmu vládne, byly čtyři.

Netanjahu a ostatní politici útoky na Pásmo Gazy považují za úspěšné. Armáda ale přiznala, že kvůli nedostatku informací rozvědky nebyla schopna zničit zásadní množství raketového arzenálu Hamásu a reagovala jen na palebná postavení. Před zahájením bojů 10. května měl Hamás podle odhadů 15 000 raket, při cílených útocích se jich podařilo zničit 850. Armáda nedokázala Hamásu zabránit vypálit na Izrael přes 4360 raket a minometných střel. Na izraelské straně je jeden mrtvý voják a 12 civilistů.

V neděli Izrael pustil na jeruzalémskou Chrámovou horu, na níž podle tradice stával židovský chrám, židovské věřící. Umožnil to po 20 dnech, kdy bylo místo pro židy kvůli nepokojům nedostupné. Skupinu asi 120 věřících eskortovali policisté. Na hoře stojí významné mešity, jednou z nich je Al-Aksá, třetí nejposvátnější místo islámu. Nedávný provokativní zásah izraelské policie proti muslimským věřícím u této mešity byl právě jednou z příčin následných bojů mezi Hamásem a Tel-Avivem, i proto Hamás začal s ostřelováním raketami. Objekty na Chrámové hoře spravuje arabská nadace Vakf, podle níž Izraelci omezili vstup na místo jen pro Palestince starší 45 let. Ti, kdo tam přicházeli, policie legitimovala a podle Vakf šest lidí zatkla. Izrael omezení přístupu popřel a zatýkal prý »kvůli narušování veřejného pořádku«.

