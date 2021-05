Bedřich Seliger, válečný veterán, bojovník-svobodovec

V těchto dnech si připomínáme nejen konec dosud největšího vojenského konfliktu v dějinách lidstva, tedy konec druhé světové války. Připomeňme si v této souvislosti, že spousta statečných prostějovských občanů se přímo zapojila do bojů proti nacistům, ať už v řadách britské armády nebo československé vojenské jednotky, jejímž velitelem byl na východní frontě podplukovník Ludvík Svoboda. Jedním z těchto bojovníků na východní frontě byl prostějovský rodák, válečný veterán a plukovník v záloze Bedřich Seliger.

Bedřich Seliger se narodil 19. června 1920 v Prostějově v židovské rodině Ignáce Seligera a Anny rozené Hellerové. Otec byl obchodníkem s konfekcí a textilem. Malý Bedřich byl velmi nadaný. Bavila ho hlavně matematika, hrál šachy, hrál na housle a na klavír. Aktivně sportoval. Po obecné škole nastoupil na prostějovské klasické gymnázium. Odmaturoval s vyznamenáním v roce 1938. Rodiče mu zajistili výuku angličtiny a připravovali ho na odjezd z protektorátu. Byl však udán na gestapo a falešně obviněn z přechovávání marxistické literatury.

Začátkem října 1939 byl zatčen a internován na Špilberku. Po dvou měsících byl deportován do Ostravy, kde byl připojen k druhému židovskému transportu směřujícímu do Niska nad Sanem.

Dne 18. prosince 1939 se mu podařilo s dalšími pěti vězni utéct a přejít ilegálně na území Sověty obsazené části Polska. Po prověrce na NKVD ve Lvově obdržel zelenou legitimaci, která mu umožňovala pobyt a práci na území Sovětského svazu. Po německém útoku na Sovětský svaz v červnu 1941 byl s dalšími civilisty evakuován do Uzbekistánu. Koncem roku 1941 si v tisku přečetl zprávu o vzniku československé vojenské jednotky v Buzuluku a rozhodl se do ní vstoupit. Cesta do ní vedla přes československý konzulát v Kujbyševě, kde mu »otevřel« dveře bratranec z Prostějova Bedřich Samet. Odtud 27. prosince 1941 odjel vlakem do Buzuluku.

Velitelem minometného družstva

Bedřich Seliger byl v první šestici dobrovolníků, kteří se hlásili do nově vznikající československé vojenské jednotky. Jejím velitelem byl podplukovník Ludvík Svoboda. Po absolvovaném výcviku byl přidělen k obsluze minometu. Mohl zde využít svých výborných matematických znalostí při výpočtech navádění střel. Se sovětskými minomety ráže 82 mm bojoval po celou dobu války. První »křest ohněm« absolvoval v těžké bitvě u Sokolova v březnu 1943. Byl tehdy velitelem minometného družstva. Následovaly boje u Kyjeva, Bílé Cerkve a v Dukelském průsmyku. Během bojů na Dukle a na Slovensku byl třikrát raněn. Nejtěžší zranění utrpěl 30. ledna 1945 při výbuchu miny u Štrby. Po operaci a rekonvalescenci se na frontu nevrátil a až do konce války cvičil minometčíky v Popradu.

Smutný návrat do Prostějova

Návrat do rodného Prostějova byl pro něj velmi smutný. Zůstal bez domova a rodiny. Rodiče, sestry a dalších osmnáct příbuzných zahynulo v nacistických koncentračních táborech. Rodiče a sestry byli zastřeleni 28. července 1942 v lese nedaleko Baranoviči.

Po osvobození vlasti působil jako důstojník ve sborovém velitelství v Olomouci. V roce 1947 odešel na vlastní žádost z armády do civilu. Odstěhoval se do severních Čech a pracoval v různých vedoucích a technických funkcích v krajkářském, textilním a sklářském průmyslu (Aš, Krajka Kraslice, Tena Teplice). Před odchodem do důchodu byl ekonomickým náměstkem ředitele Sklo union Teplice. Tuto funkci zastával jako nestraník.

Na doporučení připsal jeho velitel a tehdejší prezident Ludvík Svoboda slova: »Má výjimku, je prověřený z Dukly.« V roce 1975 odešel do důchodu. Rád cestoval, navštívil USA, Kanadu, Izrael a další místa. Rodný Prostějov navštívil po dlouhých pětašedesáti letech koncem dubna roku 2012. Byl přijat na radnici a besedoval se studenty Gymnázia Jiřího Wolkera. Doprovázel ho tehdy syn Vladimír.

Bedřich Seliger zemřel 27. listopadu 2012 v Teplicích. Za prokázané hrdinství mu byl třikrát udělen Československý válečný kříž, Řád Rudé hvězdy ČSSR a SSSR a další vyznamenání.

Prostějov je hrdý na své rodáky

Bedřicha Seligera si jako významného absolventa připomíná Gymnázium Jiřího Wolkera. Příběh plukovníka Bedřicha Seligera byl připomenut na podzim roku 2019 v galerii Špalíček v rámci výstavy »Bojovali na všech frontách. Židé v boji a odboji«. Výstavu uspořádalo Muzeum a galerie v Prostějově ve spolupráci se spolkem Hanácký Jeruzalém a Statutárním městem Prostějovem. Vernisáže výstavy se zúčastnil jako host i Vladimír Seliger z Chebu. Vzpomínal na svého otce jako na prostějovského rodáka, občana, absolventa gymnázia a nesmírně statečného, skromného a obětavého člověka.

Město Prostějov a jeho občané jsou hrdí na svoje rodáky, kteří bojovali za druhé světové války a svým hrdinstvím v boji se podíleli na osvobození naší vlasti.

Zdroj: Hana Bartková

Josef AUGUSTIN

FOTO - archiv