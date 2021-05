Trumpův Ku Klux Klan

Po čase zase dlužno poděkovati České televizi za jeden odvysílaný klíčový titul. A to francouzský dvoudílný dokumentární cyklus Ku Klux Klan, který ČT2 odvysílala minulý týden (druhý díl bude k vidění v repríze po zítřejší půlnoci v 00.10; první je na iVysílání ČT k dispozici ještě devět dní). Ne, není překvapivé, že tento protiamerický dokument – dokládající prohnilou podstatu nejen Českou televizí nám neustále za vzor dávaného »národa« národů - byl v obou uvedeních k dispozici až hluboce po 23. hodině, ale aspoň tak...

KKK (čti smrtonosná bílá lůza) dokázal několikrát přežít vlastní smrt a jeho třetí (poválečná) obdoba bohužel funguje dodnes. Není přitom nijakou náhodou, že zrovna současní »rytíři« Klanu spolupracují s nejrůznějšími (neo)nacistickými organizacemi v USA a že všichni do jednoho zbožňují svého nejnovějšího guru, Donalda Trumpa! Ano, i to se dozvíte ze zmiňovaného dokumentu, který pokrývá celou historii KKK, od roku 1865 až po loňský rok a rasistickou pomalou vraždu George Floyda bělošským policistou jako vystřiženým z učebnice klanových (nejen jižanských) fanatiků, už v minulosti mnohdy zároveň »mužů zákona«…

»Ku Klux Klan je nejstarší teroristická a rasistická skupina operující na území Spojených států. Byly to roky plné nenávisti, rasismu a hrůzy. Roky krutosti, násilí a zběsilosti. Brutální historie, která Ameriku straší dodnes…« (jak se dočteme mj. už v původním textu na ČT24 z roku 2008). Co na to proameričtí slouhové? Jak se jim to čte?

Hitler nenáviděl židy, což ovšem příslušníci KKK od 20. let minulého století (když jich byly postupně až čtyři miliony) také, klanoví vrazi a další mučící bestiální zrůdy se pak specializovali hlavně na černochy. Neměli přitom problém ani s vraždou čtyř černošských děvčátek ve věku 11-14 let v baptistickém kostele v Birminghamu pár dní po slavném Lutherově projevu ve Washingtonu… Princip každopádně zůstává stejný - jakkoli zajistit nadřazené postavení bílé rasy.

Pravda, Trump není jediný, kdo z »elit« USA s tímto zvrhlým programem souhlasil. Zločiny KKK kryl třeba někdejší ředitel FBI, fanatický antikomunista Edgar Hoover, nebo už slavný prezident Woodrow Wilson, jenž byl nadšen z rasistického propagandistického hollywoodského trháku Zrození národa, který umožnil první restart KKK. Mimochodem, trvalo celých 100 let od konce občanské války, než byli černoši legislativně postaveni na roveň bílým Američanům. A první k trestu smrti odsouzený běloch za vraždu černocha spadá až do poloviny 80. let 20. století! Budiž tohle všechno důkazem, že nešlo jen o nějaké excesy, ale bytostný základ, podstatu skutečných USA – pro objektivní pozorovatele tedy dlouhodobě nejodpudivější mocnosti planety!

Roman JANOUCH