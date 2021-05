To ministr Kulhánek, na rozdíl od většiny světa, nepochopil…

Koncem týdne český ministr zahraničí Jakub Kulhánek se vydal do Izraele, aby, jak řekl už na místě, proklamoval naši sounáležitost s Izraelem. Společně se slovenským minstrem zahraničních věcí, který se k jeho iniciativě připojil, na místě zdůraznili, že stojí za židovským státem v jeho těžké chvíli boje s terorismem. Neopomněl zdůraznit i to, že jsme v roce 1948 patřili mezi první, kteří jeho vznik přivítali. Proto zřejmě slovenský kolega Kulhánka jistil a připojil se k mezinárodní blamáži. Ono to všechno totiž není přesné. Ano, podpořili jsme tehdy vznik Izraele, ale v souladu s rozhodnutím Organizace spojených národů o rozdělení tehdejšího Mandátního území Palestina na dva víceméně shodné státy. To sice nebylo po vůli dosavadních palestinských Arabů, ale šlo o jediné možné řešení ovlivněné zkušeností z 2. světové války. Nezapomeňme ani na to, že někteří arabští vůdcové byli nakloněni nacistickému Německu, což jistě mělo vliv i na rozhodování. Jenže židovský stát sice vznikl, ale nikoli v hranicích, které určila OSN. Rozšířil se bez souhlasu o velkou část území, které mělo připadnout Arabům. To pochopitelně vyvolalo velké pnutí mezi oběma etnickými skupinami.

Neřešme však válečné, slovní a neslovní půtky. Byly na obou stranách. Arabové, kteří přišli o část svých území, mnozí se totiž museli vystěhovat ze svých domovů, neskrývali svou nenávist. Napětí a půtky trvaly. Když poté vypukla šestidenní válka (1967) Izrael ovládl celé území a začal si ho přivlastňovat. Omezená moc postupně vzniklé palestinské samosprávy zaznamenala jen ústup za ústupem. Řada následných rozhodnutí Rady bezpečnosti totiž nebyla plněna, a navíc agresivita Izraele vůči palestinskému obyvatelstvu se stupňovala. To z nedohlednosti nějakého přijatelného řešení se uchylovalo k teroru, což jistě nebylo přijatelné řešení.

Současný konflikt je důsledkem nadřazenosti současného izraelského státního vedení podporovaného Spojenými státy. Přitom nejde jen o Palestince ze samosprávných území, která jsou spíše protektorátem, než samostatnými správními celky, ale o palestinské Araby s izraelským občanstvím, jichž z osmi a čtvrt milionu obyvatel Izraele je dvacet procent. Ti jsou totiž občany druhé kategorie. Jejich naprosto konkrétní květnová šikana vyvolala současný střet, který se rozrostl v celopalestinský konflikt. V něm byli zabíjeni nejen muži, ale i ženy a děti, a to zvláště mezi Palestinci. Prvotní vina je na Netanjahuově Izraeli. To také pochopila většina světa. Nikoliv však česká diplomacie a ministr Kulhánek a statující slovenský ministr zahraničí Slovenska.

Jaroslav KOJZAR