Zleva Petr Kubala, Bohumír Janský, velvyslankyně Liliana de Olarte de Torres-Muga a rektor Tomáš Zima zahajují výstavu.

Unikátní výstava v Karolinu o objevu českých vědců

Geograf a hydrolog profesor Bohumír Janský, jehož tým před 20 lety objevil pramenné zdroje nejdelší řeky Amazonky, zahájil ve čtvrtek večer unikátní výstavu o tomto světovém objevu. Výstava se koná v historických prostorách Karolina v Praze na Ovocném trhu.

Výstava mapuje dvacet let, jež uběhly od objevných výprav českých expedic k pramenům jihoamerické řeky Hatun Mayu, což značí v kečuánštině Velkou řeku, a vznikla ve spolupráci Univerzity Karlovy a její přírodovědecké fakulty s Ministerstvem kultury ČR, Národním muzeem a řadou dalších firem. Profesor Janský se svým týmem dokázal, že Amazonka nemá jediný pramen, že se jedná o pramennou oblast na severním úpatí pohoří Cordillera Chila. Poslední výzkumy potvrdily, že hlavním pramenem Amazonky je řeka Carhuasanta. »Registrujeme časté zmínky, že nejdelší řekou světa je africký Nil. Možná kdyby se družicovému měření obou řek věnoval někdo úplně nezávislý... Do té doby tvrdím, že ‚naše‘ Amazonka je s délkou 7062 kilometrů o tři sta kilometrů delší,« svěřil se časopisu Forum, který vydává Univerzita Karlova.

Profesor Janský uskutečnil první expedici do Peru v roce 1995, vedla napříč všemi přírodními regiony této jihoamerické země v délce 6000 kilometrů. Putovalo s ním tehdy 12 studentů. Za těmito výpravami následovaly další. Peruánská vláda mu za výzkum pramenů Amazonky a za činnost na tamních univerzitách udělila zlatý řád a šlechtický titul.

Zkoumají i změnu klimatu

»Naše výstava je výsledkem práce nejen při objevování pramenů během tří expedic, ale ukazuje také to, co v Peru děláme teď a jak se pokoušíme zkoumat dopad změny klimatu na přírodu a civilizaci. Po tisíce let tam lidé ve vesnicích pijí vodu, která k nim přiteče z ledovců. Co ale budou pít, až ledovce zaniknou? Za těch třicet let, co tam jezdíme, už ledovce v pramenné oblasti Amazonky na severním úpatí pohoří Cordillera Chila zcela zmizely. A nejinak je tomu v mnoha dalších místech světových velehor,« řekl pro časopis Forum.

Výstava v Karolinu přibližuje také osobnost českého kartografa a cestovatele jezuity Samuela Fritze (1654-1728), který uskutečnil výpravy do oblasti Jižní Ameriky a je autorem první podrobné mapy amazonky. Zásluhou českého velvyslanectví mu byla v Limě odhalena socha.

Janský se zajímá i o další světové vodní toky a plochy, byl například na Bajkalském jezeře, jež mu doslova učarovalo, též vyučoval na Irkutské univerzitě. V Kyrgyzstánu se mu podařilo mezi ledovci ve výšce 3700 metrů postavit výzkumnou stanici.

Slavnostního přestřižení pásky se ujali profesor Janský, velvyslankyně Peru v ČR Liliana de Olarte de Torres-Muga, rektor UK profesor Tomáš Zima a generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala. Přítomen byl také ministr životního prostředí Richard Brabec. Zvláštností bylo, že si hosté vernisáže vyslechli zpěv písně »Miluji tě, Peru« v interpretaci samotné ambasadorky, za doprovodu kytary.

Výstava, jež upoutá pozornost nejen zájemců o přírodu, geografii, vědu a výzkum, ale i nejširší veřejnosti, byla připravena k životnímu jubileu Janského (*1951). Janský je jejím autorem a kurátorem.

Výstava potrvá do 25. června, otevřeno je denně mezi 10.00 a 18. hodinou. Vstup zdarma.

(mh)

FOTO – Haló noviny/Monika HOŘENÍ