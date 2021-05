Benjamin Netanjahu. FOTO - Wikimedia commons

Netanjahu má na svědomí i dětská traumata

Sedmiletá Suzy Iškontanaová skoro nemluví ani nejí. Od chvíle, co ji vytáhli z trosek rodinného domu, který zničily izraelské nálety, uplynuly dva dny. Sutiny ji uvěznily na několik hodin, zatímco její sourozenci a matka umírali nedaleko.

Děti jsou při izraelském bombardování Pásma Gazy vystaveny rozsáhlým traumatům a některé z nich ho prožívají opakovaně, píše agentura AP. Izrael před každou válečnou agresí prohlásí, že tím zastaví rakety odpalované Hamásem na své území a podniká pak těžké letecké údery na hustě obydlené Pásmo Gazy, kdy poměr zabitých palestinských civilistů vůči těm izraelským je obvykle i dvacetkrát větší.

Otci zabil Bibi čtyři děti!

Videa na sociálních sítích mezitím ukazují žal přeživších na palestinském území, kteří rázem přišli o rodiny. »Byli čtyři! Kde jsou? Čtyři!« bědoval jeden otec před nemocnicí poté, co se dozvěděl, že všechny jeho čtyři děti byly zabity. Další záběry ukazují malého chlapce v pohřebním průvodu truchlícím po svém zabitém otci. I takové jsou důsledky tzv. obranných bomb krajně pravicového zkorumpovaného krvavého izraelského úřadujícího premiéra Benjamina »Bibi« Netanjahua, který jmenovitě tuhle válku vyprovokoval jen proto, aby nepřišel o svůj post a nemusel jít do vězení. Jde o skutečnost, na kterou neupozorňují jen Palestinci, ale i mnoho poctivých Izraelců. To jen naši »státotvorní« pravicoví i soc. dem. politici se předhánějí v tom, kdo do izraelského pozadí vleze dřív a iniciativněji.

Mezitím rodinu Iškontanaových pohřbily v troskách jejich domu ve městě Gaza masivní nálety, při kterých Izrael podle svých slov cílil na síť tunelů Hamásu. Úder přišel podle ČTK bez varování. Otec rodiny Rijád Iškontana (42) agentuře AP řekl, že ho sutiny domu uvěznily na pět hodin, přičemž se nemohl dostat ke svým pěti dětem ani ženě. »Slyšel jsem pod troskami jejich hlasy,« popsal s tím, že dva potomci na něj volali »Táto!«, než jejich hlasy utichly. »Došlo mi, že zemřeli,« dodal.

Poté, co se ho podařilo z trosek vyprostit a odvézt do nemocnice, mu rodina a zdravotníci nejprve zatajovali pravdu. »Dozvěděl jsem se o jejich smrti po jednom,« řekl Iškontana. Přežila jen druhorozená dcera Suzy. Pod troskami strávila sedm hodin, vyvázla s pohmožděninami. Prožila však vážný duševní otřes a byla v šoku, popsal pediatr Zuhajr Džaru. »Upadla do hluboké deprese,« přiblížil lékař. Nemocnice jí podle něj nemůže kvůli pokračujícím bojům poskytnout psychologickou péči, kterou dívka potřebuje.

Její táta Iškontana až donedávna pracoval jako číšník, kvůli karanténním opatřením proti šíření koronaviru ale pracovat přestal. O dceři Suzy vypráví, že by si přála být jednou lékařkou. Má podle něj ráda chytré telefony a tablety. »Je s nimi zkušenější než já,« přibližuje otec, podle nějž si dívka ráda hrála se sourozenci na školu, přičemž se obvykle pasovala do role jejich učitelky.

Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Zničené rodiny

Iškontanaovi jsou však jen jednou z rodin, které nedělní letecké údery zničily!

Izraelská armáda tvrdí, že útočila na tunely Hamásu pod městem Gaza. Letadla bombardovala rušnou ulici Vahdá, na níž jsou kromě obytných domů také obchody, pekárny či kavárny. Tři budovy se zřítily. Zemřelo 42 lidí, včetně deseti dětí a 16 žen. Mluvčí izraelské armády Jonatan Konrikus uvedl, že na jednom místě se po náletech zřítil tunel, a to s sebou strhlo i domy. »Vyžádalo si to mnoho civilních obětí, ale to nebylo cílem,« řekl Konrikus jako by se nechumelilo. Armáda podle něj analyzuje událost a snaží se podniknout kroky k tomu, aby se podobná situace neopakovala. Izrael se prý snaží tam, kde je to možné, zasáhnout tunely pod silnicemi, nikoliv pod domy… Evidentně většinou neúspěšně!

Izrael a Hamás svedly podobné války už v letech 2009, 2012 a 2014. Boje pokaždé způsobily těžké škody. Norská rada pro uprchlíky (NRC) uvedla, že 11 dětí, které zemřely v současném konfliktu, se účastnilo psychosociálních programů, které se snaží pomoci dětem překonat traumata. To je podle rady známka toho, že se děti opakovaně stávají oběťmi násilí. »Mnoho z nich bombardování u svých domovů zažívá už počtvrté,« říká Huzajfa Jazdží z NRC. Jedním z těchto 11 dětí byla osmiletá Suzina sestra Dana.

Rodiče v Pásmu Gazy se mezitím své vyděšené děti snaží uklidňovat třeba tím, že jim říkají, že padající bomby jsou jen ohňostroje. Násilí samozřejmě bude mít dopad na psychiku těchto dětí, tvrdí Jazdží a dodává: »Očekáváme, že… situace bude mnohem horší a více dětí bude potřebovat podporu.« NRC v Pásmu Gazy pracuje ve 118 školách, kde její programy pomáhají více než 75 000 studentům. Konkrétně poskytují například trénink učitelům, jak jednat s traumatizovanými dětmi, nebo organizují cvičení, která mají ulevit od stresu.

Ukončit blokádu a okupaci

»Ušetřete tyto děti a jejich rodiny. Hned je přestaňte bombardovat,« vyzval k příměří (které pak konečně přišlo o dva dny později) generální tajemník NRC Jan Egeland, podle kterého je v dlouhodobém horizontu zapotřebí rovněž ukončení blokády Pásma Gazy a okupace palestinských území, aby se zabránilo »dalším traumatům a úmrtím dětí«. Je fakt, že řešení je vždy na straně agresora – v tomto případě okupantů z Izraele!

(rj)