Maruška Kudeříková.

Úcta k obětem nacismu není propagandou

K tomuto názoru mne vede vyjádření prezidentky letošního festivalu Meeting Brno paní M. V. Kopecké, která podala prostřednictvím sdělovacích prostředků určitý nástin akcí, podle nichž se budou v Brně a okolí připomínat ve dnech 26. července až 1. srpna dějinné i současné události související s nacistickou okupací a jejími důsledky pro životy lidí v tehdejším protektorátu.

Jako »výrazný« počin uvedla například i to, že do programové náplně bude zařazeno i připomenutí hrdinky komunistického odboje proti fašismu Marušky Kudeříkové. Aby paní prezidentka nezůstala nic dlužna polistopadové propagandě šířené zejména proti účastníkům a obětem z řad levicových protiválečných sil, uvedla mj.: Životní příběh vnorovské rodačky Marie Kudeříkové, pozoruhodné účastnice druhého odboje, byl za komunistického režimu zneužit k šíření politické propagandy a po roce 1989 naopak odsouzen k zapomnění. Meeting Brno proto chce v roce stého výročí narození této statečné ženy připomenout její osobnost bez ideologického »balastu«.

Je to přesná ukázka toho, jak polistopadoví pseudohistorici dokážou manipulovat s pojmy o statečných lidech. Nevím, kolik roků má paní prezidentka, že může takto klamat veřejnost. Osobnost Marušky Kudeříkové nebyla nikdy součástí »propagandy«, jak se autorka domnívá, ale doporučoval bych jí, aby si doplnila vzdělání a seznámila se s tím, jakým způsobem jsme my, dříve narození, uctívali a dodnes uctíváme hrdinku boje proti nacismu, kterou Maruška Kudeříková byla a v našich pamětech přetrvává. Nepotřebujeme k tomu 100 let od jejího narození, které připadají na letošek, my, bývalí mládežníci, komunisté i nekomunisté, prostí občané, ctíme tuto osobnost spolu s dalšími mladými obětmi nacistů jako M. Krásného, L. Kanioka, M. Koču.

Ctíme i skutečnost, že v době, kdy vypuklo Pražské povstání, se mnoho mladých lidí hlásilo mezi prvními k účastníkům povstání. V bojích v Praze padlo nebo bylo zavražděno 73 bojovníků mladších 18 let a 246 mladých lidí od 19 do 28 let. Mnohé hrdiny měla i další města. V Ostravě například Miloše Sýkoru, který znemožnil vyhození mostu, po kterém se poté dostala do města Rudá armáda. I tito lidé spolu s Maruškou Kudeříkovou přinesli oběti nejvyšší. A v samotném Brně by si měla veřejnost připomenout, a to velice důkladně, oběti nacistů v Kounicových kolejích, kam chodili mnozí lidé s malými dětmi na zakoupené vstupenky sledovat veřejné popravy odpůrců nacismu.

To, že osobnost Marušky Kudeříkové byla uvedena ve školních učebnicích, v čítankách, byla ztvárněna ve filmu, že její jméno nesly mnohé skupiny dětských organizací, že jsme si ji spolu s dalšími oběťmi boje proti nacismu připomínali před rokem 1989 i po něm, nebyla žádná propaganda, vážená paní prezidentko festivalu Meeting Brno 2021. To je věc naší cti a pokory, to je náš vztah k člověku jako takovému. Jestli to Vy, jako autorka vysloveného názoru chápete jinak, doporučuji Vám, abyste pomohla vrátit jméno Marušky Kudeříkové znovu do školních učebnic jako příklad nezlomného hrdinství pro všechny mladé, a nejenom mladé, lidi.

Jiří POKORNÝ, Beroun FOTO – Wikipedia